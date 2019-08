A Parkinson-kór diagnosztizálása és kezelési lehetőségei

Levodopa (és carbidopa vagy benserazid). Az 1960-as évek óta, amikor a levodopát bevezették, ez a gyógyszer számít a Parkinson-kór alapgyógyszerének. A levodopa a dopamin előanyaga, amely a természetben is megtalálható. A levodopát az idegsejtek dopaminná alakítják, a dopamin-szint növekedése pedig enyhíti a Parkinson-kór tüneteit. Maga a dopamin Parkinson-kór elleni gyógyszerként nem adható, mert nem tud átlépni a vérből az idegrendszerbe, míg a levodopa igen. A levodopát egy másik gyógyszerrel (a carbidopával vagy benseraziddal) adják együtt, amely gátolja a levodopát átalakító enzimet a periférián (bélrendszerben, vérben) a szervezetben, így lehetővé teszi, hogy több levodopa jusson be az agyba. A carbidopa viszont nem tud bejutni az idegrendszerbe, tehát ott a levodopa át tud alakulni dopaminná.



A kezelés elején a mellékhatások általában nem jelentősek, később azonban a levodopa hatékonysága csökken és kiszámíthatatlanná válik. Ennek eredményeként egyes betegek akaratlan mozgásokat (diszkinézia) észlelnek, jellegzetes módon akkor, amikor a gyógyszer a legmagasabb szintet éri el a szervezetben. A hatás időtartama is csökkenhet, ami miatt egyre gyakoribb adagolásra lehet szükség. Később on-off jelenség alakulhat ki, ami azt jelenti, hogy a beteg tüneteinek súlyossága hullámzik, eleinte gyógyszerszedéstől függően, később attól függetlenül.



További mellékhatásként hallucinációk, zavartság, illetve a felálláskor megszédülés (ortosztatikus hipotenzió) jelentkezhetnek. Egyes betegeknél hányingert is okozhat. Mindezek ellenére a levodopa kezelés általában hosszú éveken keresztül lehetővé teszi a Parkinson-kóros embereknek a normális életvitelt.