Mikorra érdemes időzíteni az edzést, ha 2-es típusú cukorbeteg?

A délutáni órákban végzett mérsékelt vagy erős fizikai aktivitás a cukorbetegségben szenvedő felnőttek glikémiás kontrolljának javulásával jár – derült ki egy több mint 2400 elhízott, illetve túlsúlyos cukorbeteg alany bevonásával végzett amerikai vizsgálatból.

A délutáni mozgás hosszútávú hatásai a cukorbetegek terápiájában

A cukorbetegek életmód terápiájának alapját képező egészséges étkezés és rendszeres testmozgás csökkenti a testsúlyt és a vércukorszintet, valamint előnyösen befolyásol számos kardiovaszkuláris kockázati tényezőt. A Joslin Diabetes Center és a Brigham and Women's Hospital kutatóinak együttműködésével készült tanulmány az amerikai cukorbetegek körében végzett Look AHEAD (Action for Health in Diabetes) kutatás adatait használta fel, és azt vizsgálta, hogy a nap bizonyos időszakaiban végzett fizikai aktivitás összefüggésbe hozható-e a vércukorszint-szabályozás nagyobb mértékű javulásával. A Look AHEAD klinikai vizsgálat elsődleges célja a 2-es típusú cukorbetegségben szenvedő túlsúlyos és elhízott egyének 4 éven át tartó intenzív súlycsökkentő programjának hosszú távú hatásainak felmérése.

Az eddig is tudható volt, hogy a fizikai aktivitás a cukorbetegek számára jótékony hatású, de a vizsgálat eredményei szerint annak is lehet jelentősége, hogy mikorra időzítsék a cukorbetegek az edzéseket – magyarázza dr. Porochnavecz Marietta. A kutatócsoport a Look AHEAD tanulmány első és negyedik évének fizikai aktivitási adatait elemezte, amelyek több mint 2400 résztvevő adatait tartalmazzák. A vizsgálatban olyan 45 és 75 év közötti 2-es típusú cukorbetegséggel diagnosztizált alanyok vettek részt, akiknek 25 (inzulinos betegeknél 27) feletti BMI-je volt.

Hirdetés

A vizsgálat során a résztvevők fizikai aktivitását gyorsulásmérő készülékkel rögzítették. Az első év adatait áttekintve a kutatók megállapították, hogy azoknak csökkent legnagyobb mértékben a vércukorszintjük, akik közepes vagy erős fizikai aktivitást végeztek a délutáni órákban. A vizsgálat negyedik évének adatait összehasonlítva pedig az is kiderült, hogy a délutáni csoport vércukorszintje továbbra is csökkent, ráadásul e csoport tagjainak volt a legnagyobb esélyük arra is, hogy abbahagyják diabétesz gyógyszereik szedését.

A mozgás kihagyhatatlan eleme a cukorbetegek kezelésének

Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) a 18 és 65 év közötti felnőtteknek minimum heti 150-300 percnyi közepes, alternatív megoldásként legalább heti 75-150 percnyi nagyobb intenzitású mozgást javasol, ugyanakkor azt is hangsúlyozza, hogy a heti 300 percnél (5 óránál) több edzés további egészségügyi előnyökkel jár – magyarázza dr. Porochnavecz Marietta. Ez az ajánlás a 2-es típusú cukorbetegségben szenvedőkre is vonatkozik, ideális azonban, ha a páciens az edzéseket heti 3-4 alkalommal 30-60 perces egységekre osztja. Különböző tanulmányok azt is kimutatták, hogy az étkezés utáni edzés javíthatja a vércukorszint szabályozását azáltal, hogy csillapítja az akut vércukorcsúcsokat. Összességében elmondható, hogy bármiféle mozgás jobb a tétlen, inaktív életmódnál, hiszen a 2-es típusú cukorbetegségben szenvedők rendszeres fizikai aktivitása javítja az izomsejtek inzulinérzékenységét.

Ez azt jelenti, hogy a sejtek ismét jobban reagálnak az inzulinra, ráadásul az izomszövet cukorfelvétele a testmozgást követően is megmarad a következő 24 órában. A hosszú távú és rendszeres edzésprogram követésével a 2-es típusú cukorbetegekénél elérhető, hogy elhagyhassák vércukorszint-csökkentő gyógyszereiket. Emellett ne feledkezzünk meg arról sem, hogy a rendszeres testmozgással optimalizálható a testsúly, csökken a vérnyomás és a koleszterinszint, és javul a páciens életminősége is.

A későbbiekben érdemes további kutatások tárgyává tenni az is, hogy az aktivitás napszakának időpontja miként befolyásolhatja a vércukorszint-szabályozást, hiszen ebből kiindulva konkrétabb ajánlásokat kaphatnak a cukorbeteg páciensek életmód terápiájukhoz.



Dr. Porochnavecz Marietta, diabetológus