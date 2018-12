Lelkileg is készüljünk a baba érkezésére

Az újszülött érkezése szorosabbra vonhatja a családi kapcsolatokat, de nagyobb fokú alkalmazkodást is követel mindenkitől.

Minden ember életében az egyik legnagyobb változást a gyermekvállalás hozza. Ekkor lesz jó esetben a párkapcsolatból család. A gyermek okozta örömök mellé alapos életmódváltozás társul, jelentősen megnő az elfoglaltság és a felelősség.

Az újszülött érkezése (ismét) szorosabbra vonhatja a kapcsolatot a leendő nagyszülőkkel, illetve a nagyszülői teendők mindkét családot közelebb hozzák egymáshoz, növelve ezáltal a súrlódási pontokat, alkalmazkodást követelve mindkét féltől.

Szerencsés esetben a fiatal párnak van néhány éve kettesben összecsiszolódni, szórakozni, a világot és önmagukat felfedezni, erősíteni a kapcsolatukat, hogy mire a gyermekvállalás gondolata megérlelődik, addigra szoros szövetséget alakíthassanak ki, tudják egymást segíteni a "nehéz órákban", és majd az anyává és apává válás rögös útján.

Érdemes átbeszélni gyermeknevelési elképzeléseinket, egyeztetni a gyakran gyökeresen eltérő családi háttérből, nevelési szokásokból adódó különböző nézeteket, azonban még így is számtalan meglepetés fog érni bennünket. Fontos tudni, hogy sokszor igen nehéz felülírni az otthonról hozott mintákat, de ha más az elképzelésünk érdemes törekedni és társunk segítségét kérni, ha elakadunk. Jó esetben a baba érkezése nem távolítja, hanem még szorosabbra fonja a frissen szülővé vált pár kapcsolatát.

Ha megérlelődött bennünk a gyermekvállalás gondolata, és úgy érezzük, hogy megértünk a nagy "feladatra", akkor érdemes átgondolni, hogy tényleg készen állunk-e.

Gyermekvállalás előtt Hagyjon fel a dohányzással, alkoholfogyasztással!

Éljen stresszmentesebb életet!

Táplálkozzon egészségesebben!

Kerülje a drasztikus fogyókúrát!

Idejében hagyja abba a fogamzásgátlók szedését!

Menjen el nőgyógyászati vizsgálatra!

Válassza ki az Ön számára leginkább megfelelő szülészt!

Figyeljen jobban oda menstruációs ciklusára!

Éljen felszabadult házaséletet!

Figyeljen oda egészségére a férj is!

Fontos már a fogantatás előtt felhagyni a dohányzással, alkoholfogyasztással, lehetőleg stresszmentesebb életmódot kialakítani több mozgással, egészségesebb táplálkozással, megfelelő vitamin-, és ásványi anyag bevitellel mindkét fél számára. A nőknél a fogamzásgátló tabletta szedését minimum 3 hónappal a tervezett fogantatás előtt abba kell hagyni, ajánlott tartózkodni a felesleges gyógyszerszedéstől. Amennyiben valamilyen betegség miatt gyógyszerszedésre szorulunk, érdemes a háziorvos, szakorvos, nőgyógyász tanácsát kikérni.

Fontos az egyébként is évente esedékes nőgyógyászati szűrővizsgálaton átesni, ez a szülészorvos kiválasztásához is jó lehetőség. Igyekezzünk olyan szakembert választani, akiben megbízunk, odafigyel ránk, merünk neki akár kényelmetlen, vagy apróságnak, feleslegesnek érzett kérdéseket is feltenni, és van energiája és ideje ránk. Ez a terhesség során, de különösen a vajúdás és a szülés óráiban igen fontos lesz. Most még elképzelhetetlen kiszolgáltatottságot élhetünk meg, amikor is nagyon fontos, hogy emberséges, odafigyelő, kéréseinket figyelembe vevő, megbízható szakember álljon az oldalunkon.

Ha eddig csak felszínesen figyeltünk oda a menstruációs ciklusunkra, itt az ideje, hogy többet foglalkozzunk vele. Jegyezzük fel az időpontját, jellegzetességeit (menstruációs napló). Terhesség gyanúja esetén az utolsó menstruáció első napját fogja az orvos kérdezni, ebből számolják a szülés várható időpontját (utolsó menstruáció első napja mínusz 3 hónap, plusz 7 nap, pl. utolsó menstruáció: 2006.08.10., akkor a szülés várható időpontja 2007.05.17.), amit a ciklus hossza, az ultrahang-vizsgálat eredménye finomít.

Nem érdemes, sőt kifejezetten lehangoló lehet a szexuális aktusokat időponthoz igazítani, különösen kezdetben. A legfontosabb, hogy nagy kedvvel, örömünkre éljünk házaséletet, minél kevesebb aggódással. Ismert tény, hogy egészséges pároknak gyakran évekig nem születik gyermeke, majd mikor feladják a reményt (azaz abbahagyják a görcsös akarást), akkor meglepetésként éri őket a terhesség ténye.

Nem érdemes aggódni

Bár vannak, akik szinte azonnal teherbe esnek, jó tudni, hogy egy év rendszeres próbálkozás után csak a párok 80 százalékának sikerül a gyermekáldás. Egy évig tehát nem érdemes aggódni, nagyobb kivizsgálásokat kezdeményezni, néhány dolgot azonban tehetünk.

A férfiaknak jó tudni, hogy mind a dohányzás, mind az alkoholfogyasztás csökkenti a spermiumok számát, hasonló okokból kerülendő a meleg ülőfürdő, a túl szoros nadrág. A kiegyensúlyozott táplálkozás, rendszeres sportolás szerepe is kiemelendő. Ebben az időszakban már érdemes a nagyon megerőltető sportokat mellőzni, a fogyókúra kifejezetten kerülendő. Jótékony hatású lehet egy kis kikapcsolódás (pl. tengerparton) - nem véletlen, hogy sok kisbabát a nyaralásról "hoznak haza" a pocakban.

Amennyiben egy év után sem sikerül a fogantatás, akkor tényleg érdemes alaposabb kivizsgálásba kezdeni. Az igazsághoz hozzátartozik, hogy a szülési életkor kitolódásával, 30 év felett, a nők fogamzóképessége fokozatosan csökken, emiatt bizony nem ritka, hogy hosszabb próbálkozásra van szükség.

Alapelv, hogy először a férfiakat vizsgálják ki, mert az ő vizsgálatuk egyszerű, fájdalommentes, gyakorlatilag spermaminta-adásból áll, és megmondható, hogy mennyi és mennyire életképes spermiummal bír az apukajelölt. Ezt követi a hölgyek kivizsgálása, mely a nőgyógyászati vizsgálaton, ultrahangos peteérés-vizsgálaton, hormonszint méréseken túl a fájdalmasabb beavatkozásokig (petevezeték-átfújás) tart, hosszadalmasabb és bonyolultabb vizsgálatokat igényelve. Elmondható, hogy a meddőségek kb. 40 százalékában a férfiaknál, 40 százalékában a nőknél és 20 százalékában mindkét félnél kimutatható probléma.

Forrás: WEBBeteg

Orvos szerzőnk: Dr. Dinya Zoltán, pszichiáter