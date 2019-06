A migrént provokáló tényezők

Függetlenül attól, hogy mi az alapvető mechanizmus a migrén kialakulásának hátterében, számos dolog provokálhatja a fejfájás jelentkezését.

Hormonális változások

Bár a hormonszintek és a fejfájások között nem teljesen tisztázott a kapcsolat, az ösztrogénszint változása fejfájást provokálhat migrénre hajlamos betegekben.

Azok a nők, akiknek korábban már volt migrénjük, gyakran beszámolnak arról, hogy menstruációjuk előtt, illetve alatt migrénes rosszullétük van. Ez az ösztrogénszint jelentős csökkenésével hozható összefüggésbe. Egyeseknek terhesség, másoknak menopauza során alakul ki fokozott hajlamuk migrén létrejöttére. Hormonális gyógyszerek, például fogamzásgátlók és hormonpótló készítmények szintén ronthatják a migrént.

Részletesen Menstruációs migrén - Miért pont akkor fáj a fejünk is?

Hirdetés A Neuropátia Centrumok megtekintéséhez, kérjük kattintson ide!

Élelmiszerek

Bizonyos élelmiszerek migrént válthatnak ki az arra érzékeny egyénekben. Ilyen az alkohol (különösen a sör és a vörösbor), a sokáig érlelt sajtok (pl. márványsajt), a csokoládé, az erjesztett, kovászolt vagy marinált ételek, az aszpartám (mesterséges édesítőszer), a nagy mennyiségű koffein, a nátrium glutamát (ízfokozó, kínai ételek jellemző adaléka, melynek korábban nagy mennyiségét a fehér embereknek szánt élelmiszerekben napjainkra már csökkentették), bizonyos fűszerek, konzervek és félkész ételek.

Egyes élelmiszerek bomlása, érlelése, például sajt, savanyú káposzta, bor során olyan anyagok szabadulnak fel (tiramin, hisztamin, dopamin), melyek az idegrendszerben fontos szerepet betöltő átvivő anyagok előanyagai, ezáltal rohamkiváltó hatásúak. Az étkezések kihagyása, a koplalás szintén migrént provokálhat.

Bővebben Migrénje van? Ezeket az ételeket kerülje

Stressz

Az egyoldalú túlterhelés tehető felelőssé a fejfájásokért. Gyakran a betegek arról számolnak be, hogy pontosan a túlfeszített állapot utáni pihenés során jelentkezik a migrénes fejfájásuk, egyes kutatók ezt a hirtelen leeső adrenalin szinttel hozzák összefüggésbe. Tehetünk ellene azzal, hogy a megfeszített munkába rendszeres kikapcsolódást, mozgást építünk be.

Különböző ingerek

A túl erős fény és a sugárzó napsütés fejfájást okozhatnak. Hasonlóképpen a szokatlan szagok, ideértve a kellemes illatokat (pl. bizonyos parfümök, virágillatok) és a kellemetlen szagokat is (pl. oldószerek, passzív dohányzás), mind kiválthatnak migrénes fejfájást.

Fizikai tényezők

Az intenzív fizikai mozgás, ideértve a szexuális tevékenységet is, migrénhez vezethet.

Környezetváltozás

Az időjárás, az évszakok, a tengerszint feletti magasság, a légnyomás és az időzóna változása mind migrént provokálhat.

Gyógyszerek

Egyes vérnyomáscsökkentőknek, antibiotikumoknak, hormonális készítményeknek, savlekötő szereknek, értágítóknak, gyulladáscsökkentő-fájdalomcsillípító készítményeknek figyelték meg kedvezőtlen hatását migrénben.

Életmódváltozás

A hirtelen kávéfogyasztásból származó koffein megvonásának következménye szintén erős fejfájás lehet. Ezt a kedvezőtlen hatást nem figyelték meg egyéb koffeintartalmú italok fogyasztásánál, például zöldtea. Érdemesebb esetleg (ha csak az élénkítő hatását használják ki a kávénak) áttérni a zöldtea fogyasztására, mely sokkal egészségesebb is.

A felborult alvás-ébrenlét ciklus is jelentős roham előidéző tényezőként szerepel. Ezt főleg utazáskor, más időzónára való átállás során tapasztalhatják, illetve a több műszakban dolgozók rövid műszakváltáskor, valamint egyetemisták vizsgaidőszakban, kismamák a csecsemő születését követően. A kevés, illetve túl sok alvás is provokálhat rohamot, illetve a vitaminhiánnyal való összefüggést is kimutatták már.

Emésztési problémák

A felborult bélflóra által termelt különböző káros anyagok révén, például tartós székrekedés esetén szintén okozhat rohamot.

Éhezés

A vércukorszint hirtelen, gyakran egyéb tünetekkel (pl. ájulás, szédülés) nem járó esése gyakori rohamkiváltó tényező, melyre főleg gyermekeknél, fiatal felnőtteknél nem gondolnak. A rendszertelen étkezés, fogyókúra során ebből adódóan lehetnek gyakoribbak a migrénes rohamok. A magyarázata, hogy az agy egyes területei különböző mértékben jutnak energiához, mivel az egész agy ellátásához nincs elég glükóz a szervezetben.

Életmódbeli és pszicho-szociális tényezők szerepe migrénben

Széles körben elfogadott a migrén és a pszichiátriai társbetegségek kapcsolata, mely utóbbi betegségek közül leggyakrabban a szorongások, a hangulatzavarok, az alvászavarok és evészavarok figyelhetőek meg.

Kövérek (BMI ≥30) között a migrén kockázata szignifikánsan magasabb a normál testsúlyúakhoz képest. Végül az alultápláltak körében (BMI <18,5) is szignifikánsan emelkedett migrén-kockázatot találtak. Az eredményeket tekintve még nem teljesen világos a migrén és a testalkat közötti összefüggés.

Gyakoriságát tekintve az emocionális abúzusnak (pl. visszaélés, bántalmazás) van a legerősebb kapcsolata a migrénnel, akár egy alkalommal elszenvedett testi, fizikai vagy szexuális bántalmazás is vezethet a későbbiekben migrén kialakulásához. Különösen gyermek migrénesek kutatása során merült fel, hogy a gyermekek bizonytalan kötődése hozzájárulhat a gyakoribb és az intenzívebb fejfájásos rohamokhoz, és a kapcsolódó pszichopatológia megjelenéséhez.

Forrás: WEBBeteg

Orvos szerzőink: Dr. Zsuga Judit, neurológus, klinikai farmakológus, Dr. Szappanos Zsuzsanna, neurológus