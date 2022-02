A HbA1c-kontroll jelentősége a diabéteszes betegek ellátásában

A hemoglobin A1c (HbA1c vagy HgbA1c) egy a szénhidrát-anyagcserére jellemző paraméter, mely 3 hónapra visszamenőleg enged következtetni a vércukorértékekre.

A HbA 1c nem egyezik az önellenőrzéssel mért vércukorszinttel, vagy átlag vércukorszinttel, de eredményéből következtethetünk az elmúlt hónapok átlagos vércukorszintjére. Ha a HbA 1c értéke 7%, azt jelenti, hogy vércukorszintjének átlaga az elmúlt időszakban 8,2 mmol/l volt.

A cukorbetegek gondozása során a HbA 1c szerepe a kezelés meghatározása, módosítása szempontjából alapvető.

Ma már több országban az emelkedett HbA 1c (>6,5%, azaz >48 mmol/mol) bekerült a cukorbetegség diagnosztikus kritériumai közé.

A HbA 1c meghatározása

A vörösvértest hemoglobin komponense a cukorbetegekben a magas vércukorszint hatására módosul. A HbA 1c laboratóriumi meghatározása során ezt a módosult, úgynevezett glikált formáját mérik speciális módszerrel. A cukor-hemoglobin kötés igen stabil, ezért a mért paraméter a vörösvértestek élettartamának idejéig, átlagosan 120 napig őrzi az anyagcserére jellemző szintet.

Az éhomi és az evést követő, posztprandiális vércukorértékek hatása a HbA 1c -re eltérő, attól függően, hogy milyen magas a kiindulási HbA 1c -szint.

Igen magas HbA 1c -értékek esetén az éhomi vércukorértékek, míg a közel normál tartományban lévő HbA 1c esetén inkább az étkezés utáni vércukorértékek felelősek az eredményért.

A HbA 1c -mérés eredménye

A HbA 1c mérése a laboratóriumokban szerte a világon egységes metodika alapján történik. 2011. április 1-jétől a HbA 1c -eredményközlés a laborleleten a nemzetközi ajánlásoknak megfelelően Magyarországon is megváltozott. Ennek kapcsán a százalékos meghatározás mellett mmol/mol-ban (vagy mmol/l-ben) is kifejezik az értéket. Jelenleg a leleteken általában mindkettő szerepel. Az átváltáshoz táblázat is rendelkezésünkre áll, ha szükséges.

A HbA 1c célértéke cukorbetegeknél

A gondozás során az a feladat, hogy az egyéni célértékeket figyelembe véve megfelelő vércukorértékeket érjen el minden cukorbeteg. Tartósan jó anyagcserehelyzet, normoglikémia esetén a krónikus szövődmények kialakulása, illetve a már kialakult szövődmények rosszabbodása megelőzhető.

A legegyszerűbb megjegyeznünk a 7% (53 mmol/mol) értéket. Ezt tűzzük ki kezelési célként leggyakrabban. Fiatal, szövődménymentes betegnél ennél alacsonyabb, idős, társbetegséggel rendelkező cukorbetegnél ennél magasabb, akár 8% körüli érték elérésére törekszünk.

Ezért helyesebb ma már kezelési céltartományról (HbA 1c 6,0–8,0%) beszélni.

A diabetológiai készítmények többségének felírása szakorvosi véleményhez és javaslathoz kötött, a szabályozás során szintén a kezelés módosításának feltétele a 7%-os HbA 1c meghaladása.

Igen rossz anyagcserehelyzetet tükröz a 9%-os vagy azt meghaladó HbA 1c , ebben az esetben kombinált antidiabetikus kezelés szükséges, klasszikus tünetek, mint fogyás, gyakori vizelés, szomjúságérzés esetén inzulinkezelés hozzáadása szükséges.

Megjegyzendő, hogy vérszegénység esetén, összefüggésben az alacsony hemoglobinkoncentrációval, a HbA 1c értéke túlságosan alacsony, nem pontos értéket mutat.

Forrás: WEBBeteg

Orvos szerzőnk: Dr. Tänczer Tímea, diabetológus