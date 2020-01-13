A probiotikumok szedésének szabályai

A probiotikumok jótékonyan és biztonságosan segítik a bélmikrobiom egyensúlyának fenntartását és helyreállítását. Azonban, mint minden készítménynél (legyen az gyógyszer vagy étrend-kiegészítő), a probiotikumok esetében is szem előtt kell tartanunk néhány szabályt és hasznos tanácsot.

A készítményválasztás szempontjai

A probiotikumok számos formátumban elérhetőek, és ezek alkalmazása általában életkorhoz is kötött. A különböző formák miatt a segédanyagok is eltérőek lehetnek, így érdemes előzetesen tájékozódni arról, hogy az adott készítmény milyen allergéneket vagy intoleranciás panaszokat okozó összetevőket tartalmaz (pl. laktóz, glutén), illetve használható-e pl. cukorbetegség, terhesség vagy szoptatás alatt. Akár gyógyszer, akár étrend-kiegészítő típusú probiotikumot szedünk, ezek hatással vannak szervezetünkre, így minden esetben tájékozódnunk kell az alkalmazással kapcsolatos szabályokról.

Bár nincs sok, de néhány ellenjavallatra és óvintézkedésre a probiotikumok esetében is figyelnünk kell. Ezek a készítmények minden esetben élő mikroorganizmusokat tartalmaznak, melyek sokszor nem teljesen megegyezőek a bélflórában található baktériumokkal. Ez főként azoknál a betegeknél jelenthet gondot, akik valamilyen immunhiányos állapotban szenvednek (pl. kemoterápia vagy sugárterápia alatt lévők, HIV-fertőzöttek), vagy esetleg centrális vénás katéterrel rendelkeznek. Mivel immunrendszerük jóval gyengébb az átlagosnál, az ilyen betegeknél a probiotikumokban található élő baktériumok vagy élesztőgombák fertőzést válthatnak ki. Ilyen esetekben előbb mindig kérjük ki kezelőorvosunk tanácsát!

A probiotikumok hatása törzsspecifikus! A különböző probiotikus törzsek hatása eltérő, így nem mindegy, milyen baktérium- vagy gombatörzseket tartalmazó probiotikumot szedünk. Általános mikrobiom-támogatásra, megelőzési céllal szedve ajánlható, ha többféle törzset tartalmaz a szedett készítmény. Ha egy bizonyos panasz (pl. antibiotikumszedés okozta hasmenés, bélrendszeri fertőzések) kezelésében alkalmazzuk, akkor érdemes a kifejezetten az adott célra kifejlesztett készítményt választani, melyek a megfelelő típusú mikroorganizmusokat a megfelelő számban tartalmazzák. Gyógyszernek minősülő készítmények esetén erről a betegtájékoztató hiteles információt nyújt.

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Tanácsok a probiotikumok szedéséhez

A probiotikumok szedését érdemes az emésztőszervi panaszok kezdetekor, illetve az antibiotikum szedésének kezdetekor elkezdeni, hiszen így csökkenthetjük a károsodott bélflóra által okozott kellemetlen tüneteket.

A szedés befejezése az optimális hatás elérése érdekében hasmenés esetén 5-7 nap elteltével, míg antibiotikumkúra esetén a kúra befejezése után 7-10 nappal ajánlott. A bélflóra regenerálódásához is, mint minden máshoz, idő kell.

Fontos, hogy ha antibiotikum mellett szedünk probiotikumot, a két készítmény bevétele között legalább 2-3 órának el kell telnie ahhoz, hogy a probiotikumban lévő jótékony baktériumok ne károsodjanak. A szabály alól kivételt képeznek az élesztőgombát tartalmazó készítmények, mivel ezekre az antibiotikumok nem jelentenek veszélyt, így akár egyszerre is bevehetők.

A probiotikumok bevétele étkezés közben ajánlott, és segítségképpen általában bevehetőek vízzel, gyümölcslével vagy akár étellel is. A lényeg, hogy ha lehet, ezek 40°C-nál ne legyenek melegebbek, mivel a készítményekben található mikroorganizmusok hőérzékenyek, azaz meleg hatására hatástalanná válhatnak.

Alkalmazás előtt minden esetben érdemes átolvasni a tájékoztatót, mert vannak trükkös készítmények. Van forgalomban például olyan, élesztőgombát tartalmazó probiotikus hatású kapszula is, amely a levélből való szokásos pattintás esetén eltörik, így a fólia lehúzásával tudunk hozzájutni, de olyan készítmény is, amit nem feltétlenül kell vízben vagy másban elkeverni.

A probiotikumok hatása támogatható prebiotikus táplálkozással. A prebiotikumok azon élelmiszer-összetevők, elsősorban a rostok, amik támogatják a probiotikus mikroorganizmusok szaporodását.

Lehetséges mellékhatások

Mivel a probiotikumokban található baktériumok nagyon hasonlóak a bélflórában megtalálható természetes baktériumokhoz, az ilyen készítmények ritkán okoznak komoly mellékhatásokat. Egyes esetekben az alkalmazásuk során azonban fokozott gázképződés, haspuffadás, esetleg hasmenés is jelentkezhet, ezek is inkább túlzott bevitel esetén és egyéni érzékenység alapján.

A probiotikus készítmények rendszeresen vagy hosszabb ideig is biztonságosan szedhetők, ugyanakkor rendezett bélflóra esetén alkalmazásuk felesleges, használatuktól további előny nem várható, ezért inkább a kúraszerű szedés javasolt.

Probiotikus élelmiszerek fogyasztásának szempontjai

Probiotikumokat nemcsak gyógyszertári készítményekben találunk, hanem számos élelmiszer is tartalmaz jótékony mikroorganizmusokat. A legtöbb ilyen élelmiszer a fermentált tejtermékek közé tartozik, mint pl. a joghurtok, kefirek, aludt tej, de számos jótékony baktérium található például az érlelt káposztafélékben is.

Az ilyen élelmiszereknél fontos odafigyelni az elkészítésre, mivel a probiotikumok magas hőmérsékleten elpusztulhatnak, és azt is érdemes szem előtt tartani, hogy bár segítenek a bélmikrobiom egyensúlyának stabilan tartásában, nem biztos, hogy teljes mértékben ellen tudnak állni az emésztőnedveknek. A probiotikus készítmények élő mikroorganizmusai ezzel szemben megfelelő számban, épségben átjutnak a gyomornedven és eljutnak a bélrendszerig, ahol meg tudnak telepedni.

Amennyiben meghatározott emésztőszervi panasz kezelésének támogatására táplálkoznánk probiotikus hatású élelmiszerekkel, érdemes mérlegelni, hogy az élelmiszerek baktérium- vagy élesztőgomba-tartalma nem pontosan meghatározott, így nem lehetünk biztosak abban sem, hogy képesek kifejteni a megfelelő mértékű hatást.

Emellett fontos szempont az is, hogy probiotikumokra gyakran hasmenéses vagy egyéb emésztőrendszeri probléma esetén van szükségünk, azonban ilyen állapotban nem biztos, hogy szervezetünk tolerálja a tejtermékek vagy éppen a káposztafélék fogyasztását. Ilyenkor előnyösebb lehet valamilyen gyógyszertári készítményhez fordulni bélflóránk minél gyorsabb helyreállítása érdekében.

Természetesen antibiotikum mellett is fogyaszthatunk probiotikus élelmiszereket, de ilyen esetekben is érdemes betartani a bevétel időzítésére vonatkozó figyelmeztetéseket.

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Forrás: WEBBeteg

Szerzőnk: Dr. Mélypatakiné Dr. Áfra Júlia, szakgyógyszerész