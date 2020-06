A Parkinson-kór szövődményei

A Parkinson-kóros betegek több mint fele idővel depressziós lesz, ám a betegséggel együtt járó szövődmények ezenkívül számos más területen is befolyásolhatják a mindennapi életvitelt.

A Parkinson-kór előrehaladott stádiumában gyakran egyéb súlyos tünetek is felléphetnek, amik megfelelő módszerekkel kezelhetők. Az alábbi problémák léphetnek fel a Parkinson-kór szövődményeként vagy kísérőtüneteként:

1. Depresszió, szorongás

Van, hogy a depresszió hónapokkal, sőt évekkel a Parkinson-kór felismerése előtt megjelenik. Bár a Parkinson-kórral járó életminőség-csökkenés elkeserítheti a beteget, a depressziót valószínűleg nem ez okozza, hanem a betegségért is felelős agyi folyamatok. Egyéb pszichés zavarok is tapasztalhatók: ilyen a hangulatingadozás, gyakori a félelemérzet, szorongás, motivációhiány. Ezek a tünetre irányuló gyógyszeres kezeléssel karbantarthatók.

Bővebben Tudjon meg többet a depresszióról

2. Gondolkodási nehézségek, demencia

A betegség folyamán nem csak a mozgás meglassulását, elakadását, hanem kognitív zavarokat is tapasztalhatunk. Feledékenység, írás- és számolási nehézség, a beszéd, szókincs elszíntelenedése. Általában a Parkinson-kór későbbi stádiumaiban figyelhetők meg. A betegség késői stádiumában gyakran demencia fejlődik ki, csökken a belátó képesség és megváltozik a személyiség is. Sok esetben hatásos lehet az Alzheimer-kórban alkalmazott gyógyszeres kezelés is, illetve a kognitív funkciókat egyes esetekben az antidepresszánsok is javíthatják. Sajnos ezek a lefolyást nem állítják meg, csak a tüneteket enyhítik.

Bővebben Tudjon meg többet a demenciáról

3. Rágási, nyelési nehezítettség

A betegség későbbi stádiumaiban a nyeléshez használt izmok is érintettek lehetnek, ezáltal az evés nehezebbé válik. A rágási és nyelési zavar alultápláltsághoz vezet, az általános állapot romlása pedig tovább rontja a mozgásképességet. A nyelés lelassulása miatt a nyál felgyülemlik a szájban, ami nyálfolyást okozhat. Gyakori a félrenyelés is.

Bővebben Tudjon meg többet a nyelési nehézségekről

Hirdetés

4. Vizelési panaszok

A Parkinson-kór vizelettartási képtelenséget (inkontinencia) vagy elégtelen hólyagürülést (vizelet retenció) okozat. Gyakori, hogy a beteg nem képes szabályozni a vizeletürítését: nem érzi a vizelési ingert, vagy ha igen, nem tudja visszatartani.

Bővebben Tudjon meg többet a vizelettartási problémákról

5. Székrekedés

Sok betegnél székrekedés alakul ki, mert az emésztőrendszer is lassabban dolgozik.

Bővebben Tudjon meg többet a székrekedésről

6. Alvási zavarok

A Parkinson-kórban szenvedők körében gyakori az alvászavar. A betegek gyakran nehezen alszanak el, és sokszor felébredhetnek az éjszaka során. Mindezek mellett alvásuk nyugtalan, akár beszélhetnek, kiabálhatnak, önmagukat és hálótársukat is veszélyeztető mozgásokat végezhetnek álmukban. Napi ritmusuk felborul, korán kelnek reggel, majd a nap folyamán többször elalszanak. A diurnális ritmus felborul.

Bővebben Tudjon meg többet a nyugodt alvásról

7. A szexuális élet zavara

Parkinson-kórban csökkenhet a szexuális vágy. Ezt egyfelől pszichés, másfelől fizikai tényezők (nehezebb mozgás) okozhatják.

Bővebben Tudjon meg többet a szexuális zavarokhoz vezető betegségekről

8. Szaglóérzés csökkenése

A szagok felismerése, megkülönböztetése okoz nehézséget Parkinson-kór esetén, néha teljes szaglásvesztés is kialakulhat.

9. Ismeretlen eredetű fájdalom

Néhányan a testük bizonyos területein vagy az egész testben szétterjedő fájdalomra panaszkodnak, amelyek hagyományos fájdalomcsillapítóval nem befolyásolhatók.

10. Gyógyszer-mellékhatások

A Parkinson-kór kezelésére szolgáló gyógyszerek mellékhatásait is fontos megemlíteni: a kar és a láb akaratlan mozgásai (diszkinézisek), hallucináció, álmosság, székrekedés és a vérnyomás csökkenése miatti megszédülés hirtelen felálláskor (ortosztatikus hipotenzió). A betegség kezelésére szolgáló egyes gyógyszerek (az úgynevezett antikolinerg szerek) tovább nehezíthetik az esetleg amúgy is problémás vizelést.

Forrás: WEBBeteg

További felhasznált forrás: Mayo Clinic

Orvos szerzőnk: Dr. Zsuga Judit, neurológus, klinikai farmakológus