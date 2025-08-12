Boka/kar index vizsgálat - Mire való? Hogyan történik?

A szív- és érrendszeri betegségek hosszú ideig rejtve maradhatnak, ám létezik egy gyors, fájdalommentes és olcsó vizsgálat, amellyel időben kiszűrhetők a kezdődő keringési zavarok – ez a boka/kar index (BKI, angol rövidítéssel ABI: ankle-brachial index).

Mi az a boka/kar index?

A boka/kar index egy egyszerű vérnyomásmérésen alapuló vizsgálat, amely azt mutatja meg, hogy a lábak vérellátása megfelelő-e. Ehhez az orvos vagy asszisztens egyidejűleg méri meg a vérnyomást a felkarokon és a bokákon, majd a boka és a kar szisztolés (első) vérnyomásértékeinek arányát számítja ki.

Az így kapott érték segít megítélni, van-e a lábat ellátó verőerekben szűkület vagy elzáródás, vagyis perifériás verőérbetegség (PAD – peripheral arterial disease).

Mire való a vizsgálat?

A boka/kar index elsősorban az alsó végtagi érszűkület felismerésére szolgál, de emellett fontos jelzője lehet az általános érrendszeri állapotnak is. Ha ugyanis a lábakban már kimutatható az érszűkület, nagy valószínűséggel más érterületeken – például a szív vagy az agy ereiben – is jelen lehet az érelmeszesedés.

A PAD gyakran tünetszegény vagy csak fokozatosan alakul ki, így sokan észre sem veszik, míg súlyosabb panaszokat nem okoz. Éppen ezért fontos a korai felismerés, amire a boka/kar index kiváló eszköz.

Mikor indokolt a boka/kar index mérése?

A vizsgálatot javasolt elvégeztetni:

ha lábszárfájdalom jelentkezik járáskor (úgynevezett "kirakatnéző betegség")

jelentkezik járáskor (úgynevezett "kirakatnéző betegség") cukorbetegeknek , még panaszmentes állapotban is

, még panaszmentes állapotban is dohányzóknak , illetve volt dohányosoknak

, illetve volt dohányosoknak magas vérnyomás vagy magas koleszterinszint esetén

vagy esetén ismert szív- vagy agyi érbetegségben szenvedőknek (pl. angina, stroke után)

szenvedőknek (pl. angina, stroke után) 60 év felett rendszeres szűrésként

rendszeres szűrésként ha sebek, fekélyek jelentkeznek a lábon, amelyek lassan gyógyulnak

Hogyan zajlik a vizsgálat?

A boka/kar index mérése gyors, fájdalommentes, és általában ambuláns rendelésen elvégezhető. A beteg hanyatt fekszik, miközben az asszisztens vagy orvos vérnyomásmérő mandzsettákat helyez a karokra és a bokákra.

A vizsgálat nem igényel különösebb előkészületet, nem kell éhgyomorra érkezni, és nem jár sugárterheléssel sem.

A boka-kar index mérésének folyamata a következő lépésekből áll részletesen:

Előkészületek : A beteg kényelmesen fekszik. A ruházatot a végtagokról eltávolítják, hogy a mandzsetta könnyen illeszkedjen a bőrhöz.

: A beteg kényelmesen fekszik. A ruházatot a végtagokról eltávolítják, hogy a mandzsetta könnyen illeszkedjen a bőrhöz. Vérnyomásmérés : A vérnyomásmérő mandzsettáját először a karra, majd a bokára helyezik fel. A mandzsettát felfújják, a vérnyomás értékeit rögzítik mindkét helyen.

: A vérnyomásmérő mandzsettáját először a karra, majd a bokára helyezik fel. A mandzsettát felfújják, a vérnyomás értékeit rögzítik mindkét helyen. Systoles értékek rögzítése

Boka-kar index kiszámítása

Boka-kar index érték értékelése

Igényel-e bármiféle előkészületet a boka-kar index mérése?

A boka-kar index vizsgálat előtt általában nem szükséges különleges előkészületeket végrehajtani. Azonban néhány előírást célszerű betartani:

Ruha : A vizsgálat során a ruházatot általában le kell venni a vizsgált végtagokról, hogy a mandzsetta, vagyis a vérnyomásmérő eszköz könnyen illeszkedjen a bőrhöz. Ajánlott tehát olyan ruhát viselni, amely könnyen lehúzható vagy feltűrhető.

: A vizsgálat során a ruházatot általában le kell venni a vizsgált végtagokról, hogy a mandzsetta, vagyis a vérnyomásmérő eszköz könnyen illeszkedjen a bőrhöz. Ajánlott tehát olyan ruhát viselni, amely könnyen lehúzható vagy feltűrhető. Kényelem : Fontos, hogy a beteg kényelmes pozícióban legyen a vizsgálat során. Általában fekvő vagy ülő helyzetben végzik a mérést.

: Fontos, hogy a beteg kényelmes pozícióban legyen a vizsgálat során. Általában fekvő vagy ülő helyzetben végzik a mérést. Fizikai aktivitás : A fizikai aktivitás befolyásolhatja a boka/kar index értékeket, ezért ajánlott a vizsgálat előtt pihenni és kerülni a nagyobb fizikai aktivitást és stresszt.

: A fizikai aktivitás befolyásolhatja a boka/kar index értékeket, ezért ajánlott a vizsgálat előtt pihenni és kerülni a nagyobb fizikai aktivitást és stresszt. Étkezés és ital: Általában nincs szigorú étkezési vagy italozási korlátozás a boka/kar index vizsgálat előtt. Azonban javasolt a boka/kar index vizsgálat előtt az olyan ételek és italok fogyasztásának kerülése, amelyek befolyásolhatják a vérnyomás értékét.

Hogyan értelmezhető az eredmény?

A boka/kar index értéke az egészséges tartományban 1,0–1,3 között mozog. Ez azt jelenti, hogy a bokán mért vérnyomás közel azonos vagy kicsit magasabb, mint a karon mért érték – ami normális.

0,9–1,0 : még elfogadható, de határeseti érték

: még elfogadható, de határeseti érték 0,5–0,9 : enyhe vagy közepes mértékű érszűkület jele

: enyhe vagy közepes mértékű érszűkület jele 0,3–0,5 : súlyos szűkület

: súlyos szűkület 0,3 alatt: életveszélyesen súlyos vérellátási zavar

Ha a boka/kar index 1,3 felett van, az is kóros lehet – ilyenkor az erek fala olyan mértékben meszesedett, hogy nem nyomható le, és hamis értéket ad. Ez főként cukorbetegeknél vagy idős betegeknél fordul elő.

Mi történik, ha eltérés mutatkozik?

Ha az érték kóros, a következő lépések jöhetnek szóba:

érbelgyógyászati konzultáció (angiológia)

érultrahang , CT-angiográfia vagy MR-angiográfia

, CT-angiográfia vagy MR-angiográfia életmódbeli tanácsok: dohányzásról leszokás, mozgásprogram, diéta

gyógyszeres kezelés: vérlemezkegátlók, koleszterinszint-csökkentők, vérnyomáscsökkentők

súlyos esetben érsebészeti vagy intervenciós beavatkozás

Fontos, hogy a perifériás érbetegség nem csupán a lábakat érinti, hanem az egész érrendszer megbetegedésének része. Az érintettek körében magasabb a szívinfarktus és a stroke kockázata, ezért a korai felismerés és kezelés életet menthet.

Boka/kar index vizsgálat előnyei

A boka/kar index vizsgálat számos előnnyel jár, amelyek hozzájárulnak az érbetegségek korai felismeréséhez és a megfelelő kezelés megkezdéséhez:

Korai felismerés : A boka/kar index vizsgálat lehetővé teszi az érszűkület korai felismerését, még mielőtt a tünetek súlyossá válnának vagy súlyos szövődmények alakulnának ki.

: A boka/kar index vizsgálat lehetővé teszi az érszűkület korai felismerését, még mielőtt a tünetek súlyossá válnának vagy súlyos szövődmények alakulnának ki. Nem invazív és fájdalommentes : A boka/kar index vizsgálat nem igényel sebészeti beavatkozást vagy fájdalmas eljárásokat.

: A boka/kar index vizsgálat nem igényel sebészeti beavatkozást vagy fájdalmas eljárásokat. Gyors és egyszerű : A boka/kar index vizsgálat gyorsan elvégezhető, általában csak néhány percig tart. Ez lehetővé teszi az orvosok számára, hogy hatékonyan és gyorsan értékeljék a beteg állapotát.

: A boka/kar index vizsgálat gyorsan elvégezhető, általában csak néhány percig tart. Ez lehetővé teszi az orvosok számára, hogy hatékonyan és gyorsan értékeljék a beteg állapotát. Pontos és megbízható: A boka/kar index vizsgálat során kapott eredmények pontosak és megbízhatóak.

Összefoglalás

A boka/kar index mérése egyszerű, gyors és fájdalommentes vizsgálat, amely kulcsszerepet játszhat az érszűkület korai felismerésében. Ha Önnél fennállnak a rizikófaktorok – például cukorbetegség, dohányzás vagy idősebb életkor –, érdemes időben szűrésre jelentkezni. A megelőzés és a korai kezelés a legjobb módja annak, hogy hosszú távon megőrizzük lábaink és szívünk egészségét.

Forrás: WEBBeteg

Szerző: Dr. Bodócsi Réka, belgyógyász-kardiológus