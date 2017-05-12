Periodontális betegség - Ínygyulladás, parodontózis és parodontitisz

szerző: Dr. Lengyel Csongor és Bak Marianna - WEBBeteg összeállítás
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A fogakat körülvevő képletek betegségei közül a leggyakoribbak a bakteriális eredetű, szájüregből kiinduló megbetegedések, úgymint az ínygyulladás, a fogínysorvadás és a fogágygyulladás. A panaszok hátterében ritkán állhatnak más betegségek is, jelen cikkünkben csak a három említett leggyakoribbal foglalkozunk.

A téma cikkei
2/1 Periodontális betegség - Ínygyulladás, parodontózis és parodontitisz
2/2 A fogíny, fogágy ritkább betegségei

A fogágy (parodontium) azoknak a képleteknek az összessége, amelyek rögzítik a fogakat a felső állcsonthoz és az alsó állkapocshoz. Része a fogíny, a gyökér cementrétege, a fogak gyökerét közvetlenül körülvevő kötőszövetes gyökérhártya és a fogmeder. Utóbbi tulajdonképpen a csontokban elhelyezkedő vájat, amibe a fog beleilleszkedik.

A parodontitisz (periodontitisznek, illetve periodontális betegségnek is nevezik) a fogágy bakteriális gyulladásos megbetegedése. Előszobája a kezeletlen gingivitisz, más néven fogyínygyulladás, amit a megfelelő szájhigiénia hiányában a lepedékképző baktériumok lerakódása okoz. Ha az ínygyulladás sokáig kezeletlen marad, a gyulladásos folyamat halad előre, és ennek részeként a fogíny először leválhat a fogakról, visszahúzódhat, az íny és a fog között így apró tasakok keletkezhetnek, amikben még több baktérium tud megtelepedni. A fogíny sorvadását nevezzük parodontózisnak, ami egy degeneratív fogágybetegség. A fogínyről a fogágy szöveteire átterjedő gyulladást hívjuk parodontitisznek. A fogínysorvadás és fogágygyulladás kezelés nélkül a fogak meglazulását eredményezheti, ami végső soron a fogak kihullásához vezethet.

Gingivitisz (fogínygyulladás)

A gingivitisz a fogíny gyulladása, melyben a fogíny élénkpiros, alakja sokszor torzul és könnyen vérzik. Ha az első jelek észlelésekor megtesszük a szükséges lépéseket, fogorvoshoz fordulunk és megfelelő kezelésben részesülünk, nem jár szövődményekkel. Annál azonban, aki továbbra sem fordít kellő figyelmet a szájhigiéniára és az ínygyulladás jeleit is figyelmen kívül hagyja, a gingivitisz akár évekig is elhúzódhat és ráterjedhet a mélyebb szövetekre.

Parodontózis (fogínysorvadás)

Fogínysorvadás

Parodontózisról, tehát fogínysorvadásról akkor beszélünk, ha a fogíny gyulladása nyomán az íny elválik a fogaktól, visszahúzódik, sorvad. Ez általában a fogínygyulladás lezajlása után alakul ki, egy degeneratív fogágybetegségről van szó. A fogak kilazulásához, majd kihullásához vezethet.

A legtöbb esetben krónikus lefolyású, de egyes esetekben a szövetek pusztulásának üteme időszakos ingadozást mutat.

Tünetei közé tartozik a fájdalmas vagy érzékeny, vörös íny, fogmosáskor vérző íny, kellemetlen lehelet, az íny visszahúzódása, kilátszó fognyakak, rések megjelenése a fogak között és mozgó fogak.

Parodontitisz

A parodontitisz a fogágy gyulladását jelenti. Úgy alakul ki, hogy a kezeletlen gingivitisz következtében a fogak és az íny közt keletkezett kis tasakokban még több baktérium, lepedék és fogkő halmozódhat fel, ennek következtében a gyulladás rátejed a fogágy szöveteire is, tehát a gyökérhártyára és a fogmederre.

A parodontitisz is fogínyvérzéssel, fogérzékenységgel, rossz lehelettel és szájízzel, mozgó fogakkal jár.

Milyen kezelésre számíthat?

A tasak mindig fertőzött gócként tekintendő, ezért a kezelés elengedhetetlen. Fontos az alapos szájhigiéne (fogmosás, fogselyem használata), fogkő-eltávolítás, ínykörülitasak-kezelés, szükség esetén némely fog eltávolítása, a hiányzó vitamin pótlása, megfelelő antibiotikus kezelés. Az íny alatti tisztítás (zárt curettage), lebenyes tasakműtét (nyitott curettage), helyreállító műtétek és fogínyplasztikák, illetve az elhalt ínyterületek eltávolítása segíthetnek a fogak megtartásában.

A periodontális betegségek viszonylag egyszerűen kezelhetők. A fogíny gyógyulásakor legtöbbször visszanyeri normális alakját és funkcióját. Amennyiben ez nem történik meg, a felsorolt műtétek egyike, illetve protézisek alkalmazása jön szóba.

Ha általános betegség (cukorbetegség, szívbetegség, vérzékenység, vesebetegség) is jelen van, a betegség lefolyása hosszú, és teljes gyógyulásra kevésbé számíthatunk. Az alapbetegség megfelelő kezelése elengedhetetlen.

Megelőzés

Fogínygyulladás; Kép forrása: http://content.revolutionhealth.com

Nem lehet eléggé hangsúlyozni a megfelelő szájhigiéniának, a rendszeres és helyes fogmosásnak és a fogselyem rendszeres alkalmazásának, a lepedék és a fogkő eltávolításának és a rendszeres fogorvosi ellenőrzésnek a fontosságát.

Javasolt az egészséges, rostokban, vitaminokban gazdag táplálkozás, és a dohányzás kerülése is.

WEBBeteg logóForrás: WEBBeteg összeállítás
Szerzők: Dr. Lengyel Csongor, fül-orr-gégész, fej- és nyaksebész, Bak Marianna, biológus

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