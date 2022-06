Szívbarát táplálkozás - Hogyan étkezzünk szívünknek kedvezően?

A szív- és érrendszeri megbetegedések kialakulásában számos kockázati tényező vesz részt, amelyek közül a táplálkozás az egyik legkiemelkedőbb, amellyel befolyásolható a betegség kialakulása, előrehaladása. Helyesen megválasztott étrenddel növelhető a gyógyulási esély és a várható élettartam.

A szívbarát (kardioprotektív) étrendben változatosan ajánlott étkezni, nem kell szélsőséges diétákat, drasztikus kúrákat követni, hiszen azok többet ártanak, mint használnak. Fontos, hogy olyan legyen az összeállítása, amelyet hosszú távon, éveken át is lehet tartani, ideális esetben egy életmódváltás történik. Lehetőség szerint naponta többször (5-6 alkalommal) kis mennyiségű ételt fogyasszon a beteg. Ez nem jelenti azt, hogy megengedett a nassolás, hanem az a cél, hogy a kis adagok 3 óránként történő fogyasztásával elkerüljük az éhségérzetet.

A megfelelően összeállított étrend minden tápanyagból tartalmazzon megfelelő arányú mennyiséget.

Kerüljük a telített zsírsavakat!

A szív- és érrendszer egészsége szempontjából a zsírok bírnak a legnagyobb jelentőséggel. Magas koleszterinszint, érelmeszesedés, dyslipidaemia, metabolikus szindróma és cukorbetegség esetén a telített zsírsavak kerülése fokozottan szükséges. A koleszterinszintre az élelmiszerekkel bevitt nagyobb mennyiségű telített zsírsav gyakorol döntő hatást. Magas a telített zsírsavtartalma a felvágottaknak, belsőségeknek, a sertés- és marhahúsnak, a halaknak, a tojásnak, a tejnek és tejtermékeknek, a vajnak. Javasolt zsírszegény tejet, tejtermékeket, vaj helyett margarint, belsőségek helyett zsírszegény húskészítményeket választani, valamint a húsokról előkészítés során a látható zsíros részeket, szárnyasok bőrét minden esetben el kell távolítani. Sütéshez és főzéshez állati eredetű zsiradék helyett növényi olaj ajánlott kis mennyiségben, emellett zsírszegény konyhatechnológia, mint például roston, sütőzacskóban, grillen, alufóliában, jénai edényben való sütés.

Azok számára, akiknél a magas koleszterinszint a máj nem megfelelő működése miatt áll fenn, az élelmiszerekkel bevitt koleszterin mennyiségét is korlátozni ajánlott naponta 200 mg mennyiségben.

Fogyasszunk elegendő élelmi rostot!

A gyümölcsökkel, zöldségekkel és teljes kiőrlésű gabonafélékkel elfogyasztott vízben oldódó rostok jó hatással vannak vérünk koleszterintartalmára azáltal, hogy meggátolják a telített zsírok felszívódását, valamint megkötik az epesavat. Mindennapi fogyasztásra ajánlott az alma, a sárgarépa, a zabpehely és a zabkorpa is. Jó választás a teljes kiőrlésű kenyér, a barna rizs, és a durumlisztből készült tésztafélék. A rostfogyasztás mellett fordítson kiemelt figyelmet a megfelelő folyadékpótlásra!

Kevesebb sót használjunk!

A sófogyasztás mérséklése szintén fontos pont az étrend összeállítása során. A nagymértékű sóbevitel fokozza a magas vérnyomás, agyvérzés vagy szívinfarktus kialakulásának kockázatát. A hazai sófogyasztás átlagosan 2,5-3,5-szerese a WHO által javasolt maximum napi 5 grammnyi beviteli mennyiségnek. A sófogyasztás csökkentése érdekében a hagyományos konyhasó helyett célszerű csökkentett nátriumtartalmú fajtát választani. Fontos, hogy fokozatosan változtassa meg a sózási szokásait, mivel a lassabb változáshoz könnyebben hozzászokik az ízérzékelés. Élelmiszer-válogatásnál célszerű elolvasni a csomagoláson feltüntetett tápanyagtáblázatot, és olyan terméket választani, amelyikben kisebb mennyiségű nátrium található. Nem ajánlottak többek között a félkész és készételek, levesporok, konzerves ételek, salátaöntetek, sózott olajos magvak és fűszerkeverékek sem. Helyette sómentes, natúr zöldfűszerek keverékéből álló ételízesítőt érdemes választani. Az asztali sótartót pedig tegyük el, az ételeket ne sózzuk meg utólag.

Fontos az ideális testúly elérése és megtartása is

Túlsúlyos, elhízott személyeknek kiemelten fontos törekedni a testtömeg csökkentésére kevesebb energiabevitellel és nagyobb energiafelhasználással, rendszeres fizikai aktivitással, mozgással. Figyelniük kell a zsírok és cukrok bevitelének jelentős mérséklésére, a nagy glikémiás indexű ételek és italok kerülésére. Ha beindul a fogyás, akkor azzal már önmagában is sokat tehetnek szervezetük egészsége érdekében.

A kardioprotektív étrend betegeknek és egészségeseknek egyaránt ajánlott!

A szívbarát étrend betartása nem csak akkor ajánlott, ha már kiderült egy betegség, hanem azok megelőzésére is kiválóan alkalmas. A kardioprotektív étrend mellett is a kezelőorvos utasításait, az esetleges gyógyszerszedést minden esetben be kell tartani!

Forrás: WEBBeteg

Szerzőnk: Irinyi-Barta Tünde, okleveles táplálkozástudományi szakember