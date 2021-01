A Parkinson-kóros beteg ideális táplálkozása

Minden egyén számára fontos a jól összeállított, egészséges étrend, de ez különösen fontossá válik Parkinson-kóros betegek esetében. Ez a leírás abban segítheti Önt, hogyan állítson össze egy egészséges, kiegyensúlyozott étrendet, és hogyan küzdjön meg azokkal a táplálkozási problémákkal, amelyek Parkinson-kórban állnak fenn.

Az étrend és a Parkinson-kór gyógyszerei

Abban az esetben, ha Ön levodopát szed, mindenképpen beszéljen kezelőorvosával az étrendjéről, hiszen az elfogyasztott táplálék befolyásolja a levodopa felszívódását! A legtöbb gyógyszer viszont bármikor bevehető, és nem kell odafigyelni az étkezésekhez fűződő időbeli viszonyára.

A fehérje többnyire húsokban, tejtermékekben, tojásban, halban, dióban és hüvelyesekben található meg, és nagymértékben befolyásolja a levodopa felszívódását. Érdemes a levodopa gyógyszert étkezések előtt 30-60 perccel bevenni, így megakadályozható a gyógyszer-élelmiszer interakció, emellett a napi fehérjebevitelt az esti órákra korlátozni, így napközben a levodopa hatékonyabban dolgozhat.

Ebben az esetben a napközben elfogyasztott étkezéseket érdemes alacsony fehérjetartalmú ételekből összeállítani, mint a szénhidrátok, zöldségek, gyümölcsök, és zsír. A napi fehérjebevitel mennyisége ne legyen több, mint 0,8 gramm testtömegkilogrammonként – egy 70 kg-os ember esetén kb. 56 gramm fehérjének felel meg. A kezelőorvosa tanácsot tud adni arra vonatkozóan, hogy mikor vegye be a gyógyszerét, célszerűen 45 perccel étkezés előtt, leginkább egy kevés szénhidrát, például keksz kíséretében. Az is lehetséges, hogy egy órával étkezés előtt vegye be a gyógyszert éhgyomorra, de ez hányingert okozhat – a gyömbértea jó megoldás lehet a hányinger csökkentésére. A fehérjék mellett a nagy zsírtartalmú ételek is lassítják a gyógyszer felszívódását és késleltetik a hatását.

A savtúltengésgátló gyógyszereket - amennyiben szüksége van ilyen gyógyszer szedésére - és az antiparkinson gyógyszereket ne egyidőben vegye be, mert az előbbiek is befolyásolhatják a felszívódást. Más időben bevéve nyugodtan szedhetők.

A gyógyszereket érdemes néhány korty folyadékkal bevenni, de ne felejtse el, hogy ne tejet igyon, amikor levodopát vesz be, mivel a tej fehérjét tartalmaz.

Az előrehaladott Parkinson-kórban szenvedő betegek úgy találhatják, hogy a szénhidrátban gazdag táplálék rontja a diszkinézist. Fontos, hogy ne száműzzék az étrendből a szénhidrátokat, mivel fontosak a testsúly és aktivitás megtartásához, egy ésszerű egyensúly megtartása szükséges.

Az ideális testsúly megtartása

Úgy érezheti, hogy a Parkinson-kór jelentősen befolyásolja a testsúlyát, de meg kell próbálnia megtartani az ideális testtömeget, mivel az alacsony súly és a túlsúly is több úton befolyásolhatja az egészségét.

Súlygyarapodás - A Parkinson-kórban jellemző mozgásszegénység miatt súlygyarapodás jöhet létre, a felszedett plusz kilók pedig megterhelhetik az ízületeket, így még nehezebbé téve a mozgást. Ebben az esetben figyeljen oda az étrendjére, és csökkentse a bevitt kalóriákat − például a rántott ételek, édességek, sütemények, kekszek és édes üdítőitalok kerülése által.

Súlyvesztés - Az is előfordulhat, hogy egyes betegek fogynak, és nagy mennyiségű kalóriabevitelre van szükségük, hogy elkerüljék a nagyfokú súlyvesztést. A fogyás kialakulhat a csökkent étvágy, az evés és nyelés nehezítetté válása miatt, előfordulhat, hogy a test nem hasznosítja a bevitt tápanyagokat megfelelően vagy extra energiát használ fel a Parkinson-kór tüneteinek kompenzálására.

A táplálékkiegészítők (ne keverjük össze a vitaminokkal és ásványi anyagokkal) megvásárolhatók patikákban recepttel vagy recept nélkül, és hasznosak lehetnek azok számára, akik nem képesek eleget enni, és így súlyt veszítenek, akár hányinger, étvágytalanság vagy egyéb étkezéssel kapcsolatos nehézség miatt. Ha úgy érzi, hogy sokat fogyott, és nehezére esik a szükséges kalóriák bevitele, érdemes a lehetőségek megbeszélése érdekében felkeresnie kezelőorvosát vagy dietetikusát. Bármilyen étrendet választ a kalóriabevitel fokozására, ügyeljen arra, hogy a különböző tápanyagok a megfelelő arányban szerepeljenek (lásd alább).

A helyes egyensúly elérése

A kiegyensúlyozott étrend az alább felsorolt táplálékcsoportok széles skáláját tartalmazza. Ideális esetben a nap folyamán minden étkezésnek tartalmaznia kellene minden tápanyagtípust, hogy az egészséges szervezet ne szenvedjen kárt, bár ez nem minden esetben lehetséges.

Az általános étrendi ajánlások a következők:

Testsúlykilogrammonként 25-30 kcal bevitele, diszkinézis esetén ennél több.

Legalább 4-5:1 szénhidrát/fehérje arány.

Legfeljebb 0,8 g/testsúlykilogramm fehérje bevitele.

Táplálékcsoportok Szénhidrátok: Ezek a keményítő- és/vagy cukortartalmú táplálékok látják el a szervezetet a szükséges üzemanyaggal és energiával, miután emésztésre és lebontásra kerültek. Tipikus szénhidrátok a kenyér, burgonya, tészta, rizs, gabonafélék, kekszek és sütemények.



Fehérjék: Ezek a szervezet építőkövei, a növekedéshez és a test „tatarozásához” van rájuk szükség. Tipikus fehérjék a hús, tejtermékek, dió, hüvelyesek, tojás és hal.



Gyümölcsök és zöldségek: Ezek kiváló rostforrások és nélkülözhetetlenek az egészséges bélrendszerhez és a székrekedés elkerüléséhez. Tartalmaznak némi szénhidrátot, vitaminokat és ásványi anyagokat is.



Zsírok: Nagy mennyiségben fogyasztva károsak lehetnek, de nélkülözhetetlenek az energiatermeléshez és a zsírban oldódó vitaminok felszívódásához.

Javaslatok egy ideális menühöz

Alább olvasható egy példa a napi étkezésekre, amely minden tápanyagcsoportból a megfelelő arányban tartalmaz összetevőket. Ezek a javaslatok csak tájékoztató jellegűek, természetesen más lehetőségek is vannak.



Reggeli: Gyümölcs vagy gyümölcslé; müzli (ha székrekedés áll fenn, teljes kiőrlésű) tejjel; kenyér vagy pirítós vajjal vagy margarinnal és lekvárral; szalonna, kolbász, tojás, sajt, hideg húsok, stb.

Ebéd : Hús, hal, tojás, sajt, hüvelyesek, lencse vagy egyéb fehérjeforrás; burgonya, rizs, tészta, nokedli, kenyér vagy egyéb szénhidrátforrás; zöldségek vagy saláta; joghurt, tejes puding vagy gyümölcsital.

Vacsora: Mint ebédre.

Főétkezések között : Gyümölcs, sütemények, keksz, szendvics, gabonafélék.

Italok: Az étkezések alatt és között is javasolt a folyadékfogyasztás, például gyümölcslé, víz, tea, tej, leves formájában. Kis mennyiségben a kávéfogyasztás is megengedett, ha orvosa nem tiltja. Óvakodjon a túl sok szénsavas ital fogyasztásától, mivel ezek puffasztanak és nehezítik az ételek elfogyasztását.

A nyelési zavarok enyhítésére a félig szilárd étrend megkönnyíti a nyelést, de ha szükséges, át lehet térni a folyékony-pépes étrendre is. Jó választás lehet a gyümölcs- és zöldségpürék, -turmixok (szívószállal is), pudingok, felfújtak, krémek, sodók, zöldség- vagy krémlevesek, főzelékek.

A székrekedés kialakulásának megelőzése

A székrekedés egy általános probléma a Parkinson-kóros betegek körében. Az étrend megváltoztatása kulcsfontosságú lehet a tünet enyhítésében.

A rostban gazdag ételek fogyasztása segíthet a problémán, mint a gyümölcsök, zöldségek, hüvelyesek, lencse, teljes kiőrlésű kenyér, gabonafélék, de tudni kell, hogy a túl sok rost is okozhat székrekedést, különösen, ha nem iszik mellette elegendő folyadékot, így ügyeljen arra, hogy megtartsa a szükséges egyensúlyt.

A bevitt folyadék mennyiségének növelése szintén hasznos lehet, mert a folyadék elősegíti a széklet lazítását, így az könnyebben továbbítódik.

A testmozgás stimulálja a beleket és elősegíti az emésztést.

Ne felejtse el, hogy nem szükséges mindennap székletet üríteni, heti három-négy alkalommal is megfelelő, tehát ne aggódjon, ha nincs minden nap széklete. Ha a székrekedés nem enyhül az étrend változtatása és a testmozgás fokozása után, érdemes felvenni a kapcsolatot kezelőorvosával.

Folyadékbevitel

Nagyon fontos a bő folyadékfogyasztás, naponta legalább 8-10 pohárral, ez lehet víz, gyümölcslé, tea, tej, stb.

Ha problémát okoz az éjszakai vizelet visszatartása, tanácsos lehet a folyadékfogyasztást a reggeli vagy kora délutáni órákra korlátozni. A szénsavas italok puffadást okozhatnak, érdemes ezeket kerülni. Szájszárazság esetén folyadék gyakori kortyolgatása vagy szájöblítés lehet a megoldás. Cukorka szopogatása vagy rágógumi rágása elősegíti a nyáltermelést, így a szájszárazság enyhítését.

Az öregedéssel a természetes szomjúságérzetünk csökken, emellett az antiparkinson terápia is vizet von el a szervezettől, ezért kifejezetten ajánlott a rendszeres folyadékfogyasztás − ha szükséges, meghatározott időközönként, hogy bizonyos legyen afelől, hogy megfelelő mennyiséget fogyasztott. Egyébként is az ételt könnyebb elfogyasztani és megemészteni folyadékbevitel segítségével.

Vitaminok és ásványi anyagok

Az ételekben a vitaminok és ásványi anyagok számos típusa fordul elő. Változatos étrend mellett a szervezet számára szükséges vitaminokat és ásványi anyagokat magunkhoz vesszük. Bármilyen vitamin vagy ásványi anyag hiánya esetén célszerűbb az azt tartalmazó ételt fogyasztani, mint kiegészítőket szedni.

Néhány betegnek azonban hasznosabb a táplálékkiegészítő szedése például tápszerek formájában, például ha a szervezet nem elég hatékonyan szívja fel a tápanyagot. Érdemes konzultálni kezelőorvosával vagy felvenni a kapcsolatot egy dietetikussal, ha kételyei vannak.

Az oszteoporózis megelőzése különösen fontos Parkinson-kórban, mivel a parkinsonos betegek könnyebben esnek el, ezért a csonttörések elkerülése céljából megfelelő mennyiségű kalcium (1200 mg/nap) és D-vitamin (800-1000 NE) bevitele szükséges.

Az A-, D-, E- és K-vitaminok elsősorban a tejtermékekben találhatók meg és zsíroldékonyak, ami azt jelenti, hogy hetekig a szervezetben maradnak, mielőtt felhasználódnak vagy kiürülnek.

A B- és C-vitaminok leginkább a citrusfélékben és zöld, leveles zöldségekben találhatók meg. Napi rendszerességgel szükséges fogyasztani őket, mert vízoldékonyak és nem halmozódnak fel a szervezetben.

Az ásványi anyagok számos ételféleségben jelen vannak, bár nagyon kis mennyiségben, szinte nyomokban.

Kulcsfontosságúak a kalcium, klór, króm, fluor, jód, vas, magnézium, mangán, foszfor, kálium, szelén, nátrium, kén és cink.

Antioxidánsok

Némely vitamin és ásványi anyag antioxidánsként is ismert, mivel csökkentik az oxidáció (egy, a szervezet minden sejtjében jelen lévő normál folyamat) okozta károsodást. Az oxidáció egy olyan molekulát hoz létre, ami sejtkárosodáshoz vezet, és olyan betegségeket idézhetnek elő, mint például a Parkinson-kór, Alzheimer-kór, daganatos betegségek, szívbetegség.

Az egészség megőrzése céljából érdemes figyelmet fordítani az antioxidáns vitaminokat és ásványi anyagokat tartalmazó ételek fogyasztására, bár arra jelenleg nincs bizonyíték, hogy lassítanák a Parkinson-kór lefolyását vagy fokoznák a kór elleni terápia hatékonyságát. Ha kiegyensúlyozott és egészséges étrendet követ, nem szükséges antioxidáns kiegészítőket szednie, de ha ezirányban kétségei vannak, kérdezze kezelőorvosát vagy dietetikusát.

Kitől kérhet tanácsot az étrenddel és étkezési problémákkal kapcsolatban? Attól függően, hogy melyik országban él, a kezelőorvosa az alábbi specialistákat ajánlhatja Önnek, hogy tanácsot adjanak az étrendjével vagy a tapasztalt étkezési problémákkal kapcsolatban.



Dietetikus - A táplálkozással és étrenddel kapcsolatos bármilyen problémára tud tanácsot adni. Javasolni fogja az egészséges étrend fenntartását és a saját szükségletei és tünetei szerinti személyre szabását, figyelembe véve a gyógyszerszedést is.



Logopédus - Segíthet a nyelési problémák megoldásában, illetve a beszédzavarok megoldásában. Anélkül is megszüntethetik a nyelészavart, hogy az étrendjén változtatni kellene.



Foglalkoztató terapeuta - Olyan módszereket keres, amivel az étel elkészítése egyszerűbbé válhat, többek között a konyhai eszközök lecserélése által.

Forrás: WEBBeteg összeállítás

Cs. K., fordító; rewritetomorrow

Lektorálta: Irinyi-Barta Tünde, okleveles táplálkozástudományi szakember