Mi a párterápia, és hogyan zajlik?

A párterápia drámaian hangozhat, de a valóságban a párterápiára vagy pártanácsadásra járás valójában egy nagyon egészséges lépés lehet egy kapcsolatban. Általában annak a jele, hogy egy pár tagjai elkötelezettek egymás iránt, tudatosan és kölcsönösen szeretnének javítani a kapcsolatukon.

A párterápia hihetetlenül jó eszköz, ha módot keres kapcsolata megerősítésére vagy javítására. Szert tehet olyan kommunikációs készségekre, amelyekre szükség van a hatékony kommunikációhoz és egy erős, kölcsönösen kifizetődő partnerség kialakításához. Ha pedig egyre jobban tud kommunikálni, az akár segíthet szakmai, baráti és konfliktusos helyzetekben is jobban helytállni. Valójában tehát mindenki profitálhat a kommunikációs készségeinek fejlesztéséből.

Az alábbi cikkben arról olvashat, hogy mi történik a párterápián, és hogyan tudhatja meg, hogy érdemes-e párterápiára mennie, továbbá más gyakran ismételt kérdésekre is válaszokat talál.

Hirdetés

Mi az a párterápia?

A párterápia a pszichoterápia egy speciális fajtája, amelynek célja, hogy segítsen egy párnak átvészelni a kihívásokat, jobban megérteni kapcsolatukat, és egészségesebb viszonyulási módokat kifejleszteni egymással kapcsolatban. A terapeuta speciális terápiás technikákat és beavatkozásokat alkalmaz a pár céljainak támogatására, és gyakran házifeladatokat is ad a pár tagjainak. A párterápián belül számos megközelítés, terápiás szemlélet létezik, a rendszerszemléletű, narratív, vagy stratégiás megközelítésű párterápiától kezdve az érzelemfókuszú terápián át a séma-párterápiáig bezárólag, hogy csak párat említsünk. Ezek az irányzatok valójában eszközkészletet és intervenciós lehetőségeket kínálnak a terapeuta számára, egyes problémás helyzetekre. A párterápiás folyamatot klasszikusan két terapeuta vezeti (koterapeuták vagy más néven társterapeuták), ez sokkal hatékonyabb ellátást tesz lehetővé, sokkal kiegyensúlyozottabban kezelhetőek a kapcsolati nehézségek egy szimmetrikus helyzetben (két terapeuta és a pár két tagja). Gyakoribb azonban, hogy csak egy tapasztalt párterapeuta vezeti a folyamatot.

Megbízható szakemberhez forduljon! Egy kiképzett és végzett pár- és családterapeutának a képzése során lehetősége van minden egyes technikával megismerkedni, és kialakítania a leghatékonyabb gyakorlatot. Magyarországon kizárólag a Magyar Családterápiás Egyesület képez család- és párterapeutákat, a teljes képzés minimum 4 év. A családkonzulens olyan diplomás szakember, aki a Wesley János Lelkészképző Főiskola családkonzulens szakirányú továbbképzésén szerzett diplomát, az okleveles mentálhigiénés családtudományi és családterápiás szakember pedig olyan diplomás szakember, aki a Semmelweis Egyetem Mentálhigiénés Családtudományi és Családterápiás Mesterképzési Szakán szerzett mester fokozatú diplomát. A párkapcsolati problémák szenzitív, a magánélet alapjait megrengető problémák. A hatékony párterápia csak felelősségteljesen, etikusan végezhető, ezért probléma esetén keressen hiteles, a szakmában képzett és jártas szakembert. A párterápia módszertana nem sajátítható el egy pár hetes-hónapos tanfolyamon!

Sok pár azért jön párterápiára, mert konkrét kihívással kell megküzdeniük, például kommunikációs problémákkal, szexuális nehézségekkel, megcsalással, vagy azért mert épp szakítást vagy válást fontolgatnak. A párterápia lényegében arról szól, hogy a párterapeuták segítenek a pároknak „kiszabadulni a folyamatosan ismétlődő fájdalmas dinamikákból”.

Mi történik a párterápián?

Bár minden terapeuta más, van néhány közös vonás. Az első ülésen jellemzően a terapeuta megismeri önöket, és megbeszélik a kapcsolat azon területeit, amelyeken javítani kívánnak, és célokat tűznek ki.

A párterápia valójában általában azt jelenti, hogy az érintett pár a párkapcsolati kihívásaikról beszélget egy semleges féllel (a terapeutával), aki speciálisan abban képzett, hogy segítsen a probléma mélyére jutni, és egyúttal megoldásokat is kínálni. A terapeuta konkrét kérdéseket tesz fel, hogy segítsen a partnereknek egészségesebben, őszintébben kommunikálni, jobban megérteni egymás nézőpontját és érzéseit, és új módszereket dolgoz ki a konfliktusok megközelítésére.

Néhány, de nem mindegyik terapeuta házi feladatokat is ad a pároknak, hogy dolgozzanak rajta a következő konzultációig. Ideális esetben ugyanis a legtöbb munka, a tapasztalatok szerint, a rendelőn kívül történik.

Egy jó párterapeuta megtanítja a pároknak, hogyan kérjék azt, amire szükségük van, anélkül, hogy a másik személy elzárkózna attól. Egy terapeuta tudja, hogyan segíthet a pároknak eljutni a valódi bajhoz (a probléma középpontjához), és készségeket vagy megfelelő ajánlásokat taníthat nekik, hogy átsegítse őket ezeken. Párterápiás foglalkozások során új kapcsolati készségeket is tanít a pároknak, például arra, hogyan fejezze ki vágyait a kritika helyett. Például megtanulhatja azt mondani: "Soha nem fogod a kezem" helyett "Azt szeretném, arra van szükségem tőled, hogy gyengédebb legyél, ezt azzal tudod kifejezni, ha fogod a kezem".

Egy képzett terapeuta pedig olyan problémákat is figyel, és észrevesz, mint például a klinikai depresszió (vagy egyéb mentális betegségek), amely kezdetben csalódottságot okozhat, de valójában egy olyan klinikai állapotra derül így fény, amelyet kezelni kell.

Egy párterápiás ülés jellemzően 60-90 perc, és kétheti rendszerességű. Természetesen ettől eltérő gyakorisággal is szükség lehet rá, de mindez egyéni megbeszéléstől függ. Az első pár alkalom a diagnosztikus szakasz, mely során a terapeuta segítségével feltárják a probléma valódi gyökerét. Rendszerint ekkor történik a családfák felvétele is, amely az egyik leggyakoribb párterápiás diagnosztikus eszköz, majd közösen a terápiás fókusz megfogalmazása, vagyis hogy ezt követően mi az amin – meghatározott ülésszámban – még dolgozni kell, vagy érdemes.

Mitől sikeres egy párterápia?

Nincs egyértelmű válasz arra, hogy mennyire lesz sikeres a párterápia. Az empirikus alapú párterápia azt bizonyította, hogy a párterápia a párok 70%-ánál képes pozitív változást elérni, és ezek a változások tartósak. Más kutatások azt mutatják, hogy vannak olyan párok, akik évekkel a párterápia befejezése után is egészséges dinamikájú kapcsolatot tartanak fenn, míg más párok visszaesnek a régi negatív mintákba. Ez utóbbinak az is lehet az oka, hogy nem sikerült másodrendű változásokat elérni a terápiás munka során, a változások csak begyakorolt, viselkedéses változások voltak csupán, melyeket mélyebb megértés nem kísért.

A párterápia sikeressége teljes mértékben a kérdéses egyéneken múlik, és azon, hogy keményen dolgoznak-e, sajátítanak-e el új készségeket, és a terápiás folyamat lezárta után tovább viszik-e a tanultakat, vagyis továbbra is fektetnek-e energiát a kapcsolatuk jó minőségű fenntartásába. Egyes párok csak megjelennek a foglalkozásokon, de nem gyakorolják otthon a készségeiket, ezért nem látnak javulást a kapcsolatukban.

A legtöbb ember úgy határozhatja meg a sikert, hogy együtt marad-e a pár vagy sem, de mindannyian tudjuk, hogy az együttmaradás nem feltétlenül határozza meg a sikert. Nem minden párnak kell együtt maradnia, ezért a párkapcsolati tanácsadás sikere néha azt jelenti, hogy a pár felismeri, hogy ideje véget vetni egy potenciálisan destruktív kapcsolatnak és partnerien szétválni.

Néhány tény A párok körülbelül 31%-a vesz részt házasság előtti párkapcsolat-oktatási programban. A pároknak viszont mindössze 19%-a keres ténylegesen valamilyen párterápiát probléma esetén, és az elvált pároknak is csak 37%-a dolgozott szakemberrel a válási papírok aláírása előtt. (Ismert válásterápia is.) Az átlagos házaspár hat évet vár, mielőtt házastársi problémáira szakszerű segítséget kérne. Ennek részben oka lehet a párterápiával kapcsolatos félelem, megbélyegzés érzése. A párterápia mindazonáltal nagyon hatékony lehet. Az Amerikai Pszichológiai Társaság (APA) kijelentette, hogy az érzelemfókuszú terápiát (EFT) alkalmazó házassági tanácsadás a párok körülbelül 75%-a számára hatékony és hasznos. Ezenkívül a metaanalízis azt mutatta, hogy közel 90%-uk jelentős javulást tapasztalt az EFT terápia után. Az Amerikai Házasság és Családszövetség olyan kutatást végzett, amely azt mutatta, hogy a megkérdezett párok több mint 97%-a úgy érzi, hogy a párterápia révén megkapta a szükséges segítséget. A párok 93%-a pedig azt mondta, hogy a terápia során végzett munka stratégiai eszközöket adott a kapcsolatuk konfliktusainak jobb kezelésére.

Mikor érdemes párterápiára menni?

Ha újra és újra ugyanazt a veszekedést vívják megoldás nélkül, akkor talán ideje felkeresni egy párterapeutát. Akkor is hasznos párterápiás segítséget kérni, ha úgy érzi, elakadt egy nehéz döntés közös kezelésében, ha úgy érzi, mintha egy idegennel élne, ha elhanyagolják, és ha a válást vagy szakítást fontolgatja, vagy ha például hűtlenség, anyagi megterhelés vagy trauma komoly stresszforrást okoz a kapcsolatukban.

A legtöbb ember akkor megy párterápiára, amikor az intimitás vagy a kommunikáció akadozik. Ilyenkor a pár általában válaszút előtt áll, és nem tudják, hogyan tovább, vagy egyáltalán akarnak-e közösen továbblépni.

De az egészséges dinamikájú, aktuális konfliktusok nélküli párok is profitálhatnak a párterápiából, mivel ez egy lehetőség a kapcsolat és a kommunikáció javítására, fejlesztésére, vagy csak arra, hogy még jobbá tegyék kapcsolataikat, és új kapcsolati készségeket sajátítsanak el. Tehát nemcsak akkor érdemes párterápiára menni, ha már nagy baj van. Az is lehet elegendő ok a párterápia megkezdésére, ha a legjobb kapcsolatra vágyik.

A szerelem egy érzés, de az egészséges kapcsolat egy készségkészlet is. A legtöbben nem sajátítják el ezeket az együttműködést biztosító készségeket felnőttkorban, ezért csak azt várják, hogy a szerelem átsegítse őket a nehézségeken, de sokszor ez önmagában nem elég. De ez azt is jelenti, hogy a szeretet és a szerelem a készségekkel kombinálva általában elég.

Mennyi ideig tartson a párterápia?

Egyes esetekben akár több mint fél év is szükséges a problémák megoldásához, míg másoknak csak néhány hónapra van szükségük. Az időtartam függ a probléma súlyosságától, valamint attól, hogy egy pár mennyi erőfeszítést hajlandó befektetni a folyamat során. Egyes párterapeuták egyedi foglalkozásokat is kínálnak azoknak a pároknak, akik csak egy konkrét beszélgetés során szeretnének támogatást kérni.

Néhány párnak csak néhány (6-8-10) alkalomra van szüksége egy világos és konkrét probléma megoldásához, mások pedig rendszeres támogatásra szorulnak. Általában legalább azért néhány alkalomra szükség van ahhoz, hogy a párok kényelmesen dolgozzanak a problémájukon, és a terapeutának is időre van szüksége ahhoz, hogy megtapasztalja és megértse egy pár interperszonális (személyközi) dinamikáját. A terápia az új szokások kialakításáról szól, ami egyes embereknél több időt vehet igénybe, mint másoknál. Ez pedig magában foglalja az otthoni párterápiás készségek gyakorlását is.

Terapeutához járni szinte olyan, mint egy személyi edzőhöz menni. Ha nem edzenek az alkalmak között, az sem fog működni.

Hogyan találjunk párterapeutát?

A párterápiás foglalkozásokat képzett, engedéllyel rendelkező pár- és családterapeuta, család-pszichoterapeuta vezeti, például engedéllyel rendelkező pár- és családterapeuta.

Magyarországon a hivatalos megnevezés családpszichoterapeuta, pár- és családterapeuta, családkonzulens, vagy családi tanácsadó, esetleg okleveles mentálhigiénés családtudományi és családterápiás szakember. Mindegyik megnevezés megfelelő szakmai végzettséget takar.

Egyesek terapeutának nevezhetik magukat úgyis, hogy nem rendelkeznek képzéssel vagy gyakorlati engedéllyel, ezért nyugodtan kérdezzen rá a választott terapeuta végzettségére, ha bizonytalan.

Kereshet online is párterapeutákat, például a Magyar Családterápiás Egyesület vagy egyéb szakmailag hiteles, klinikai szakpszichológusok, pszichoterapeuták terápiás oldalain keresztül. Egy másik, „mai” lehetőség a közösségi média is, ahol például az Instagramon keresztül sok szakember oszt meg olyan erőforrásokat és kapcsolati tippeket, amelyek betekintést nyújthatnak filozófiájukba és szakterületükbe.

Az is hasznos lehet, ha olyan emberektől – például barátoktól, családtagoktól és egészségügyi szolgáltatóktól – kap ajánlást, akikben megbízik, vagy akik már vettek részt párterápián.

Eltarthat egy ideig, amíg megtalálja a megfelelő párterapeutát, akiben párjával közösen meg tudnak bízni, és akivel mindketten komfortosan érzik magukat, ezért legyen nyitott a keresés során, amíg úgy nem érzi, hogy megtalálta a megfelelő terapeutát, aki valóban támogatni tudja a kapcsolatát.

Forrás: WEBBeteg

Orvos szerzőnk: Dr. Szabó Zsuzsanna, háziorvos, pszichoterapeuta szakorvos



Felhasznált irodalom: