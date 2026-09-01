Érelmeszesedés és szívroham - A megelőzés lehetőségei

Az érelmeszesedés (atherosclerosis) hosszú évek, gyakran évtizedek alatt, kezdetben észrevétlenül kialakuló folyamat. Jelentőségét az adja, hogy olyan súlyos szív- és érrendszeri betegségek hátterében állhat, mint a szívinfarktus, a stroke vagy az alsó végtagok verőérbetegsége.

Bár az életkor és az öröklött hajlam nem változtatható meg, számos kockázati tényező megfelelő életmóddal és szükség esetén gyógyszeres kezeléssel befolyásolható.

Hogyan alakul ki az érelmeszesedés?

Az érelmeszesedés összetett folyamat, amelyben az LDL-koleszterin érfalban történő felhalmozódása és gyulladásos mechanizmusok egyaránt szerepet játszanak. Ennek során úgynevezett atheroscleroticus plakkok alakulnak ki. A plakkok növekedése beszűkítheti az ereket, ezáltal ronthatja az adott szerv vérellátását. A koszorúerek jelentős szűkülete például terheléskor jelentkező mellkasi fájdalmat vagy nehézlégzést okozhat. Egy plakk felszíne azonban hirtelen meg is repedhet, amelyen vérrög képződhet. Ha ez elzárja valamelyik koszorúeret, kialakulhat a szívinfarktus.

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Kik vannak fokozott veszélyben?

Az érelmeszesedés legfontosabb befolyásolható kockázati tényezői a magas LDL-koleszterin-szint, a magas vérnyomás, a dohányzás és a cukorbetegség. A túlsúly, különösen a hasi elhízás, a mozgásszegény életmód és az egészségtelen táplálkozás szintén növeli a kockázatot. Az életkor előrehaladtával a veszély fokozódik, és az öröklött hajlamnak is jelentősége van. Ha közeli családtagnál fiatalabb életkorban fordult elő szívinfarktus vagy stroke, erre érdemes felhívni a kezelőorvos figyelmét. A kockázati tényezőket mindig együttesen kell értékelni. Ugyanaz a koleszterinérték más jelentőségű lehet egy fiatal, egészséges embernél, mint egy dohányzó, magas vérnyomásban vagy cukorbetegségben szenvedő betegnél.

Miért fontos az LDL-koleszterin?

Az LDL-koleszterin az érelmeszesedés egyik legfontosabb módosítható tényezője. Minél magasabb az LDL-szint, és minél hosszabb ideig áll fenn, annál nagyobb az érelmeszesedés kialakulásának valószínűsége. Az optimális LDL-érték nem mindenkinél azonos. A célértéket az egyéni szív- és érrendszeri kockázat alapján kell meghatározni. Annál, akinek már volt szívinfarktusa, stroke-ja vagy igazolt érelmeszesedéses érbetegsége van, lényegesen alacsonyabb LDL-szint elérése szükséges, mint egy alacsony kockázatú személynél. Az életmódváltás minden esetben fontos, magas kockázat mellett azonban önmagában nem mindig elegendő. Ilyenkor gyógyszeres koleszterincsökkentő kezelésre is szükség lehet.

Mit tehetünk az érelmeszesedés megelőzéséért?

Az egyik legfontosabb lépés a dohányzás elhagyása. A dohányzás károsítja az érfalat, gyorsítja az érelmeszesedést és fokozza a vérrögképződés veszélyét. A leszokás után a szív- és érrendszeri kockázat fokozatosan csökken. A rendszeres testmozgás szintén alapvető. Általánosságban hetente legalább 150 perc közepes intenzitású fizikai aktivitás – például tempós séta, kerékpározás vagy úszás – javasolt. A mozgás intenzitását az életkorhoz, az edzettséghez és az esetleges betegségekhez kell igazítani. A szívbarát étrendben kapjanak hangsúlyt a zöldségek, gyümölcsök, teljes értékű gabonafélék, hüvelyesek, olajos magvak és halak. Célszerű mérsékelni a telített zsírokban gazdag ételek, a feldolgozott húsok, a só és a hozzáadott cukrok fogyasztását. A mediterrán jellegű étrend kedvező választás. Túlsúly esetén már mérsékelt testsúlycsökkentés is kedvezően hathat a vérnyomásra és az anyagcserére.

A rendszeres ellenőrzés fontossága

A magas vérnyomás, a magas koleszterinszint és a cukoranyagcsere zavara hosszú ideig teljesen tünetmentes lehet. Ezért akkor is fontos a vérnyomás, a vércukor és a vérzsírértékek rendszeres ellenőrzése, ha valaki panaszmentes. Különösen indokolt a kardiovaszkuláris kockázat felmérése magas vérnyomás, emelkedett koleszterinszint, cukorbetegség, dohányzás, elhízás vagy kedvezőtlen családi előzmény esetén. Az egyéni rizikó ismeretében meghatározhatók a szükséges életmódbeli és gyógyszeres beavatkozások.

Az érelmeszesedés sokáig panaszmentes lehet, ezért a megelőzést nem akkor kell elkezdeni, amikor már mellkasi fájdalom jelentkezik. A dohányzás kerülése, a rendszeres mozgás, az egészséges táplálkozás és testsúly, valamint a vérnyomás, a vércukor és az LDL-koleszterin megfelelő kontrollja együttesen jelentősen mérsékelheti a szívinfarktus és a stroke kockázatát. A cél nem pusztán egy-egy laborérték javítása, hanem az érelmeszesedés folyamatának lassítása és a súlyos szív- és érrendszeri események megelőzése.

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Forrás: WEBBeteg

Szerző: Dr. Bodócsi Réka, belgyógyász-kardiológus