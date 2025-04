Hogyan előzhető meg cukorbetegként a lábamputáció?

A diabéteszes sebek osztályozásában két séma terjedt el: a Wagner-féle és az ún. UT-(University of Texas) klasszifikáció. Wagner-klasszifikáció: 0. fokozat: prae- vagy post-ulcusos elváltozás

1. fokozat: felületes, csak a hámot és a dermist érintő fekély

2. fokozat: a szövethiány érinti az ínszövetet és az ízületi tokot

3. fokozat: a csont is érintett

4. fokozat: gangréna a láb egy részén

5. fokozat: a teljes láb gangrénája UT-klasszifikáció 0. fokozat: prae- vagy post-ulcusos elváltozás

1. fokozat: felületes, csak a hámot és a dermist érintő fekély

2. fokozat: a szövethiány érinti az ínszövetet és az ízületi tokot

3. fokozat: a csont is érintett

4. fokozat: gangréna a láb egy részén

5. fokozat: a teljes láb gangrénája Az UT-klasszifikáció kiegészül a seb stádiumának a meghatározásával is:

A stádium: tiszta seb

B stádium: nem ischaemiás fertőzött seb

C stádium: ischaemiás nem fertőzött seb

D stádium: ischaemiás fertőzött seb Az UT-osztályozás jobban tájékoztat a prognózisról, mint a Wagner-féle beosztás. (Forrás: sebkezeles.hu)