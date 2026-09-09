Refluxom van - Hogyan óvhatom fogaim épségét?

A savas reflux, amit gyakori gyomorégés kísér, hosszú távon a fogakra is kihatással van. A gyomorsav ugyanis egy nagyon erős sav, ami a fogzománcot és a fognyak esetlegesen szabaddá vált részét is megtámadja, különösen akkor, ha a savas felböfögés gyakori, vagy éjjel észrevétlenül történik a gyomorsav visszaáramlása.

Sok érintett először a fogak érzékenységét, felszínük érdessé válását vagy fokozódó sárgás elszíneződésüket észleli. A tünetek mögött a fogerózió (saverózió) jelensége húzódik meg, ami a foganyag szinte észrevétlenül előrehaladó veszteségét jelenti a sav behatása következtében. Az érintettek sokszor alábecsülik a reflux fogkárosító veszélyét, mivel a panaszok nem egyik napról a másikra látványosan, hanem „lappangva” alakulnak ki. Ezért különösen fontos lenne a megelőzés, és kiemelt figyelmet fordítani fogai épségének megőrzésére, amennyiben Ön is érintett.

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Lássuk, mit tehet rövid és hosszú távon a savas reflux okozta erózió ellen!

Savas felböfögés és hányás után ajánlott teendők

Sokan savas felböfögés vagy hányás után azonnal fogat mosnak, mert érthető módon minél előbb szeretnének megszabadulni a kellemetlen savas íztől a szájukban. A fogak szempontjából azonban ez kerülendő, mivel a fogzománc a savbehatást követően a legérzékenyebb a mechanikai hatásokra. Ezért tanácsos várni kicsit a fogmosással, előbb csak tiszta vízzel öblögetni és időt hagyni a nyáltermelésre, hogy a fogzománc újra stabilizálódhasson.

Közvetlenül savas felböfögést vagy hányást követően tiszta vízzel öblítse ki a szájüregét, és ha jólesik, akkor igyon is pár korty vizet.

Várjon körülbelül 30 percet és akkor mosson fogat.

A fogmosást követő vizes öblítés után használhat fluoridtartalmú szájvizet, életkorától és az Önnél fennálló kockázattól függően. Alkoholmentes verziót válasszon!

Savas felböfögést és hányást követően – még ha jól is esne – kerülje a savas italok és nassolnivalók fogyasztását, mert azok tovább fenntartják a savas behatást a szájüregben.

Hogyan őrizheti meg hosszú távon fogai épségét?

A fogok védelmének alapja a refluxbetegség kontroll alatt tartásának, a fogak rendszeres kímélő tisztításának és a rendszeres fogorvosi ellenőrzésnek a kombinációja. Fontos, hogy a refluxbetegségét illetően kövesse kezelőorvosa utasításait. Minél eredményesebb a refluxbetegség kezelése, annál kisebb eséllyel alakulnak ki szövődmények, beleértve a fogakat és nyálkahártyákat érintő következményeket is.

A refluxos betegek szájhigiéniája – A kulcs a gyengéd, ugyanakkor alapos tisztítás

Puha sörtéjű fogkefét használjon, amit fogmosás közben ne nyomjon rá erősen a fogakra, ne súrolja a fogait, hanem végezzen finom, körkörös, illetve sepregető mozdulatokat, hogy ne terhelje mechanikailag a fogzománcot és a fognyakat. A fluorid a refluxos betegek fogápolásában központi szerepet kap, mivel támogatja a remineralizációt és ellenállóbbá teheti a fogak felszínét.

Lehetőleg kerülje az erősen abrazív fehérítő hatású fogápolási termékeket, különösen, ha már érzékenyek a fogai vagy az erózió jeleit észleli rajtuk.

Különösen fontos a fogközök tisztítása, az ott megtelepedő lepedék ugyanis gyulladásokat válthat ki, ami miatt pedig visszahúzódhat a fogíny.

Kerülje a savas ételeket, italokat!

Ha Ön savas refluxban szenved, mindenképpen kifizetődő, ha igyekszik minimalizálni a szervezete további terhelését savakkal, ezért lehetőség szerint tanácsos kerülni a savas ételeket és italokat, de legalábbis a savbehatás időtartamát próbálja meg csökkenteni. Ennek legjobb módja az, hogy amennyiben ilyen ételeket, italokat fogyaszt, akkor kortyolgasson közben vizet. Minél gyakrabban fogyaszt savas ételeket, italokat és minél nagyobb azok cukortartalma, annál nagyobb veszélynek teszi ki a fogait.

Szerző: WEBBeteg - Bak Marianna, biológus szakfordító

Felhasznált irodalom: Wie kann man die Zähne bei Säurereflux schützen? (Quarree Dental)