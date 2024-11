Cukorbetegen is egészségesen: lábápolás és szerveink védelme

A diabétesszel élőknek kiemelt figyelmet kell fordítaniuk a lábápolásra, szemeik és fogaik védelmére, valamint veséjük egészségére. Néhány tanács, amely mindezt megkönnyítheti.

Tippek, hogy elkerülhesse a lábproblémák kialakulását

A diabétesz miatt csökken a fájdalomérzékelés és a vérkeringés is romlik, így egy egyszerű seb/karcolás, amelyet nem is vesz észre és nem kezel, elfertőződhet és kórházi kezelést tehet szükségessé, vagy akár még is súlyosabb problémákhoz is vezethet.

Mosson midennap lábat, majd törölje szárazra, és ennek során alaposan vizsgálja meg mindkettőt. Egy rövid, krémes lábmasszázs beiktatásával az ellenőrzés napi örömforrássá válhat.

Vigyázzon körömvágáskor, nehogy megsértse a lábujjait, körömágyát.

Bő, kényelmes cipőt válasszon, hogy elkerülje a horzsolásokat, és mindig viseljen zoknit.

Amennyiben csak lehetséges, ne járjon mezítláb. Ha mégis ezt teszi, például a strandon, séta után azonnal vizsgálja meg a lábait a sérülések időbeni felfedezése végett.

Szemek

A látással kapcsolatos problémák gyakoribbak a cukorbetegek körében, mint általában véve. A szemproblémák kialakulását megelőzheti vagy késleltetheti a következőkkel:

Kövesse a diabétesz kezelésére kialakított étrendet, mozgástervet és gyógyszeradagolást!

Ne dohányozzon!

A vérnyomását is tartsa a normál tartományban egészséges étrenddel, testmozgással és a kezelőorvos által előírt gyógyszerekkel.

A diabétesszel összefüggésben leggyakrabban kialakuló szembetegségek: a szürke hályog, a glaucoma (zöld hályog) és a retinopátia (szemideghártya-károsodás). Mivel a tünetek a betegség korai szakaszában igen enyhék, ajánlatos évente szemészeti ellenőrzésre járni, ha cukorbetegséget diagnosztizáltak Önnél. A vizsgálat a következőkből áll:

A látás élességének mérése (látásélesség-vizsgálat)

A szem belsejében tapasztalható nyomás (szembelnyomás, más néven intraocularis nyomás) mérése

A szem hátsó ideghártya részének (retina) vizsgálata

Általános esetben minden cukorbetegnek évente javasolt szemészeti vizsgálat, de természetesen kialakult elváltozás esetén szemész orvosa egyénileg hamarabb is visszahívja kezelésre és kontrollvizsgálatra. Panasz esetén is mielőbb keresse fel szemész orvosát!

Vesék

A vesék létfontosságúak, és szintén azok közé a szervek közé tartoznak, amelyeket károsíthat a kezeletlen vagy nem megfelelően kezelt diabétesz. Az emelkedett vércukorérték kihat a vesék működésére, amit tovább ronthat a dohányzás, a túlsúly, a magas húgysavszint és a magas vérnyomás. Ha szigorúan betartja diabéteszterápiáját (étrend, testmozgás, gyógyszerek), kontroll alatt tarthatja vércukorszintjét és elkerülheti a vesekárosodást. A rendszeres laborvizsgálatok részeként kezelőorvosa ellenőrizni fogja a vizelet albumin (fehérje) tartalmát, ezzel akár nagyon korai szakaszban felismerheti az esetleges vesebetegséget.

Fogak, fogíny és száj

Több vizsgálat is kimutatta, hogy a diabéteszesek körében a szájbetegségek előfordulása gyakoribb, mint általában véve az emberek körében. Ezek közé tartoznak az íny és a fog körüli szövetek és csontok gyulladásos folyamatai (gingivitis és periodontitis). A száj egészségének megőrzése érdekében félévente ellenőriztesse, és szükség szerint kezeltesse a fogait fogorvosával.

Ne feledkezzen meg a reggeli és esti fogmosásról, és jegyezze fel, ha vérzést vagy bármilyen gyulladást észlel. Ha ilyet tapasztal, keresse fel fogorvosát, és tájékoztassa róla, hogy cukorbetegsége van.

Máj

Elsősorban a zsírmájra kell gondolni, mely 2-es típusú cukorbetegek esetén szinte mindig jelen van, főleg túlsúly jelenlétében. A máj sokáig megbirkózik a túlzott szénhidrátbevitel vagy sok glükóz jelenlétében is a feladatával, viszont ezzel párhuzamosan a tárolt zsírsejejtek mennyisége nő. Ez idővel funkcióromláshoz, akár májzsugorhoz is vezethet.

Szív

Egyértelmű összefüggés van a cukorbetegség és a szív és érrendszer megbetegedése között. A cukorbetegséghez társulhat még túlsúly, magas vérzsírszint, magas vérnyomás, melyek mind a kis (koszorú)erek, mind a nagyerek károsodásának, a szívelégtelenség kialakulásának kockázatát emelik.

Az infarktus emelkedett kockázatával mindig számolni kell nem megfelelő szénhidrátháztartás esetén.

Csontok

Elsősorban 1-es típusú diabetesz esetén, de természetesen főleg a többi rizikótényező miatt 2-es típusú cukorbetegekben is jelentkezhet hamarabb csontritkulás. 2-es típusú cukorbetegek esetén sok esetben a társuló túlsúly okoz további csontkárosodásokat, érintve a csontokkal szoros kapcsolatban lévő ízületi betegségek kialakulásának kockázatát. Ezek együttesen rontják a mozgást, akár a mindennapi életet befolyásolva.

Idegrendszer

A kezeletlen vagy nem megfelelően beállított szénhidrátháztartás veszélyt jelent az idegekre is. Tulajdonképpen bármely ideg károsodhat, így motoros (ami szerv, szövetek, pl. izom mozgásában, belső szerveink működésében, pl. emésztőrendszer perisztaltikájában) és szenzoros, vagyis az érző idegi működésben is okozhat kiesést, ez pedig másodlagosan az adott szerv érintettségéhez is vezethet.

Bőr

A cukorbetegek bőre száraz, vékony, sérülékeny. A keringés és akár a beidegzés zavara miatt apró sebek keletkezhetnek, ami nem megfelelő sebgyógyulás miatt, a magas vércukorszint mellett, aktív és nehezebben kezelhető fertőzések következtében akár óriási és mély fekélyek kialakulásához is vezethet.

Hasnyálmirigy

A cukorbetegség tekintetében a legjelentősebb hormon az inzulin. Ahhoz, hogy a sejtek a vérből fel tudják venni a glükózt, inzulinra van szükség, mely hormont a hasnyálmirigy termeli.

1-es típusú cukorbetegségben a hasnyálmirigy inzulintermelő sejtjei elpusztulnak, ezért van szükség kívülről inzulinpótlásra.

2-es típusú cukorbetegségben nem pusztulnak el a hasnyálmirigy Langerhans-szigeteinek béta-sejtjei, de a célsejtek érzéketlenné válnak az inzulinra, és e hormon termelése is csökken. A folyamat kezdetén a szervezet sejtjeinek inzulinnal szembeni érzékenysége csökken, vagyis előbb inzulinrezisztencia alakul ki, amit a hasnyálmirigy fokozott inzulintermeléssel próbál kompenzálni, de emiatt kifárad, működésében zavar lép fel, és kialakul a 2-es típusú cukorbetegség.

A hasnyálmirigy-daganat kialakulásának kockázata is nagyobb diabéteszben, elsősorban 2-es típusú cukorbetegségben.

A szövődmények megelőzésének kulcsa a megfelelő kezelés, a helyes életmód és az odafigyelés kombinációja

Mint láthattuk, a nem rendezett anyagcserehelyzet súlyos szövődményekhez vezethet, ezért fontos a cukorbetegség megfelelő kezelése, kezelőorvosa gyógyszeres terápiára, diétára és testmozgásra vonatkozó utasításainak szigorú betartása, valamint a kontrollvizsgálatokon való rendszeres részvétel, illetve panasz esetén a mielőbbi orvoshoz fordulás. Odafigyeléssel megelőzhetőek a súlyos következmények.

