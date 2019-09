Cukorbetegeknél a szívinfarktust nem mindig jelzik tünetek

A cukorbeteg férfiak körében az egészséges emberekhez képest 2-4-szer nagyobb a szívinfarktus kockázata. A cukorbeteg nőknél pedig hatszorosa, és ez a rizikó a menopauza után még tovább nő. Az állandóan magas vércukorszint ugyanis idővel károsítja az ereket. Azonban a cukorbetegek a szívinfarktusra utaló figyelmeztető jeleket gyakran nem észlelik.

Azoknak, akik több éve cukorbetegségben szenvednek, gyakran nagymértékben csökkent a fájdalomérző képességük, így a szívinfarktus egyik legfontosabb jelét, a mellkasi fájdalmat kevésbé érzékelik. Orvosi néven az így bekövetkező szívinfarktust néma szívinfarktusnak nevezik. Ennek oka a magas vércukorszint miatt bekövetkezett idegkárosodás (neuropátia), a károsodott idegek ugyanis a szívinfarktus által keltett fájdalomingert, illetve ingerületet csak gyengén vagy egyáltalán nem képesek továbbítani.

Hirdetés

A szív állapotát rendszeresen ellenőriztetni kell!

Nagyon fontos, hogy a cukorbetegek tájékozottak legyenek, és tudjanak róla, hogy esetükben nagyobb a szívinfarktus kockázata, és hogy mindent megtegyenek a szívinfarktus megelőzése érdekében. A mindig megfelelően beállított vércukorszint 50 százalékkal csökkenti a szív- és érrendszeri betegségek kialakulásának esélyét. Emellett a szívinfarktus minden egyéb kockázati tényezőjét is kezeltetni kell, így a magas vérnyomást, a túlsúlyt és a zsíranyagcsere-zavart. Továbbá rendkívül fontos a szív állapotának rendszeres orvosi ellenőrzése, például EKG-val és szívultrahang-vizsgálattal.

A szívinfarktus által különösen veszélyeztetettek azok a cukorbetegek, akiknél az alsó végtagok vérellátási zavarára utaló jelek állnak fenn és/vagy elváltozás van a nyaki verőereikben és mindenekelőtt azok, akiknél a vese működési zavara (például fehérjeürítés a vizelettel) áll fenn.

Szívproblémák mellett is fontos a vércukorszint rendszeres ellenőrzése

Nemcsak a cukorbetegeknek, hanem a szívbetegeknek is rendszeresen ellenőriztetniük kell vércukorszintjüket, akkor is, ha még nem diagnosztizáltak náluk diabéteszt! A diabétesz és a szívbetegség ugyanis veszélyes kombináció. Mivel a cukorbetegségben és szívkoszorúér-betegségben szenvedőknek gyakran éveken át csak az egyik betegségükről van tudomásuk, mindkét betegcsoport (tehát azok, akik csak cukorbetegségükről és azok, akik csak szívkoszorúér-betegségükről tudnak) rendkívül nagy infarktusveszélynek van kitéve, amellett is, hogy az ismert betegségükkel akár évek óta szakorvosi kezelésben részesülnek. A szívkoszorúér-betegségben vagy egyéb szívbetegségben szenvedő emberek esetében a cukorbetegség kialakulásának valószínűsége 60 százalék, ezért minden szívkoszorúér-betegségben, szívelégtelenségben, pitvarfibrillációban vagy egyéb szívbetegségben szenvedő embernek ajánlott kezelőorvosával rendszeres időközönként ellenőriztetnie a vércukorszintjét (éhgyomri vércukorszint) is, és szükség esetén ezt is megfelelően kezelni kell.

A cukorbetegség népbetegség

Magyarországon több mint 700.000 ember szenved 2-es típusú cukorbetegségben, és a betegek száma folyamatosan nő. A cukorbetegség különféle súlyos szövődményekkel járhat: a szívbetegségek mellett többek között szemkárosodással, veseelégtelenséggel, illetve a végtagok súlyos keringési zavaraival. A cukorbetegség megelőzése érdekében fontos az egészséges táplálkozás, a normál testtömegindex (BMI) megőrzése és a rendszeres testmozgás.

Olvasson tovább! Mi a teendő szívinfarktus esetén?

Forrás: WEBBeteg

B. M., szakfordító; NetDoktor.de

Lektorálta: Dr. Molnár Dóra, kardiológus, belgyógyász