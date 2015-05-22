Milyen vizsgálatok szükségesek érelmeszesedéssel élő betegeknek?
Az életkor előrehaladtával nő az érelmeszesedés és szövődményeinek kockázata, ezért mielőbb érdemes orvoshoz fordulni, ha már az alsó végtagi, nyaki, illetve agyi verőerek, vagy a szívkoszorúér meszesedésének tüneteit tapasztaljuk.
|Miért fontos az erek állapotának vizsgálata?
Az érelmeszesedés (ateroszklerózis) az ütőerek, azaz az artériák szisztémás megbetegedése. Az artériákban lerakódó anyagok az erek belső falán fokozatosan plakkokat képeznek, amik számos életveszélyes szív-érrendszeri megbetegedés kialakulásáért felelősek. Az érelmeszesedés szövődményei
A vizsgálat fontos tünetmentes esetben is szűrő jelleggel 40 éves kor fölött, különösen dohányzó, elhízott személyeknél. Az érelmeszesedés sokáig nem okoz panaszokat, és gyakran az első jele egy szívinfarktus vagy a stroke. Korai felismerés esetén az érelmeszesedés folyamata gyakran még gyógyszer nélkül, életmódváltással is visszafordítható.
Korai tünet lehet a járáskor jelentkező lábfájdalom, a fizikai aktivitásra jelentkező mellkasi fájdalom (angina), a szédülés, légszomj, fülzúgás. Ezek jelentkezése esetén mielőbbi kivizsgálás javasolt az ateroszklerózis diagnosztizálása, a szűkület helyének és mértékének meghatározása céljából, majd rendszeres kontroll. Megfelelő kezeléssel legtöbbször megelőzhető a szövődmények kialakulása.
Érelmeszesedéssel élő betegeknél ugyancsak fontos a rendszeres kontrollvizsgálat a kezelőorvossal egyeztetett gyakorisággal. Ennek célja a folymat nyomon követése és a kezelés hatékonyságának , az esetleges terápiamódosítás szükségességének megállapítása.
(WEBBeteg)
Kialakult érelmeszesedés esetén a rendszeres kontrollvizsgálatok célja komplex: az plakk-képződés stádiumának megállapítása és az érintett érszakaszok felderítése mellett részint a rizikófaktorok azonosítását szolgálja, részint a társbetegségek meglétét, vagy minél korábbi felderítését célozzák. Ezek az nformációk hozzájárulnak a megfelelő kezelési terv kialakításához.
Laborvizsgálatok érelmeszesedés esetén
Vérzsírok (lipidprofil) – Koleszterin (összkoleszterin, LDL- és HDL-koleszterin), triglicerid szintek. Évente, vérzsírcsökkentő gyógyszerek szedése esetén az orvos javaslata szerinti időközönként javasolt.
Cukorbetegséggel összefüggő laborvizsgálatok – Az érelmeszesedés fontos kockázati tényezője a diabétesz, ezért felismerése és kontrollalása fontos.
- Vércukorszint éhgyomorra – 6,1-6,9 mmol/l felett terheléses vércukorszint vizsgálat is javasolt
- HbA1c – cukorbetegség esetén évente legalább 3, ideális esetben 4 alkalommal
Veseműködés - Az esetleges szövődmények korai felismerése érdekében.
- Vesefunkció (kreatinin, karbamid, eGFR) – Évente, kóros beszűkülés esetén orvos javaslata szerinti időközönként
- Vizelet (mikroalbumin, üledék) – Évente, kóros lelet esetén orvos javaslata szerinti időközönként
Húgysav – Évente, kóros érték esetén az orvos javaslata szerinti időközönként javasolt a húgysavszint ellenőrzése.
D-vitamin szint – Évente, kóros lelet esetén orvos javaslata szerinti időközönként.
Műszeres vizsgálatok érelmeszesedéssel élőknek
Elvégzendő vizsgálatok
- Láb ereinek Doppler-ultrahangos vizsgálata – Évente, kóros lelet esetén orvos javaslata szerinti időközönként
- Nyaki verőerek szűkületének Doppler-vizsgálata – Évente, panasz vagy kóros lelet esetén orvos javaslata szerinti időközönként
- 12 elvezetéses EKG-vizsgálat – Évente, szívpanasz vagy kóros eltérés esetén orvos javaslata szerinti időközönként
- Hasi ultrahang vizsgálat (elsősorban máj, hasnyálmirigy, vesék és kismedencei szervek) – Kétévente, panasz vagy kórós eltérés esetén orvos javaslata szerinti időközönként
- Angiográfia (CT vagy MR) - Pontosabb képet ad az érelmeszesedés mértékéről és kiterjedésérőlről, mint az ultrahang, de rendszeres, rutinszerű elvégzése nem indokolt, főleg kérdéses esetekben vagy műtéti beavatkozás előkészítéseként kerül rá sor.
Az érszűkület vizsgálatában ismert a járáspróba és a boka/kar index számítás, ezek azonban inkább a szűrővizsgálatok részei, ismert betegeknél más, a kezelőorvos számára informatívabb vizsgálatok képezik a kontrollvizsgálatok részét.
Vizsgálatok speciális esetekben
- Cukorbetegség esetén a lábak teljes körű fizikális vizsgálata (talp, deformitások, gombásodás), neuropátia ellenőrzése hangvillával - Évente, kóros lelet esetén további neurológiai vizsgálatok szükségesek.
- Elhízás esetén InBody vizsgálat (testösszetétel analízis) – Háromhavonta, illetve orvos javaslata szerinti időközönként)
Szerző: Dr. Holjencsik Tamás érsebész főorvos - Vanderlich Egészségcentrum