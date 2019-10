Étvágytalanság - Számos betegség jele lehet

Mi állhat a háttérben? Mikor utalhat súlyos betegségre az étvágytalanság? Cikkünkben ezekre a kérdésekre keressük a választ.

Fontos, hogy az étvágy és az éhség két különböző fogalom. Az éhség fiziológiai állapot, és a vércukorszint alacsony szintje, a tápcsatorna telítettségi állapotának csökkenése váltja ki. Az étvágy ezzel szemben a feltételes reflexek kialakulása után más ingerekkel is felkelthető jóllakott állapotban is, például egy kívánatos étel fényképének nézegetésével.

Nem lehet eleget hangsúlyozni, hogy a „rosszabb étvágyú” személyek (akár gyermekek, akár felnőttek) esetében megfelelő mértékű fizikai és szellemi fejlődés mellett nincs szükség az evés erőltetésére. Hiszen a szervezet jelez, ha a tápanyagmennyiség nem elegendő, ezért az egészséges állapot nem igényli az étkezések mennyiségének növelését.

Az étvágytalanság, vagyis az étkezések, az evés-ivás ellen mutatott elutasítás számos testi kórkép tünete lehet, szerencsére azonban banális okok is húzódhatnak a háttérben.

Nem kell mindig rosszra gondolni

Természetes az étvágy csökkenése például a nyári meleg időjárás hatására. Az általános étkezési szokások nagyban befolyásolják az étvágy milyenségét. A reggeli étkezés kihagyása az anyagcsere ébredés utáni felpörgetésének elmaradása miatt rontja az étvágyat.

Sokan nem veszik figyelembe a napközben elcsipegetett nassolnivalók étkezésben betöltött szerepét, illetve a tejtermékek, cukros üdítőitalok fogyasztását. Ezek mind telítenek, emelik a vércukorszintet, amely hatások az étvágy romlásának irányába mutatnak.

Az étvágytalanság hátterében számos esetben pszichés okok húzódnak meg. A megfeszített munkatempó, a hosszan tartó stresszállapot, a kedélyállapot romlása, a depresszió, súlyos érzelmi traumák mind az étvágy csökkenéséhez vezethetnek, bár a depresszió esetében az étvágy jelentősen nőhet is.

A depresszió ellentettjeként is emlegetett mániás állapotban gyakran előfordul étvágycsökkenés egészen egyszerűen azért, mert a beteg figyelmének nagy részét egészen más tevékenységek kötik le.

Betegség tünete is lehet

Bármilyen banális vagy súlyos betegség okozhatja az étvágy csökkenését. Egy egyszerű torokgyulladás a torokban érezhető fájdalom miatt korlátozza az étkezéseket. Hevenyen vagy idülten zajló bakteriális, virális fertőzések jelentősen csökkenthetik az étvágyat még akkor is, ha csupán egy három napig tartó nátháról van szó. A betegségek utáni lábadozás időszakában az étvágy általában magától is visszatér.

Ha a csökkent táplálékfelvétel huzamosabb időn át tartott, az étvágy akár megnövekedett is lehet, hiszen a betegség idején kialakult testsúlycsökkenést a szervezet igyekszik kompenzálni.

Az emésztőrendszer megbetegedései természetszerűleg okozhatják az étvágy csökkenését. Az irritábilis bél szindrómára kis mennyiségű táplálékfelvételt követően igen hamar kialakuló teltségérzet jellemző, amely miatt a beteg csak kis mennyiségű táplálékot képes elfogyasztani egyszerre.

A tápcsatorna bármely szakaszának akut vagy krónikus betegsége általában étvágytalansághoz vezet. Súlyos májbetegségek esetén előfordul, hogy kezdetben egyéb tünet nem észlelhető.

A rosszindulatú daganatos megbetegedések szinte esszenciális jele az étvágytalanság, amely már a betegség korai stádiumában is megjelenik. Jellemző, hogy az étvágytalanság mellett a táplálékfelvétel csökkenéséhez mérten sokkal nagyobb arányú testsúlyvesztés is tapasztalható, akár egyéb tünetek hiányában is.

Az étvágytalanság kezelése az esetlegesen fennálló alapbetegség terápiáját jelenti. A kiváltó ok gyógyulásával az étvágy is visszatér.

Forrás: WEBBeteg

Orvos szerzőnk: Dr. Kónya Judit, családorvos