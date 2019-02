Puffadás és teltségérzés - Elfogyasztott ételek és az életmód

Tekintettel arra, hogy a puffadás és a teltségérzés hátterében számos életmódbeli és táplálkozási hiba, illetve gasztroenterológiai elváltozás állhat, a kezelés minden esetben a kiváltó októl függ. A legtöbb esetben azonban a tünetek enyhülését és megszűnését érhetjük el a mindennapi szokásaink megváltoztatásával.

Leggyakrabban irritábilis bél szindrómát, táplálkozási és életmódbeli hibát találunk a kiváltó okok között, ezért elsőként, ha haspuffadásról panaszkodik a beteg, át kell tekinteni a táplálkozási és életmódbeli szokásokat.

Az elfogyasztott élelmiszerek szerepe

Mindig fontos felhívni a figyelmet arra, hogy a táplálkozás rostban gazdag legyen, hiszen az emésztőrendszer megfelelő működéséhez, illetve a bélrendszerben lévő jótékony bélbaktériumok munkájához szükség van az úgynevezett prebiotikumokra, amelyek a rostokból származnak. Elégtelen rostfogyasztás esetén az emésztési folyamatban gyakrabban előfordulhatnak kisebb-nagyobb zavarok, amelyeket székrekedés, bélgázosság és renyhe bélműködés kísér.

Sok esetben az hajlamosít a panaszok kialakulására, hogy nem fogyasztunk elegendő folyadékot. A dehidráció következményeként az anyagcsere-folyamatok lelassulnak, gyakran székrekedés alakul ki, ami fokozott gázképződéssel jár. A folyadékpótlás legideálisabb formája a szénsavmentes víz, hiszen a szénsavas italok a bennük lévő gázok miatt puffadást válthatnak ki.

Kerülendő az egyszerű szénhidrátok, a kelt tészták, a fehér lisztet tartalmazó élelmiszerek, a zsíros és fűszeres fogások, a székrekedést okozó vagy puffasztó ételek rendszeres fogyasztása. Alkalmanként és mértékkel szerepelhetnek az étrendben, azonban folyamatos fogyasztásuk a panaszok visszatérését vagy fokozódását okozhatja.

Sok esetben hasznos lehet táplálkozási napló vezetése, ilyenkor könnyen fény derül a problémát okozó élelmiszerekre.

Hogyan segíthet az étkezési szokások átformálása?

Mivel a kiváltó okok között gyakran szerepel a kapkodó evés, valamint a túlevés, fontos, hogy az evésre szánt időt és az étkezéshez kapcsolódó szokásainkat is átgondoljuk. Amikor gyorsan kapkodjuk be a falatokat, több levegőt nyelünk le a falatokkal együtt, amely a tápcsatornában és a bélrendszerben feszítő érzést okozhat. Túlzott levegőnyeléshez vezethet még a rágógumizás, illetve a beszéd is.

Egy másik probléma a kapkodó evéssel, hogy nem rágjuk meg kellőképpen az ételt, mellyel előfordulhat, hogy az emésztőrendszer túlterhelését váltjuk ki. Hasonló módon okoz gondot a túlevés is, amikor több ételt juttatunk a szervezetünkbe a kelleténél, felesleges terhet okozva a gyomornak. Ezt jellemzően már csak utólag észleljük, sőt, sok esetben maga a kapkodó evés vezet a túl sok étel elfogyasztásához, hiszen ha nem szánunk elegendő időt az evésre, a hirtelen bekapkodott falatok után nem alakul ki a jóllakottság érzése.

Az emésztési folyamatok megfelelő működése érdekében a napi többszöri, kisebb adagokból álló, nyugodt étkezés ajánlott.

Aktív életmóddal a puffadás ellen

A puffadásos tünetek észlelésekor a napi rendszerességgel végzett testmozgás is javasolt. Az ülőmunka, az inaktív életmód, valamint a stressz mind fokozzák vagy kiváltják a puffadással járó problémákat. Kiváló relaxációs módszer a testmozgás, amelynek bármelyik típusa hozzájárulhat az emésztésünk normalizálásához.

Ön tudja? Hogyan okozhat a stressz puffadást?

Ezen változtatások mellé javasolt puffadást csökkentő szerek szedése a tünetek enyhüléséig, ezek általában vény nélkül kaphatóak. Hatékony támogatást nyújthatnak a rendszeresen alkalmazott probiotikumok is, amelyek a normál bélflóra helyreállításában játszanak szerepet.

A puffadás oka: irritábilis bél szindróma Az irritábilis bél szindróma számos változatos emésztőszervi tünetet produkál, köztük puffadást is, ez az egyik leggyakoribb elváltozás, amely gasztroenterológiai szakrendelésre vezeti a beteget. A kórkép patofiziológiai alapja az, hogy a normális bélgázmennyiséget az IBS-ben szenvedő beteg fokozott bélfeszülésként, fájdalomként éli meg. Oka egyrészt lelki, a stressz jelentős mértékben befolyásolja a tünetek alakulását.



Életmódtanácsok, ha ételallergia vagy -intolerancia áll a háttérben

Amennyiben a panaszt tejcukor-érzékenység okozza, akkor a tejcukor bevitelének csökkentése, vagy teljes enzimhiány esetén a kihagyása és a laktáz enzim pótlása jelenti a megoldást. Figyelni kell arra, hogy a tejcukrot nagyon sokféle élelmiszer tartalmazza, ezért teljesen kiiktatni az étrendből nehéz feladat, tehát fontos szempont, hogy a betegnél van-e valamennyi laktázaktivitás és megengedheti magának a mértékletes tejcukorbevitelt, vagy teljesen hiányzik az enzim és csak a laktóztartalmú ételek teljes kiiktatása lehet a megoldás.

A tejcukor-intolerancia nem egyenlő a tejfehérje-allergiával. Ha valakinél tejtermék fogyasztása során lép fel hasmenés, puffadás, akkor kivizsgálás szükséges a pontos ok tisztázásához.

A lisztérzékenyek a gluténmentes étrend bevezetésével szabadulhatnak meg a kínzó tünetektől. Glutént tartalmaz egyebek mellett a búza, az árpa és a rozs, így ezeket szükséges kiiktatni az étrendből, azonban számos más élelmiszerben előfordulhat glutén, ezért körültekintően kell megválogatni az ételeket vásárlás során.

