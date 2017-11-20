A Parkinson-kór szövődményei

A Parkinson-kór nem csupán a mozgásszabályozás zavara: a mozgástünetek mellett úgynevezett nem motoros kísérőtünetek is jelentkezhetnek, a betegséggel együtt járó szövődmények pedig számos további területen befolyásolhatják a mindennapi életvitelt.

A Parkinson-kór előrehaladott stádiumában gyakran egyéb súlyos tünetek is felléphetnek, amik megfelelő módszerekkel kezelhetők. Az alábbi problémák jelentkezhetnek a Parkinson-kór szövődményeként vagy kísérőtüneteként:

1. Depresszió, szorongás

A Parkinson-kóros betegek több mint fele idővel depressziós lesz, sőt van, hogy a depresszió jelenik meg elsőként, hónapokkal, akár évekkel a Parkinson-kór felismerése előtt. Bár a betegséggel járó életminőség-csökkenés elkeserítheti a beteget, a depressziót valószínűleg nem ez okozza, hanem a betegségért is felelős agyi folyamatok. Egyéb pszichés zavarok is tapasztalhatók: ilyen a hangulatingadozás, gyakori a félelemérzet, szorongás, motivációhiány.

A tartós hangulati változásokat, szorongást és motivációvesztést érdemes jelezni a neurológusnak vagy a háziorvosnak. Ezek nem feltétlenül az alapbetegség súlyosbodását jelentik, és megfelelő kezeléssel – például pszichoterápiával, szükség esetén antidepresszánsokkal, illetve a Parkinson-gyógyszerelés felülvizsgálatával – sok esetben javíthatók. Öngyilkossági gondolatok esetén azonnali segítséget kell kérni.

2. Gondolkodási nehézségek, demencia

A betegség folyamán nem csak a mozgás meglassulását, elakadását, hanem kognitív zavarokat is tapasztalhatunk. Feledékenység, írás- és számolási nehézség, a beszéd, szókincs elszíntelenedése. Általában a Parkinson-kór későbbi stádiumaiban figyelhetők meg. A betegség késői stádiumában gyakran demencia fejlődik ki, csökken a belátó képesség és megváltozik a személyiség is. A Parkinson-kórhoz társuló demencia nem azonos az Alzheimer-kórral, bár egyes tünetek hasonlóak lehetnek

A feledékenységet, a figyelem és a gondolkodás romlását, illetve a viselkedés megváltozását a hozzátartozóknak is érdemes jelezniük a kezelőorvosnak. Sok esetben hatásos lehet az Alzheimer-kórban alkalmazott gyógyszeres kezelés is, illetve a kognitív funkciókat egyes esetekben az antidepresszánsok is javíthatják. Sajnos ezek a lefolyást nem állítják meg, csak a tüneteket enyhítik.

A hirtelen kialakuló zavartság azonban nem tekinthető a Parkinson-kór szokásos előrehaladásának: fertőzés, kiszáradás, gyógyszermellékhatás vagy más akut betegség is állhat a háttérben, ezért ilyenkor sürgős orvosi vizsgálat szükséges.

3. Rágási, nyelési nehezítettség

A betegség későbbi stádiumaiban a nyeléshez használt izmok is érintettek lehetnek, ezáltal az evés nehezebbé válik.

A rágási és nyelési nehézség alultápláltsághoz vezet, az általános állapot romlása pedig tovább rontja a mozgásképességet. A nyelés lelassulása miatt a nyál felgyülemlik a szájban, ami nyálfolyást okozhat. Gyakori a félrenyelés is, ami azonban nem minden esetben jár kifejezett köhögéssel, az úgynevezett néma aspiráció is előfordulhat. A félrenyelés visszatérő légúti fertőzésekhez, tüdőgyulladáshoz vezethet.

A gyakori köhögést étkezés vagy ivás közben, a falatok lenyelésének nehezítettségét, a nyálfolyást és a nem szándékos fogyást mindenképpen jelezni kell a kezelőorvosnak. Nyelésvizsgálatra, logopédiai és dietetikusi segítségre is szükség lehet. A megfelelő ételállag és folyadéksűrűség megválasztása csökkentheti a félrenyelés kockázatát. Ha a beteg fulladozik, nem kap levegőt, vagy a légzése hirtelen romlik, azonnali sürgősségi segítség szükséges.

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4. Vizelési panaszok

A Parkinson-kór vizelettartási képtelenséget (inkontinencia), gyakori vizelési ingert vagy elégtelen hólyagürülést (vizelet retenció) okozat. Gyakori, hogy a beteg nem képes szabályozni a vizeletürítését: nem érzi a vizelési ingert, vagy ha igen, nem tudja visszatartani.

A vizeletürítéssel kapcsolatos nehézségeket érdemes jelezni a háziorvosnak vagy a neurológusnak. A panaszok kivizsgálása azért is fontos, mert húgyúti fertőzés, prosztatamegnagyobbodás, cukorbetegség és egyéb, a Parkinson-kórtól független okok is állhatnak a háttérben. A tünetek kezelésére gyógyszeres és nem gyógyszeres lehetőségek is rendelkezésre állnak. Ha a beteg egyáltalán nem tud vizeletet üríteni (anuria), és alhasi fájdalma, feszülése jelentkezik, sürgős orvosi ellátás szükséges.

5. Székrekedés

Sok betegnél székrekedés alakul ki, mert az emésztőrendszer is lassabban dolgozik. A panasz akár a mozgástünetek megjelenése előtt is jelentkezhet. A székrekedést azonban nem szabad automatikusan a Parkinson-kór velejárójának tekinteni: újonnan kialakuló vagy romló panaszok esetén más okokat is ki kell zárni. Erős hasi fájdalom, jelentős haspuffadás, hányás vagy a széklet és a szelek teljes elakadása sürgős kivizsgálást igényel.

A székrekedés kialakulásához a csökkent fizikai aktivitás, a kevés folyadék- és rostbevitel, valamint egyes gyógyszerek mellékhatása is hozzájárulhat, ezért a megfelelő folyadékbevitel, a rostban gazdag étrend és a rendszeres, az állapotnak megfelelő mozgás segíthet a panasz megelőzésében és enyhítésében. Tartós székrekedés esetén érdemes a háziorvossal vagy a neurológussal egyeztetni, mert szükség esetén hashajtó kezelés is alkalmazható.

6. Alvási zavarok

A Parkinson-kórban szenvedők körében gyakori az alvászavar. A betegek gyakran nehezen alszanak el, és sokszor felébredhetnek az éjszaka során. Mindezek mellett alvásuk nyugtalan, akár beszélhetnek, kiabálhatnak, önmagukat és hálótársukat is veszélyeztető mozgásokat végezhetnek álmukban. Napi ritmusuk felborul, korán kelnek reggel, majd a nap folyamán többször elalszanak.

A tartós alvászavart, az éjszakai nyugtalan mozgásokat és a kifejezett nappali álmosságot jelezni kell a kezelőorvosnak. Az alvási panaszok hátterében a Parkinson-kór mellett gyógyszermellékhatás, alvási apnoe vagy más kezelhető állapot is állhat. A gyógyszerelés felülvizsgálata, az alvási szokások rendezése és szükség esetén alvásdiagnosztikai vizsgálat segíthet. Ha a beteg nappal váratlanul elalszik vagy kifejezetten álmos, gépjárművet nem vezethet, amíg a panasz kivizsgálása és rendezése meg nem történik. REM-alvási magatartászavar (alvajárás, alvás közbeni beszéd, akaratlan mozdulatok) esetén a hálókörnyezet biztonságossá tétele is fontos.

7. A szexuális élet zavarai

Parkinson-kórban csökkenhet a szexuális vágy, előfordulhat merevedési zavar, hüvelyszárazság, orgazmuszavar és a szexuális aktivitás egyéb nehezítettsége is.. Ezt egyfelől pszichés, másfelől fizikai tényezők (nehezebb mozgás), valamint a gyógyszerek mellékhatásai is okozhatják. Ritkábban egyes dopaminerg gyógyszerek éppen ellenkezőleg, fokozott szexuális késztetést, akár kényszeres szexuális viselkedést is kiválthatnak.

A szexuális panaszokat is érdemes megbeszélni a kezelőorvossal, mert sok esetben javíthatók. A háttérben álló ok tisztázása után gyógyszeres vagy egyéb kezelés is szóba jöhet. A fokozott, nehezen kontrollálható szexuális késztetést szintén fontos jelezni, különösen akkor, ha az a beteg vagy a hozzátartozók számára problémát okoz.

8. Szaglóérzés csökkenése

A szagláscsökkenés a betegség egyik korai, akár a jellegzetes mozgástüneteket évekkel megelőző jele lehet, máskor a betegség későbbi szakaszában válik kifejezetté. A szagok felismerése, megkülönböztetése okoz nehézséget Parkinson-kór esetén, néha teljes szaglásvesztés is kialakulhat. A szaglászavar önmagában nem bizonyítja a Parkinson-kór fennállását, hiszen felső légúti fertőzések, orr- és melléküreg-betegségek, illetve más idegrendszeri állapotok is okozhatják.

A már kialakult szagláscsökkenés általában nem kezelhető közvetlenül, és a Parkinson-kór egyéb tüneteinek javulásával sem feltétlenül rendeződik. Ennek ellenére, ha a szaglászavar újonnan jelentkezik, különösen, ha más neurológiai tünetek is társulnak hozzá, érdemes orvosi kivizsgálást kérni. A szagláscsökkenés miatt a beteg kevésbé érzékelheti a romlott ételeket, a füstöt vagy a gázszivárgást, ezért különösen fontos a megfelelő élelmiszer-biztonság és a működő füst- és gázérzékelők használata.

9. Ismeretlen eredetű fájdalom

Néhányan a testük bizonyos területein vagy az egész testben szétterjedő fájdalomra panaszkodnak, amelyek hagyományos fájdalomcsillapítóval nem befolyásolhatók. A fájdalom eredete sokféle lehet: összefügghet az izommerevséggel, a kóros testtartással, az izomgörcsökkel, a mozgásbeszűküléssel, de idegi eredetű vagy központi idegrendszeri fájdalom is előfordulhat. Egyes panaszok a Parkinson-gyógyszerek hatásának gyengülésekor, az úgynevezett „off” időszakokban erősödhetnek.

Fontos megfigyelni, hogy a fájdalom mikor jelentkezik, milyen testtájat érint, és összefügg-e a Parkinson-gyógyszerek bevételével. A kiváltó októl függően a Parkinson-kezelés módosítása, gyógytorna, fizioterápia vagy célzott fájdalomcsillapító kezelés segíthet. Újonnan kialakuló, hirtelen erős vagy szokatlan fájdalom esetén nem szabad automatikusan a Parkinson-kórnak tulajdonítani a panaszt, hanem más lehetséges okokat is ki kell vizsgálni

10. Gyógyszer-mellékhatások

A Parkinson-kór kezelésére szolgáló gyógyszerek mellékhatásait is fontos megemlíteni a lehetséges panaszok között. Ilyen lehet a kar és a láb akaratlan mozgásai (diszkinézisek), hallucináció, álmosság, székrekedés és a vérnyomás csökkenése miatti megszédülés hirtelen felálláskor (ortosztatikus hipotenzió). A betegség kezelésére szolgáló egyes gyógyszerek (az úgynevezett antikolinerg szerek) tovább nehezíthetik az esetleg amúgy is problémás vizelést.

Az újonnan jelentkező panaszokat, szokatlan viselkedésváltozást jelezni kell a neurológusnak. A gyógyszeradagok és a bevételi időpontok módosításával, illetve egyes készítmények cseréjével sok mellékhatás mérsékelhető. Fontos azonban, hogy a beteg a Parkinson-gyógyszereket ne hagyja el és ne módosítsa önállóan, mert a kezelés hirtelen megszakítása súlyos állapotromlást okozhat.

Folytatás A Parkinson-kóros beteg ideális táplálkozása

Forrás: WEBBeteg

Szerzőnk: Dr. Zsuga Judit, neurológus, klinikai farmakológus

Aktualizálta: Dr. Dunás-varga Veronika, belgyógyász