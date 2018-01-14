Életmódtanácsok Parkinson-kórral élőknek

Számos életviteli változás segíthet a Parkinson-kórral való együttélésben, sőt az orvosával együtt kialakított életvitel a kezelés fontos része, hozzájárul a betegség egyes szövődményeinek megelőzéséhez is.

Mozogjon rendszeresen!

A rendszeres mozgás rendkívül fontos Parkinson-kór esetén, a betegség nem gyógyszeres kezelésének egyik kulcsa. Az aktív életmód fenntartása segít a mozgásképesség megőrzésében, az egyensúly megtartásában, a mozgástartomány kibővítésében és az érzelmi jóléthez is hozzájárulhat. Segítségével javítható a mozgáskoordináció, megőrizhető az izomerő, ezzel csökkenthető az elesések kockázata és megőrizhető az önállóság.

Orvosa vagy fizioterapeuta/gyógytornász néhány otthoni tornagyakorlatot is ajánlhat. A torna kombinálja az izomerőt és az állóképességet fokozó gyakorlatokat, javítja a mozgástartományt és a mozgáskoordinációt. A betegség első szakaszában egyénileg is végezhető a mozgás, előrehaladott stádiumban javasolt szakember által összeállított gyakorlatokat végezni. A tornagyakorlatok mellett ugyanakkor bármilyen hétköznapi fizikai tevékenység (gyaloglás, kertészkedés) jótékony hatású lehet, a cél, hogy a parkinsonos beteg minél nagyobb mértékben őrizze meg napi tevékenységeit, amennyiben azok biztonságosan végezhetőek.

Mindenképp állapotának megfelelő biztonságos környezetben tornázzon. Fokozott óvatosság szükséges egyensúlyzavarok, gyakori elesés esetén, ilyen esetekben bizonyos veszélyes mozgásformák, sportok kerülendők és más mozgással szükséges azokat helyettesíteni. Olyankor végezze a gyakorlatokat, amikor a gyógyszerei éppen jól hatnak, és kellően erősnek érzi magát.

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A mozgás megőrzése, az aktivitás fenntartása

A Parkinson-kór következményeként romolhat a mozgáskoordináció, beszűkülhet a mozgástartomány, csökkenhet az izomerő, romlik az egyensúlyérzék, ezáltal nehézzé válhat a rendes gyaloglás. Ennek ellenére fontos, hogy a parkinsonos beteg minél tovább és minél teljesebb mértékben igyekezzen megőrizni mindennapos tevékenységeit, önellátási képességét, ezek jelentősen javítják a beteg életminőségét és mentális állapotát.

A Parkinson-kór diagnózisa önmagában nem akadálya a hosszabb utazásoknak, a jogosítvány megtartásának vagy a munkavégzésnek sem, ezeket azonban a biztonság megteremtése mellett, továbbá mindig személyre szabva, a beteg állapotához igazítva kell meghatározni.

Néhány fontosabb tanács a hétköznapi tevékenységekhez:

Egész nap folyamatosan ügyeljen a testtartására, a járásindítás előtt húzza ki magát, amennyire lehet, előre nézzen és ne lefelé. Hosszúkat lépjen, lendítse a karjait. Járás közben a lépésekre koncentráljon, ne hagyja, hogy a figyelme elterelődjön.

Ha a tünetei között letapadás (freezing) is szerepel, kerülje a zsúfolt utak átkelőit, a durva talajt és a tömeget, ha nincs kísérője. A freezing ellen sokaknak hatékony a ritmusra (pl. számolás, zenei ritmus) történő lépés, a vizuális célpontok szemmel tartása.

Lépcsők mellé, vagy a ház egyéb részeire, ahol nehezére esik az egyensúly megtartása, helyezzen korlátot. Különösen fontos a csúszásveszély megszüntetése a fürdőszobában (csúszásgátlók, kapaszkodók).

Kerülje a nagyon alacsony vagy puha székeket. Magasabb ülőkéről könnyebb felállni, léteznek speciális székemelők is. Háttámlával és karfával rendelkező, nem könnyen boruló székeket használjon.

Az autóját is átalakíthatja, hogy a mozgáskorlátozottságot elviselhetőbbé tegye, léteznek forgatható ülések, amivel könnyebb a be-és kiszállás.

A szabadidős programokat tervezze meg előre, mérje fel, mennyit kell gyalogolnia, le tud-e ülni pihenni, lesz-e mosdó a közelben. Szükség esetén hívjon magával kísérőt. Hosszabb programokra mindig vigye magával gyógyszereit is.

Részletesen Tanácsok otthonon kívüli tevékenységekhez Parkinson-kóros betegeknek

Hogyan előzhetőek meg az elsések?

A betegség későbbi szakaszában könnyebben bekövetkezhet elesés. Ennek az az oka, hogy a Parkinson-kór befolyásolja az egyensúlyérzéket és a mozgások összehangolását. A kezelés és az életvitel egyik fontos célja az elesések kockázatának csökkentése, illetve arra is fel kell készülni, hogy az esetleg mégis bekövetkező baleset lehetőleg ne okozzon súlyos sérüléseket.

Alakítsa át otthonát a biztonság és a sérülések veszélyének csökkentése érdekében. Minden szőnyeget távolítson el otthonából, és győződjön meg róla, hogy a padlószőnyeg nem tartalmaz buktatókat. Szereltessen fel korlátokat, különösen a fürdőkád, a WC és a lépcső mellé, használjon éjszakai fényeket a mosdóba vezető úton. A telefon és egyéb elektromos vezetékek ne legyenek útban. Kerülje a túlzsúfoltságot a szobában, mivel ez nehezíti a mozgást. Csökkentheti az esések számát, ha a gyakran használt tárgyakat térd- és vállmagasság közé helyezi, hogy könnyebben elérje.

Kerülje a laza csatolású szandálokat és a papucsokat, a csúszós talpú cipőket, mert ezek viselésével nagyobb a botlás, a csúszás és esés kockázata. A lábbeli legyen zárt, jól illeszkedő, alacsony sarkú. Sok parkinsonos betegnek lúdtalpbetét viselése is javasolt.

A mozgáskoordináció megőrzésében sokat segítenek a gyógytornász/mozgásterapeuta speciális gyakorlatai, és a tápláltság fenntartása is.

Győződjön meg arról, hogy a telefont eléri az ágyból, legyen a mobiltelefonja egész nap, jelentkezzen a Gondosóra programba, így szükség esetén balesetet követően is tud segítséget hívni.

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Könnyítse meg a hétköznapokat: öltözködés, tisztálkodás

A Parkinson-kóros betegnek meg kell találnia az egyensúlyt aközött, hogy fenntartsa hétköznapi tevékenységeit, megőrizze önellátását, de kerülje a túlságosan kimerítő, nehezen megvalósítható feladatokat. A parkinsonos betegeknek ajánlott, hogy végezzen házimunkát, főzzön, lássa el önmagát önállóan, de a betegség előrehaladtával egyes feladatok nehezebbé és megterhelőbbé válhatnak.

A hétköznapok néhány kisebb átalakításával legtöbbször egyszerűbbé tehetőek a mindennapos tevékenységek, és így Parkinson-kórral élve is sokáig folytatható a megszokott életvitel. A mindennapi tevékenységek nehezebbé válása esetén Parkinson-kórban jártas szakember segíthet a környezet és a napi tevékenységek átalakításában.

Néhány konkrét ötlet:

Hagyjon bőséges időt mindenre, ezáltal nem érzi, hogy sietnie kellene.

Hordjon egyszerű ruhákat, amikbe könnyű belebújni (pl. melegítőnadrág gumis derékkal, tépőzáras cipők és ruhák). Az elöl gombolható ruhadarabokat (melltartó, szoknya, ruha) könnyebb használni, mint a hátul kapcsolhatókat. Használjon pólót és pulóvert az ingek és blúzok helyett, ha a gombolás nehézséget okoz.

A vasalás, mosógéphasználat könnyebbé tehető, ha ülve végzi azokat (alacsonyra állítható vasalódeszka, kis szék a mosógép mellett).

A gyakran használt tárgyakat helyezze könnyen elérhető helyre, akár többet is tarthat belőlük, hogy bárhol kéznél legyenek.

A magasított WC-ülőke megkönnyíti a leülést és felállást, a zuhanyzóba helyezett szék pedig kényelmesebbé teszi a

Részletesen Praktikus tanácsok Parkinson-kóros betegeknek az otthon töltött mindennapokhoz

Egészséges táplálkozás és az étkezések megkönnyítése

Étrendjébe iktasson be bőséges mennyiségű gyümölcsöt, zöldséget illetve teljes kiőrlésű gabonát. A Parkinson-kór legfontosabb gyógyszere, a levodopa, felszívódását a magas fehérjetartalmú étrend csökkenti. Nem szabad azonban emiatt csökkenteni a fehérjefogyasztást, hanem a gyógyszerszedés és az étkezés időzítésének összehangolásával lehet segíteni a gyógyszerhatást.

Parkinson-kórban gyakori panasz a székrekedés, a magas rosttartalmú táplálkozás fontos a székrekedés megelőzésében is. Ha rostpótló étrend-kiegészítőket is szed, akkor mindenképpen fokozatosan kezdje el szedni, és bőségesen fogyasszon hozzá folyadékot. Ha ez elmarad, akkor a székrekedés tovább romolhat.

A betegség előrehaladott stádiumában gyakran fordul elő alultápláltság, az étkezési hiányosságok az izomerő csökkenéséhez és további szövődményekhez vezetnek. Ezt elkerülendő fordítson figyelmet a megfelelő táplálkozásra, gondoskodjon arról, hogy elegendő, nem romlandó étel legyen otthon akkor is, ha állapota rosszabbodik és nem tud elmenni bevásárolni. Szükség esetén tápszerek is rendelkezésre állnak.

Részletesen A Parkinson-kóros beteg ideális táplálkozása

Az egészséges és változatos táplálkozás fenntartásában sokat segít az, ha az étkezéssel járó gyakorlati nehézségeket igyekszik minimalizálni és elkerülni az ennek során bekövetkező kellemetlenségeket. Néhány tanács a könnyebb étkezéshez és folyadékfogyasztáshoz:

Mindig asztal mellett étkezzen - ha tálcát tesz az ölébe, az nem stabil.

Tegyen alátétet a lába alá, ha nem érnek le a földre.

Próbálja meg a könyökét az asztalon tartani, hogy evés közben megtámassza a kezét és a karját.

Emelje meg a tányért úgy, hogy egy könyvre vagy dobozra helyezi, így közelebb kerül a szájához.

Próbáljon meg kétfülű bögrét vagy poharat használni, a nehezebb bögrék sokaknak segítenek a remegés csökkentésében.

A nagy bögrét csak félig töltse meg, hogy megakadályozza a kilötyögést, esetleg használjon szívószálat.

Használjon kötényt vagy előkét, és könnyen letörölhető asztalterítőt.

A Parkinson-kórban kialakulhat dysphagia (nyelési nehézség, pl. gombócérzés formájában), amely aspirációhoz (félrenyeléshez), alultápláltsághoz és kiszáradáshoz vezethet. Ezeket a panaszokat mindenképp jelezze orvosának.

Részletesen A Parkinson-kórral járó étkezési nehézségek leküzdése

Az alvászavarokkal foglalkozni kell

A Parkinson-kór gyakran jár alvászavarokkal, például elalvási vagy átalvási nehézséggel, gyakori éjszakai ébredéssel, nyugtalan láb szindrómával. Az alváshiány nappali álmosságot, a koncentráció csökkenését okozhatja és növeli a balesetek előfordulását. A rendszeres napirend, az azonos időben történő lefekvés és felkelés, a napközbeni rendszeres testmozgás, a koffeinfogyasztás korábbi napszakra hozása segíthet az alvás rendezésében.

Ha valaki álmában rendszeresen beszél, kiabál, akaratlanul hadonászik, rúg, azt jelezze orvosának, mert REM-alvási viselkedészavar állhat a háttérben, amely sérülésveszélyt is jelenthet.

Gyógyszerszedés és orvosi kontroll

A Parkinson-kórra felírt gyógyszereit az előírt pontos adagban és lehetőleg mindig ugyanabban az időpontban kell bevenni. A gyógyszer kihagyása vagy túl későn történő bevétele jelentősen ronthatja a tüneteket. A gyógyszerszedésen orvosi konzultáció nélkül ne változtasson, a Parkinson-ellenes gyógyszerek hirtelen elhagyása súlyos állapotot eredményezhet. Új gyógyszer, vény nélkül kapható készítmény vagy étrend-kiegészítő alkalmazása előtt is érdemes gyógyszerésszel vagy orvossal egyeztetni, mert egyes szerek befolyásolhatják a Parkinson-kór kezelésére szedett készítmények hatását.

Ha a gyógyszer hatása a következő adag előtt rendszeresen gyengül, vagy a tünetek kiszámíthatatlanul ingadoznak - ez az úgynevezett „wearing off”, gyógyszerhatás-rövidülés -, azt jelezni kell a kezelőorvosnak, mert a gyógyszerelés módosításával csökkenthető a jelenség.

Mielőtt kontroll vizsgálatra megy, készítsen egy listát azokról a dolgokról, amiket meg akar kérdezni, hogy ne felejtsen el semmit. A kontroll vizsgálatra vigyen magával egy „wearing off” (gyógyszerhatás rövidülés) naplót. A kontroll vizsgálat alkalmával írjon le minden javaslatot, amit az orvosa mondott, hogy ezek később is meglegyenek, vagy hívjon magával kísérőt.

A gördülékeny kommunikációért

Már a Parkinson-kór korai szakaszában is előfordulhat, hogy a beszédhang halkabbá és rekedtté válik. A cél az, hogy a beszéd- és hangváltozások ellenére a beteg a lehető legkönnyebben és legönállóbban tudjon kapcsolatot tartani másokkal. A kommunikációs nehézségek egyénenként eltérőek lehetnek, ezért a megfelelő megoldásokat az egyéni tünetekhez és kommunikációs helyzetekhez kell igazítani. A beszéd- és kommunikációs problémák esetén Parkinson-kórban jártas logopédus segíthet a beszéd érthetőségének és hatékonyságának megőrzésében. Gondolni kell arra is, hogy a Parkinson-kórral élő betegnek legyen együtműködő beszélgetőpartnere és a személyes kommunikáció mellett könnyen használható ak legyenek a telekommunikációs eszközök is.

Néhány tanács a kommunikáció megkönnyítésére:

Beszéljen saját maga, ne hagyja, hogy mások beszéljenek Ön helyett.

Gyakorolja a hangos olvasást. Az olvasáshoz használjon nagyítót, vagy újságokat és nagybetűs írásokat.

Legyen egy nagy nyomógombokkal ellátott telefonja, és szükség esetén használja a kihangosító funkciót.

Az írás könnyebb lehet vastag szárú tollakkal, gumigyűrűvel ellátott tollakat könnyebb megfogni és kézben tartani. Könnyebben olvasható az írás, ha nyomtatott nagybetűkkel ír, és a tollat minden betű között felemeli.

Ha az írás problémát okoz, tanuljon meg gépelni. Remegés fennállása esetén a „tapadós” billentyűzet (ami megakadályozza az ujjak elcsúszását) segítheti a probléma megoldását.

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Forrás: WEBBeteg összeállítás

Cs. K., fordító; Parkinson's Europe

Orvos szakértőnk: Dr. Zsuga Judit, neurológus, klinikai farmakológus