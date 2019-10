Fogínygyulladás: okok és kezelés

A leggyakoribb fogászati panaszok közé sorolható a fogíny gyulladása (gingivitis), amelyet élete során szinte mindenki megtapasztal. A kellemetlen tüneteket azonban nem szabad elbagatellizálni, mert kezeletlen formában súlyos panaszokat is okozhat.

Rossz szokások, kórokozók és lelki tényezők is állhatnak az ínygyulladás hátterében

Legtöbbször a rossz szájhigiénia következtében alakul ki az ínygyulladás, amikor a fogakon hagyott lepedéken megtelepednek a baktériumok. A gyulladásért a baktériumok anyagcseréjének végterméke tehető felelőssé. Emellett több rizikófaktora lehet még a gyulladt ínynek, melyek az alábbiak lehetnek:

Dohányzás, mert hatására a fogíny nehezebben regenerálódik.

Összetorlódott, kusza, nehezen tisztítható fogak, fogközök, melyeken a lepedék könnyebben megtapad.

Hormonális változások serdülőkorban, terhesség alatt és a menopauzában, mert ilyenkor a megemelkedett hormonszint következtében az ínyben levő vérerek sokkal fogékonyabbak a bakteriális fertőzésekre.

Rákos betegek az immunszuppresszió miatt sokkal fogékonyabbak bakteriális fertőzésekre, ínygyulladásra.

Alkoholfogyasztás, amely negatívan befolyásolja a szervezet megküzdő mechanizmusait.

A tartós feszültség, a stressz szintén negatívan hat az immunrendszerre, ezért gyakrabban alakulhat ki ínygyulladás ilyen életszakaszokban.

Szájlégzés esetén, mert az íny kiszárad, és a krónikus irritáció talaján a gyulladás sokkal gyakoribb.

A helytelen táplálkozási szokások, főleg a szénhidrátban gazdag diéta is kiválthatja, mert ezek a megtelepedő baktériumoknak tápanyagforrásai.

C-vitamin-hiány a szervezet védekezőképességének csökkenése okán.

Cukorbetegség esetén, amely károsítja a keringést és a szöveti regenerálódást.

Csökkent nyáltermeléssel járó állapotok során, mert ez a lepedék-képződésnek kedvez.

Egyes gyógyszerek mellékhatásaként is felléphet ínygyulladás (pl. egyes epilepszia elleni szerek szedésekor).

Az ínygyulladás tünetei

duzzadt, vörös, vérző íny

fájdalom

súlyosabb esetben genny is megjelenhet a fogak körül

rossz lehelet (halitosis)

Milyen következményei lehetnek az íny gyulladásának?

A gyulladás a fogak körüli tapadásveszteséggel jár, melyet tasakok kialakulása is követhet. A folyamat tovább haladva elérheti a fogat tartó csontszövetet is. Ilyenkor a csontállomány pusztul, a fog meggyengül, mozgathatóvá válik, és fogelvesztés is bekövetkezhet. Érinthet csupán egyes fogakat, vagy akár az egész fogazatot is. Időben lehet gyors és lassú lefolyású egyaránt.

Azért is érdemes időben foglalkozni a panaszokkal, mert az idült gyulladás fertőző gócként viselkedik, az egész szervezet egészségi állapotára kihatva ily módon. Egyes kutatások szerint szívinfarktus és stroke szempontjából is veszélyeztetettebbek az ínygyulladásban szenvedők.

Ezen kívül prosztatabetegségekhez is köze lehet, és a koraszüléssel is összefüggésben állhat, tehát a következmények messze túlmutatnak pusztán a szájüregen!

Kezelési lehetőségek

A legfontosabb a helyes és alapos fogtisztítás, ezt nem lehet eléggé hangsúlyozni! Amikor már az íny gyulladásban van, mindenképp szükség van professzionális fogtisztítás mielőbbi igénybevételére, melyet a fogorvos, dentálhigiénikus végezhet el!

A kezelés során az orvos vagy dentálhigiénikus alaposan megtisztítja a fogakat (szükség szerint az íny alatti területeket is) a lepedéktől, és megtanítja a pácienst fogainak helyes ápolására. Kedvelt szemléltető eljárás a plakkfestés (a fogon levő lepedék megfestése), főleg gyerekeknél, mert ezzel a módszerrel a nem megfelelően tisztított fogfelszínek látványosan megszíneződnek, és könnyebb rájuk felhívni a figyelmet.

Súlyosabb esetekben szükség lehet parodontológus szakembert is felkeresni. Ő az a fogorvos, aki a fogágyak gyógyítására specializálódott. Ilyenkor szóba jöhet a fentieken kívül antibiotikumos kezelés, lézer-terápia, különböző íny-helyreállító műtétek, plasztikák.

Léteznek házi praktikák a fogínygyulladás ellen?

Mivel a gyulladás kiváltó okát meg kell találni, ezért az első teendő, hogy felkeressük a fogorvost, ezt nem helyettesítheti otthoni gyógymód. Ezt követően a gyulladás enyhítésére viszont alkalmazhatunk kiegészítő vagy akár megelőző kezelésként néhány természetes módszert:

A zöld tea antioxidáns hatása miatt segít leküzdeni a szervezetben levő gyulladásos folyamatokat.

A meleg sós vizes öblögetés is jótékony lehet, mert csökkenti a gyulladást, és elöli a baktériumokat. Viszont naponta használva roncsolja a fogakat, ezért csak kúraszerűen ajánlott az alkalmazása.

Szódabikarbónás vízzel öblögetve semlegesíthetjük a savas pH-t a szánkban.

A szezámolajjal, kókuszolajjal való bedörzsölés is csökkenti a gyulladást.

Gyulladáscsökkentő kakukkfüves öblögető: kakukkfű 2 kanállal 1 csésze forrásban levő vízhez adva, melyet lehűtés után használhatunk.

Hogyan előzhető meg a fogínygyulladás?

Legtöbbször nagyon egyszerű a gyulladás elkerülése megfelelő és alapos fogmosással! Ajánlatos a fogkefés fogmosást fogselyemmel vagy fogköztisztító kefével, szájvízzel és nyelvkaparóval is kiegészíteni. Fontos rászánni a szükséges időt is, míg minden fogfelszínt, a fogak közötti területeket, nyelvünket (!) is meg tudjuk tisztítani. Mossunk fogat minden étkezés után (savas ételek, pl. gyümölcsök után érdemes fél órát várni).

Kerüljük a szénhidrátban dús, ragacsos ételeket, a nassolást! Igyunk sok vizet és rágjunk sokat! Kerüljük a dohányzást!

Keressük fel a fogorvosunkat lehetőleg félévente, hogy időben fény derülhessen esetleges kezdődő gyulladásos folyamatokra. Mint minden kóros folyamatra, az ínygyulladásra is igaz, hogy minél előbb fény derül rá, annál könnyebb a terápia, gyorsabb a javulás, és teljes a gyógyulás.

Kezeletlen ínygyulladás során a gyulladás krónikussá válik, és súlyos szövődményeket okozhat. Érdemes tehát vele időben fogorvoshoz fordulni!

Forrás: WEBBeteg

Orvos szerzőnk: Dr. Gosztonyi Julianna Johanna, fogorvos