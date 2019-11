A cukorbetegség és a hasnyálmirigy-daganat kapcsolata

Van-e összefüggés a cukorbetegség és a hasnyálmirigy-daganat között? Mekkora az esélye, hogy egy cukorbetegnél hasnyálmirigy-daganat alakulhat ki? És annak, hogy ilyen daganat áll a cukorbetegség hátterében? Mit tehet egy cukorbeteg, hogy megelőzze a hasnyálmirigy-daganat kialakulását?

Számos klinikai vizsgálat igazolta a cukorbetegség és a hasnyálmirigy-daganat közötti összefüggést. Sok esetet vizsgálva majdnem kétszer gyakrabban fordul elő daganat a régóta fennálló (több mint két éve), elsősorban 2-es típusú cukorbetegség esetén. A dohányzás, alkoholfogyasztás és az elhízás mellett így a cukorbetegség is jelentős rizikófaktor a hasnyálmirigy-daganat előfordulásában. A daganatok száma amiatt is növekedik, hogy elsősorban életmódunk (helytelen táplálkozás, túlsúly, mozgáshiány) miatt manapság egyre növekszik a 2-es típusú cukorbetegség előfordulása, amely egyébként hasnyálmirigy-daganat mellett más daganatok megjelenésére is hajlamosít.

A hasnyálmirigy-daganat nem volt ugyanakkor egyértelműen gyakoribb 1-es típusú cukorbetegek esetén.

A cukorbetegség és hasnyálmirigy-daganat közötti kapcsolat gyakorisága

Hasnyálmirigy-daganatos betegek több mint felében (akár 80%-ában!) ismert évekkel korábbról cukorbetegség vagy csökkent glükóztolerancia, de gyakran nem felismert a megelőző cukorbetegség a daganatos betegek körében. Minél régebb óta áll fenn a cukorbetegség, annál jobban fokozódik a hajlam is. Maga a daganat is okozhat természetesen csökkent inzulintermelést, a hasnyálmirigy működésének romlása révén cukorbetegséget. Ritkán a diabetesz a daganat első jele is lehet.

A hasnyálmirigy-daganat sokszor egyébként is lappangva alakul ki, vagy gyorsan növekszik és ad áttétet, ezért a daganat felismerése után az életkilátások sokszor már nagyon rosszak. Ezért is fontos, hogy 2-es típusú cukorbetegként kiemelten törődjön egészségével.

Hogyan vezethet daganathoz a cukorbetegség?

Bár a daganat kialakulásának pontos mechanizmusa nem ismert, cukorbetegség esetén feltehetően a magas vércukorszint, a sejtek inzulinra való rezisztenciája, a megemelkedett vérben mérhető inzulinszint, a fokozott elválasztású inzulinszerű növekedési faktor (IGF) jelenléte és az inzulintermelő szigetsejtek fokozott pusztulása vezethetnek a daganatos elfajuláshoz.

Állatkísérletekben egyértelműen igazolódott az inzulin és IGF növekedést és sejtosztódást serkentő hatása. Ennek fokozott jelenléte pedig hajlamosíthat a kontrollálatlanul szaporodó, daganatosan átalakult sejtek burjánzásához. Ehhez járulhat hozzá az oxidatív stressz és gyulladásos folyamatok jelenléte is.

Mit tehetünk cukorbetegként a daganat megelőzése érdekében?

Mivel előre nem megítélhető, hogy melyik cukorbetegséggel rendelkező személy esetén alakul ki hasnyálmirigy-daganat, érdemes komolyan venni a cukorbetegség kezelését, gondozását. Sok esetben a túlsúly normalizálása, a táplálkozás és diéta helyes vezetése elég lenne – akár jókezdetben még gyógyszer nélkül is – a cukorbeteg szénhidrátháztartásának rendezéséhez, a normális testsúly kialakulásához, és a számos szövődmény – többek között a daganatok – kialakulásának elkerüléséhez.

Cukorbetegség esetén tehát a megfelelően beállított vércukorszinttel és a testsúly csökkentésével lehet a daganat kialakulásának esélyét is csökkenteni.

A 2-es típusú cukorbetegségben alkalmazott gyógyszeres kezelés (pl. metformin) önmagában bizonyítottan csökkentette a daganatok kialakulását, amellett, hogy hozzájárul a rendezett szénhidrátháztartás kialakulásához és – természetesen megfelelő diéta és testmozgás mellett – segíti a testsúly csökkentését is.

Bár a daganat kialakulásában feltételezhetően szerepe van a vérben észlelhető magasabb inzulinszintnek is, nincs arra teljesen egyértelmű vizsgálati bizonyíték, hogy a kezelésben hosszú távon alkalmazott inzulin injekció magában növelné a daganat esélyét. Ugyanakkor hiányában a nem megfelelően kezelt cukorbetegség egyértelmű kiváltó tényező lehet.

Mit tehet Ön?

Hagyjon fel a dohányzással!

Ne fogyasszon alkoholt!

Túlsúlyát diéta és mozgás segítségével rendezze!

Tartsa a megfelelő szénhidráttartalmú diétát!

Szedje gyógyszereit, az inzulint adja az orvosi tanácsnak megfelelően, jegyezze otthoni vércukorértékeit, és törekedjen a rendezett vércukorértékek elérésére (életmóddal és orvosi segítséggel)!

Járjon rendszeresen orvosi ellenőrzésre!

Forrás: WEBBeteg

Orvos szerzőnk: Dr. Ujj Zsófia Ágnes, belgyógyász, hematológus