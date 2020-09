Szorongás - Milyen terápia javasolt?

Fóbiák - A félelem kezelhető!

A fóbiás betegek kezelésében elsősorban a terapeutának és a beteg részéről is időigényes pszichoterápiáknak van döntő szerepe. A legtöbb esetben az agy megtanítása is elegendő a fóbia leküzdéséhez, gyógyszeres kezelés nélkül is kiemelkedő eredmények érhetők el.