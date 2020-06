Okozhat egy fogamzásgátló hüvelygombát?

Sok nő küzd visszatérő hüvelyfertőzéssel, melyek között gyakori a gombás eredetű. A visszatérő gombás hüvelyfertőzés minden nőnek próbára teszi a türelmét, és rengeteg módszert kipróbálnak, hogy a problémától megszabaduljanak. Diétáznak, lecserélik a fehérneműiket, elhagyják a fogamzásgátlóikat, kiiktatják a tampont, az illatosított betéteket.

Természetes hatóanyagokkal kísérleteznek, a hüvelyükbe joghurtos tampont, fokhagymát, teafaolajat helyeznek fel, különböző gyógyteákat fogyasztanak, azokból ülőfürdőket készítenek, és ki tudja, mi minden történik még egy kétségbeesett, visszatérő hüvelygombával küzdő nő életében.

Ezen módszerek egy része segíthet a hüvelygomba kezelésében (fehérneműk lecserélése, tampon elhagyása, bizonyos gyógyteák fogyasztása, és néhány, teafaolajat is tartalmazó készítmény alkalmazása), mások kifejezetten károsak is lehetnek (joghurt, fokhagyma, körömvirágos krém, tömény teafaolaj hüvelybe történő felhelyezése), megint másoknak ugyan jó hatása van a szervezetre, de a hüvelygombával nem csinál túl sok mindent (Candida-diéta).

A fogamzásgátló tabletták szerepe

A visszatérő fertőzésekkel küzdő nőkben, ha fogamzásgátlót is szednek, előbb-utóbb felmerül a kérdés, hogy vajon okozhatja-e a panaszukat a fogamzásgátló tabletta szedése. A kérdés sokszor abból adódik, hogy miután elkezd egy nő fogamzásgátlót szedni, valóban sokkal nagyobb az esély hüvelygyulladás kialakulására, amit sokszor valóban gomba okoz. Ilyenkor természetesen mindenkinek az első gondolata, hogy a problémája „biztosan a gyógyszertől van”.

A kérdés egyszerű, a válasz már kevésbé egyértelmű. Valójában nagyon sok kutató foglalkozott már ezzel a témával, és számos egymásnak ellentmondó eredmény is született a tanulmányok során. Minél több vizsgálatot végeznek azonban, annál biztosabbnak tűnik, hogy valójában a fogamzásgátlók nem okoznak hüvelygombát. Az olyan állapotok, vagy gyógyszerek, melyek a női nemi hormonok magas szintjét okozhatják, már jelentősebb szerepet játszhatnak a probléma kialakulásában. Ilyen állapot például a terhesség, vagy a PCOS is, de a klimax során alkalmazott hormonpótló kezeléseknek is lehet mellékhatása a magasabb hormonszintek miatt kialakuló gombás gyulladás. Persze a hormonpótlás nélkül viszont hüvelyszárazság alakulhat ki, ami kezelés nélkül hosszabb távon szintén okozhat visszatérő hüvelygombát.

A mai modern fogamzásgátlóknak azonban kifejezetten alacsony a hormontartalma. Nemhogy nem okoz a nőknek gombás fertőzést, de magas hormonszintek sem alakulnak ki a szedésük alatt, amik elősegíthetnék a gomba elszaporodását.

Mi lehet akkor az oka, hogy fogamzásgátló szedése mellett mégis gyakoribb ez a kellemetlen panaszokkal járó gyulladás?

Az egyik ok, ami nem ismert sok nő számára, hogy a fogamzásgátló szedése miatt az ösztrogén szintje alacsonyabb lesz, ami viszont gyakran okozhat hüvelyszárazságot. Ez egyrészt hasonló tünetekhez vezethet, mint egy gombás gyulladás (ilyen lehet az égő, viszkető érzés, és a fájdalom az együttlét alatt), másrészt viszont a hüvelyszárazság kezeletlenül krónikus irritációkhoz, sérülékeny szövetekhez vezet, és ilyenkor bármilyen gyulladás, fertőzés könnyebben alakul ki. Érdemes erre gondolni a megjelenő panaszok esetén, mert sokszor igen könnyű kezelni a helyzetet, és megelőzhetünk egy ördögi kör kialakulásával járó állapotot, amikor egy fertőzést kezelünk folyamatosan, de a kiváltó ok folyamatos jelenlétével sikertelen minden próbálkozás. Ilyenkor egyre többféle kezelést alkalmazunk, amellyel egyre több kárt tehetünk a normális hüvelyi mikrobiomban.

A másik, ami miatt gyakrabban alakul ki hüvelygyulladás a fogamzásgátlók szedésének megkezdése idején, egy banális ok, amire viszont sokan nem gondolnak, és ez maga a nemi élet. Bár a hüvelygomba nem egy klasszikus értelemben vett szexuális úton átvihető fertőzés, de mégis előfordulhat, hogy a fogamzásgátló mellett elhagyott óvszer miatt a szexuális aktus során a női szervezet számára idegen gomba jut be a hüvelybe, ott megtelepszik és elszaporodik, ami gombás hüvelygyulladáshoz vezet. Mivel a gombák a normális flóra tagjai mind a hüvelyben, mind a partner bőrén, így azt is könnyen beláthatjuk, hogy miért nincs panasza a partnernek ilyenkor. Viszont egy addig idegen gombatörzs a hüvelyben felborítja az egyensúlyt, ami makacs fertőzést alakíthat ki.

Mit tehetünk ilyenkor?

Ami az első gondolata legyen mindenkinek, hogy elmenjen egy nőgyógyászati vizsgálatra. Itt pontosan tisztázhatják, hogy hüvelygomba vagy más kórokozó áll a panaszok hátterében, esetleg egyszerűen hüvelyszárazság lépett fel, és ezt kell megfelelően kezelni. Amikor a panasz pontos oka ismert, akkor az annak megfelelő terápiát választva könnyen kezelhető is lesz, a későbbiekben pedig megelőzhető annak az újbóli kialakulása is.

Hüvelygomba kiújulásának megelőzésére mindig hasznos a normál hüvelyi flórát egyensúlyban tartó, tejsavtartalmú terméket választani, amiben gombaellenes összetevő is megtalálható. Függetlenül a hüvelygyulladást kiváltó okoktól, a hüvelyi hidratálást biztosító készítmények hosszabb távú alkalmazása is javasolt, heti egy-két alkalommal.

Egyéb, helyi hatású fogamzásgátlók: óvszerek, spermicidek hatása a hüvely mikrobiomjára

Annak ellenére, hogy a hüvelyi visszatérő gyulladásokért sokan a fogamzásgátló tablettákat hibáztatják, tanulmányokkal mutatták ki, hogy bizony azok szinte egyáltalán nem vonhatóak felelősségre. A helyi, spermicid hatású krémek, kúpok vagy az óvszerek viszont annál inkább képesek a hüvelyflórát megváltoztatni, és ezáltal visszatérő, gombás vagy egyéb gyulladást létrehozni. A gombák mellett többféle baktérium is megtelepedhet a hüvelyben, így nehezen kezelhető vagy többször visszatérő hüvelygyulladás esetén egy tenyésztéses vizsgálat is sokat segíthet a megfelelő gyógyszeres kezelés megválasztásában.

A megelőzés ilyenkor is nagyon fontos, azonban az adott készítmény használati utasítását szigorúan be kell tartani, mert például az alkalmazás után közvetlenül nem szabad a hüvelybe más készítményeket felhelyezni. Így a megelőzés időzítésében mindig a spermicid hatású készítmény szabályaihoz kell igazodni, és a normál flóra pótlását vagy a hüvelyi hidratálók alkalmazását annak megfelelően kell kialakítani.

A méhen belüli eszközök és a hüvelyfertőzések

A fogamzásgátlók ezen speciális csoportjának egyre nagyobb a szerepe. Sokan tudatosan próbálják elkerülni a hormonokat tartalmazó készítményeket, mások a mindennapi gyógyszerszedést szeretnék valami más módszerre cserélni.

A klasszikus, fémet tartalmazó spirálok a hüvelyi gyulladások gyakoriságát nem növelik meg jelentősen, hatásukat a méhen belül fejtik ki. Egy hüvelyfertőzés esetén viszont az a nagy veszélyük, hogy könnyen úgynevezett felszálló, vagyis a kismedencét érintő gyulladás alakulhat ki a használatuk mellett.

A hormont is tartalmazó méhen belüli eszközökről azt érdemes tudni, hogy a benne lévő hormon helyileg fejti ki a hatását, elsősorban a méhben, de a méhnyakra és a hüvelyre is hat. Nincs drámai hatása ennek a hormonmennyiségnek a hüvelyhámra, vagy a hüvelyi normál mikrobiomra, de időnként a gombák elszaporodásának kedvező körülményeket is teremthet. Ezt tudva, panaszok esetén érdemes a megelőzésre is kiemelkedő hangsúlyt fektetni.

Melyik módszer a legbiztonságosabb?

Minden nő más, és minden nőnek más lesz az ideális fogamzásgátlási módszer. Amikor valaki kiválasztja, hogy melyik módszert fogja hosszú távon alkalmazni, nem kell a hüvelyfertőzésekre koncentrálni, hanem inkább előrelátónak kell lenni, és (különösen azoknál, akik hajlamosabbak a fertőzésekre, gyakrabban fordult már elő ez a probléma) érdemes időben felkészülni, és a megelőzésre folyamatosan odafigyelni.

Kellő figyelemmel és gondossággal jó eséllyel előzhetjük meg e visszatérő és kellemetlen problémát.

Forrás: WEBBeteg

Orvos szerzőnk: Dr. Farkas Ágnes, szülész-nőgyógyász