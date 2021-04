Életmódtanácsok Parkinson-kórral élőknek

Számos életviteli változás segíthet a Parkinson-kórral való együttélésben. Orvosával együttműködve olyan kezelési sémát alakíthatnak ki, amely a lehető legnagyobb fokú tünetmentességet eredményezi a legkevesebb mellékhatás mellett.

Mozogjon rendszeresen!

A rendszeres mozgás rendkívül fontos Parkinson-kór esetén. Segít a mozgásképesség megőrzésében, az egyensúly megtartásában, a mozgástartomány kibővítésében és az érzelmi jóléthez is hozzájárulhat.

Orvosa vagy a fizioterapeuta néhány otthoni tornaprogramot is ajánlhat, de bármilyen fizikai tevékenység (gyaloglás, úszás, kertészkedés, tánc) jótékony hatású lehet. Olyankor tornázzon, amikor a gyógyszerei éppen jól hatnak, és Ön erősnek érzi magát. Mindenképpen melegítsen be a gyakorlatok előtt, ez enyhíti az izommerevséget és javítja a hajlékonyságot.



Megfelelő körültekintéssel közlekedjen!

A Parkinson-kór megzavarhatja egyensúly-érzékét, ezáltal nehézzé válhat a rendes gyaloglás. Az alábbi tippek segíthetnek:

Egész nap folyamatosan ügyeljen a testtartására, a járásindítás előtt húzza ki magát, amennyire lehet, előre nézzen és ne lefelé.

Kerülje a gumitalpú cipőket, ezek a talajhoz tapadhatnak. A bőrt gyakran ajánlják, bár ez néha csúszhat.

Kerülje a laza csatolású szandálokat.

Alacsony sarkú és lúdtalpbetétes cipő viselése javasolt.

Hosszúkat lépjen, lendítse a karjait, és előre nézzen.

Ha a tünetei között letapadás (freezing) is szerepel, kerülje a zsúfolt utak átkelőit, a durva talajt és a tömeget, ha nincs kísérője.

Járás közben a lépésekre koncentráljon, ne hagyja, hogy a figyelme elterelődjön. Járás közben ne beszélgessen. A városnézést és vásárlást olyan személlyel végezze, akibe bele tud karolni.

Nagy ívben váltson irányt, hogy elkerülje az elesést.

Rögzítsen csuklópántot a botjára, így lépcsőn járás közben nem fogja zavarni.

Lépcsők mellé, vagy a ház egyéb részeire, ahol nehezére esik az egyensúly megtartása, helyezzen korlátot.

Jó támasztású széket használjon, aminek magas a háttámlája, magasan van az ülőkéje és karfája van. Győződjön meg róla, hogy kényelmes, és kerülje a kivehető székpárnákat.

Kerülje a nagyon alacsony vagy puha székeket. Magasabb ülőkéről könnyebb felállni, léteznek speciális székemelők is.

Ha nem talál kényelmes széket, kérjen meg egy asztalost, hogy készítsen egyet, használjon félkemény szivacsot.

Kerülje a túlzsúfoltságot a szobában, mivel ez nehezíti a mozgást.

Csökkentheti az esések számát, ha a gyakran használt tárgyakat térd- és vállmagasság közé helyezi, hogy könnyebben elérje.

Az autóját is átalakíthatja, hogy a mozgáskorlátozottságot elviselhetőbbé tegye, léteznek forgatható ülések, amivel könnyebb a be-és kiszállás.

Kerülje el az eséseket!

A betegség későbbi szakaszában könnyebben megtörténhet az elesés. Ennek az az oka, hogy a Parkinson-kór befolyásolja az egyensúlyérzéket és a mozgások összehangolását. Emiatt, ha lehet, ne utazzon tömegközlekedési eszközökön, valamint az alábbiak megfontolása is segíthet:

Kérje orvosát vagy fizioterapeutáját, hogy segítsen Önnek olyan gyakorlatok végzésében, amelyek javítják az egyensúlyát. Különösen jótékony ilyen szempontból a thai chi, ami során lassú, kecses mozdulatok segítségével lazítanak, valamint erősítik az izmokat és ízületeket.

Hordjon gumitalpú cipőt, amik kevésbé csúsznak, mint a bőrtalpúak.

Minden szőnyeget távolítson el otthonából, és győződjön meg róla, hogy a padlószőnyeg nem tartalmaz buktatókat.

Szereltessen fel korlátokat, különösen a fürdőkád, a WC és a lépcső mellé.

A telefon és egyéb elektromos vezetékek ne legyenek útban.

Győződjön meg arról, hogy a telefont eléri az ágyból, esetleg legyen Önnél mobiltelefonja egész nap.

Könnyítse meg az öltözködést!

Az öltözködés lehet az egyik legnehezebb mindennapi dolog a Parkinson-kóros beteg számára. A finom mozgások koordinálása károsodik, emiatt a nadrág felvétele, a gombolkozás és a cipzár felhúzása nehézzé válhat. Fizioterapeuta segítségével találhat olyan módszert, ami a napi tevékenységeket megkönnyítheti. Az alábbi ötletek szintén segíthetnek:

Hagyjon bőséges időt mindenre, ezáltal nem érzi, hogy sietnie kellene.

Helyezze a ruhákat a közelébe.

Hordjon egyszerű ruhákat, amikbe könnyű belebújni (pl. melegítőnadrág gumis derékkal, tépőzáras cipők és ruhák).

Üljön le, főleg a nadrág, zokni és cipő felhúzásához.

Próbáljon ki más testhelyzeteket is az öltözéshez, például fekve vegye fel a nadrágot és alsóneműt.

A nehézkes cipzárak és gombok helyettesíthetők tépőzárral is (összetapasztva mossa, hogy ne szedje fel a bolyhokat).

Léteznek elasztikus cipőfűzők, és könnyebb a használatuk, mert a hagyományos cipőfűzők kikötődhetnek.

Tartson hosszú nyelű cipőkanalat a hálószobában, vagy bárhol, ahol cipőt vagy papucsot vesz fel.

Az elöl gombolható ruhadarabokat (melltartó, szoknya, ruha) könnyebb használni, mint a hátul kapcsolhatókat. A streccs anyagból készült ruhadarabokat szintén könnyebb le-és felvenni.

Kapcsok segítségével könnyebb a ruha rögzítése. Használjon pólót és pulóvert az ingek és blúzok helyett, ha a gombolás nehézséget okoz.

Egy fogantyúval ellátott bot segíthet a ruhák felvételében, az alsónemű és nadrág fel-és lehúzásában.

Létezik zokni és harisnya felhúzását könnyítő eszköz.

Ha problémát okoz a kabát felvétele, varrjon egy szalagból készült hurkot a kabátujjba, ennek segítségével könnyebben a vállához emelheti.

Ha kerekesszéket használ, sima felületen üljön, ne legyenek redők az anyagon, hogy megelőzze a felfekvés kialakulását. Tanácsos légáteresztő anyagok, mint a pamut használata, hogy minimalizálja az izzadást, amit a kerekesszék műanyag felülete okozhat.

Étkezzen egészségesen!

Étrendjébe iktasson be bőséges mennyiségű gyümölcsöt, zöldséget illetve teljes kiőrlésű gabonát. Ezek a készítmények magas rosttartalmúak, amelyek fontosak a székrekedés megelőzésében. Ha rostpótlást alkalmaz, például psydium port, akkor mindenképpen fokozatosan kezdje el szedni, és bőségesen fogyasszon hozzá folyadékot. Ha ez elmarad, akkor a székrekedés tovább romolhat.

Tippek a könnyebb táplálkozáshoz:

Mindig asztal mellett étkezzen - ha tálcát tesz az ölébe, az nem stabil.

Vacsorázzon néha vendéglőben is- tartsa meg a társas kapcsolatait!

Tegyen alátétet a lába alá, ha nem érnek le a földre.

Olyan evőeszközt használjon, aminek nehéz nyele van, vagy olyan kést, ami egy kézzel is használható.

Próbáljon meg kétfülű bögrét vagy poharat használni, vagy egy nagy bögrét csak félig töltsön meg, hogy megakadályozza a kilötyögést.

Használjon szigetelt bögrét, hogy a forró italokat melegen tartsa.

Használjon nehéz bögrét, ami segít a remegés csökkentésében.

Használjon szívószálat, és ne töltse túl a poharat.

Próbálja meg a könyökét az asztalon tartani, hogy evés közben megtámassza a kezét és a karját.

Emelje meg a tányért úgy, hogy egy könyvre vagy dobozra helyezi, így közelebb kerül a szájához.

Helyezzen a tányérja alá egy nedves ruhát vagy csúszásgátló alátétet, így az nem mozdul el evés közben.

Használjon olyan tányért, ami melegen tartja az ételt, vagy melegítse meg, hogy gusztusos maradjon. Létezik olyan tányér, aminek magasított pereme van, hogy megelőzze a kilötyögést, és megkönnyíti az étel evőeszközre helyezését.

Használjon kötényt vagy előkét, és könnyen letörölhető asztalterítőt, például műanyagból.

Az ételek elkészítése:

Tartson a kamrában és a hűtőben hosszú lejárati idejű ételeket, ezek jó szolgálatot tehetnek, ha nem tud bevásárolni.

Ha megteheti, menjen vásárolni egyedül, vagy segítséggel, hiszen ez a társas kapcsolatok fenntartásának egyik formája, és a mobilitás fenntartását is segíti. Keresse azokat a nyitvatartási órákat, amikor a boltok nem zsúfoltak. Mindenképpen kérjen meg valakit a bevásárlás elvégzésére, ha nem érzi jól magát.

Tervezze meg előre az ételeket, és írjon egy listát a hozzávalókról, mielőtt vásárolni megy.

Gondolja végig, hogy az étel elkészítése közben meddig tud állni, és ne válasszon olyan ételt, aminek az elkészítése ennél hosszabb ideig tart.

Ha olyan ételt főz, ami lefagyasztható, főzzön kétszer vagy háromszor akkora mennyiséget, így később lesznek gyorsan és könnyen elővehető ételei.

Vegye hasznát a félkész ételeknek, mivel ezek könnyen melegíthetők, így energiát takaríthat meg. Ne feledje, hogy a fagyasztott gyümölcsök és zöldségek is lehetnek olyan táplálóak, mint a friss.

A porciózott fagyasztott zöldség, ami mikrohullámú sütőben elkészíthető, megkönnyítheti a főzést.

A főzés elkezdése előtt bizonyosodjon meg róla, hogy minden összetevő a rendelkezésére áll.

A rendszeresen használt hozzávalókat könnyen elérhető helyen tárolja, ne egy eldugott polcon.

A hozzávalókat a polcokon ne egymásra helyezze, mivel így könnyen leesnek.

Tea, kávé, vagy egyéb ital elkészítéséhez szükséges hozzávalókat ugyanazon szekrényben tartsa.

A gördülékeny beszédért

Hangja már a Parkinson-kór korai szakaszában is halkká és rekedtté válhat. A kommunikáció megkönnyítésére:

Forduljon szembe azzal, akihez beszél, és beszéljen hangosabban, mint ahogy magától tenné.

Gyakorolja a hangos olvasást.

Beszéljen saját maga, ne hagyja, hogy mások beszéljenek Ön helyett.

Kérje a Parkinson-kór kezelésében járatos logopédus segítségét!

Mielőtt kontroll vizsgálatra megy, készítsen egy listát azokról a dolgokról, amiket meg akar kérdezni, hogy ne felejtsen el semmit.

A kontroll vizsgálatra vigyen magával egy „wearing off” (gyógyszerhatás rövidülés) naplót.

A kontroll vizsgálat alkalmával írjon le minden javaslatot, amit az orvosa mondott, hogy ezek később is meglegyenek.

Ha a remegés miatt nehezen tud tárcsázni, legyen egy nagy nyomógombokkal ellátott telefonja.

Szereljenek a telefonjába egy hangosítót, hogy könnyebb legyen hallani.

Remegés fennállása esetén a kihangosító a segítségére lehet.

A gyakran használt telefonszámokhoz – beleértve a sürgősségi számokat is – illesszen gyorshívót, és olvashatóan ragassza a telefonhoz.

Az írás könnyebb lehet vastag szárú, széles fejű filctollal, vagy speciális alakú tollakkal. Könnyebben olvasható az írás, ha nyomtatott nagybetűkkel ír, és a tollat minden betű között felemeli.

A könnyebb fogás érdekében tegyen a toll szárára gumigyűrűt.

Ha az írás problémát okoz, tanuljon meg gépelni.

Remegés fennállása esetén a „tapadós” billentyűzet (ami megakadályozza az ujjak elcsúszását) segítheti a probléma megoldását.

Ne feledje, hogy könnyebb helyes pozícióban ülve írni, úgy, hogy egy jól támasztó széken és megfelelő magasságú asztal mellett ül.

Az olvasáshoz használjon nagyítót, hangos könyveket vagy újságokat és nagybetűs írásokat.

