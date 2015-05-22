Milyen vizsgálatok szükségesek érelmeszesedéssel élő betegeknek?

Az érelmeszesedés (ateroszklerózis) az ütőerek, azaz az artériák szisztémás megbetegedése. Az artériákban lerakódó anyagok az erek belső falán fokozatosan plakkokat képeznek, amik számos életveszélyes szív-érrendszeri megbetegedés kialakulásáért felelősek. Az érelmeszesedés szövődményei

A vizsgálat fontos tünetmentes esetben is szűrő jelleggel 40 éves kor fölött, különösen dohányzó, elhízott személyeknél. Az érelmeszesedés sokáig nem okoz panaszokat, és gyakran az első jele egy szívinfarktus vagy a stroke. Korai felismerés esetén az érelmeszesedés folyamata gyakran még gyógyszer nélkül, életmódváltással is visszafordítható.

Korai tünet lehet a járáskor jelentkező lábfájdalom, a fizikai aktivitásra jelentkező mellkasi fájdalom (angina), a szédülés, légszomj, fülzúgás. Ezek jelentkezése esetén mielőbbi kivizsgálás javasolt az ateroszklerózis diagnosztizálása, a szűkület helyének és mértékének meghatározása céljából, majd rendszeres kontroll. Megfelelő kezeléssel legtöbbször megelőzhető a szövődmények kialakulása.

Érelmeszesedéssel élő betegeknél ugyancsak fontos a rendszeres kontrollvizsgálat a kezelőorvossal egyeztetett gyakorisággal. Ennek célja a folymat nyomon követése és a kezelés hatékonyságának , az esetleges terápiamódosítás szükségességének megállapítása.

