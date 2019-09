Korunkban a nem alkoholos zsírmáj az egyik leggyakoribb májbetegség. A triglicerid májban történő lerakódása számos következményes gyulladásos folyamatot indít el, melyek fibrózishoz, kötőszövet-felhalmozódáshoz vezetnek.

A nem alkoholos zsírmáj háttere

A népesség közel 20-40 százalékát érintő májbetegség, melynek kialakulása szerzett okokra vezethető vissza. Korunk jellegzetes eltérései - mint az elhízás, magas vérnyomás, cukorbetegség, magas vérzsír értékek, csökkent glükóztolerancia, PCO szindróma, metabolikus szindróma – közé tartozik, kialakulását alapvetően az életvitel, táplálkozás és mozgás hiánya befolyásolja. Kialakulásával gyakrabban figyelték meg a májban jelentkező daganat előfordulását.

A betegség tünetei

A leggyakrabban nincs magának a zsírmájnak észlelhető tünete. Részjelensége a jellegzetes centrális típusú elhízásnak. Előrehaladt állapotban okozhat általános tüneteket, mint gyengeség, fáradékonyság, a terhelhetőség csökkenése. Ritkán hasi, vagy jobb bordaív alatti fájdalommal jár.

A kivizsgálás elemei

A beteg részletes kikérdezésével, a kórelőzmény felvételével sokat meg lehet tudni a beteg életmódjáról, táplálkozási szokásairól és fizikai aktivitásáról. Ezek sugallhatják a diagnózist is.

Fizikális vizsgálattal nem mindig észlelhető eltérés, de láthatóak az elhízás jelei.

A laboratóriumi vizsgálatokban emelkedett májenzimek, magas koleszterin- és trigliceridszint észlelhető.

Sokszor elegendő a hasi ultrahang vizsgálat is a diagnózishoz, melyen jól látható képet ad az elzsírosodott máj. Bizonytalan esetben, vagy nagyfokú kötőszövetes átalakulásnál szükség lehet CT vizsgálatra is. A napjainkban elterjedt úgynevezett Fibroscan vizsgálat is jelzi a lerakódott zsírt és a kötőszövetes átalakulást is. Bizonytalan esetben, rosszindulatú folyamat gyanújakor, vagy kórjóslat megítélése esetén szükség lehet a máj ultrahang vezérelt szúrásával szövettani mintavételre is.

A nem alkoholos zsírmáj kezelése

A kialakult nem alkoholos zsírmájnak közvetlen gyógyszeres kezelése nincsen. Fontos a kiváltó tényezők és rizikótényezők megszüntetése.

Túlsúly

Fontos és elengedhetetlen eleme a gyógyulásnak az életmódváltás. A megfelelő betegoktatással, a lehetséges szövődmények ismertetésével, a beteg kitartásának és elszántságának támogatásával jelentős változás érhető el. A testsúly csökkentése diétával, megfelelő, kiegyensúlyozott étrenddel, rendszeres, állapotnak megfelelő testmozgással elérhető. A testmozgás terén a heti 3x30 perces, állapotnak megfelelő, de intenzív mozgást ajánlják. Szükség esetén gyógyszeres kiegészítő kezelés, esetenként műtét is szóba kerül, kifejezetten extrém elhízás esetén. A testsúly csökkenése javítja a máj szövettani elváltozásait, megfelelő ütemben elért testsúly csökkenés akár 50 százalékal is csökkentheti a máj elzsírosodását.

Magas vérzsírszint

Első körben a beteg életmódváltása, zsír- és fűszerszegény diéta bevezetésével és alkalmazásával kísérelhető meg a magas trigliceridszint mérséklése vagy rendezése. Amennyiben ez sikertelen, szükséges lehet gyógyszeres kezelés is. Kivételes, súlyos esetekben a kifejezetten magas trigliceridszint sürgősséggel gyors rendezést kíván.

Magas vércukorszint, szénhidrátháztartás rendezése

A kialakult cukorbetegség mellett a csökkent glükóz tolerancia és az inzulinrezisztencia (cukorbetegséget megelőző állapotok) is ellátást igényelnek. Legfontosabb a diéta bevezetése, a testsúly normalizálása. Gyakran kiegészítő gyógyszeres kezelés is szükséges.

Kialakult cukorbetegség esetén pedig egyértelműen szükséges a rendezett szénhidrát háztartás elérése bármely késői szövődmény kivédése céljából.

Az antioxidánsok szerepe még vitatott. Súlyos, előrehaladott, májzsugorral végződő esetekben májtranszplantációra is sor kerülhet.

Forrás: WEBBeteg

Orvos szerzőnk: Dr. Ujj Zsófia Ágnes, belgyógyász, hematológus