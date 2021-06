Így készüljünk a baba érkezésére

A várakozás utolsó heteit még kihasználhatjuk közös programok szervezésére, töltekezzünk fel, mert a szülést követő hetek minden örömük ellenére rengeteg energiát igényelnek majd tőlünk.

Szerencsés esetben néhány hetes, hónapos próbálkozás után egyszer csak kiderül, hogy úton van hozzánk egy (esetleg több) kisbaba. Ha tervezzük a terhességet, minden hónap komoly várakozása és aggodalma, hogy vajon pozitív-e a terhességi teszt. Minden nő minél előbb tudni szeretné, hogy vajon itt van-e már a várva várt jövevény.

A jelenleg könnyen elérhető módszerekkel nagyjából a következő menstruáció időpontjában derülhet fény a terhességre, amikor is a kis emberkezdemény már kb. kéthetes (ezért is fontos, hogy úgy éljünk, mintha már velünk lenne a kisbaba), épp eljutott a petevezetéken át a méhüregbe, és folyamatban van a beágyazódása. Ekkor jeleznek először a terhességi tesztek, emellett ősi, de jelző értékkel bíró módszer a hőmérőzés is.

A hőmérőzésről A hőmérőzés alapja, hogy peteéréskor néhány óráig az alaphőmérséklet 2-4 tized fokot csökken, ezt azonban reggeli hőmérőzéssel csak akkor lehet kimutatni, ha hajnalban történt az ovuláció. A következő napokban az alaphőmérséklethez képest kb. 0,5 fokot emelkedik a nő reggeli hőmérséklete (azaz pl. 36,6-ról 37,2-re) a progeszteron nevű hormon hatásának köszönhetően, mely menstruációkor a hormonszinttel együtt ismét leesik az alapszintre, de terhesség esetén fennmarad.

Sok nő elmondása szerint azonnal megérzi a terhességet, de a többség semmi különös változást nem érzékel, a többi terhességi gyanújelre még néhány napot, hetet várnia kell. Szakorvost pozitív terhességi teszt birtokában és/vagy elmaradt menstruáció esetén érdemes felkeresni.

A terhességek egy része igen korai időszakban megszakad, gyakran csak egy bővebb menstruáció utal rá. Emiatt is a szakorvosok csak akkor tekintik a terhességet bizonyítottnak, ha az ultrahangos vizsgálat igazolja, hogy az méhen belül van, illetve van szívműködés.

A várandósság első harmada

A terhességet 3 trimeszterre (harmadra) osztjuk, ami átlagban 40 hétig tart, ebből az első 12 hét az első trimeszter. Ebben az időszakban számtalan változás történik a nő szervezetében, de a terhesség külső szemlélő számára többnyire még rejtve marad. Fokozatosan jelentkeznek a terhességi rosszullétek, de akár különösebb tünetek nélkül is átvészelhetjük ezt az időszakot.

A leggyakoribb tünetek közé tartozik az émelygés, a hányás, bármely napszakban, de jellemzően a reggeli órákban, fáradékonyság, megnövekedett alvásigény, hangulati ingadozások. A nagy öröm érzéséhez, várakozáshoz, kíváncsisághoz csatlakozhatnak különböző félelmek, szorongások akár a terhességgel (pl. alakváltozás, szexuális élet, nőiesség megélése stb.), akár a szüléssel, de a gyermekneveléssel, párkapcsolat alakulásával kapcsolatban is.

Igen fontos, hogy kiegyensúlyozottan táplálkozzunk. Émelygés, hányinger esetén ébredéskor még az ágyban fekve fogyasszunk kevés táplálékot, például kekszet. Tartózkodjunk a dohányzástól, alkoholfogyasztástól, csökkentsük napi 1 adagra vagy teljesen hagyjuk el a kávéfogyasztást, óvakodjunk a gyógyszerek felesleges szedésétől, de gondoskodjunk a megfelelő folsav- és vitamin bevitelről. A nem megerőltető napi torna nagyon fontos, hogy megőrizhessük erőnlétünket a terhességgel járó rohamos változások során.

A várandósság második harmada

A második trimeszter többnyire a terhesség legszebb időszaka. Itt az ideje a babaszoba berendezésének, a közös tervezgetésnek. Próbáljuk a leendő apukát egyre inkább bevonni, hogy érezhesse ő is részese a folyamatoknak. A kezdeti rosszullétek többnyire megszűnnek, a kismamák kiegyensúlyozottakká válnak, elmúlik a fáradékonyság, úgy érezzük, mintha köveket tudnánk megmozdítani.

Ekkor már jól látható a terhesség, mely a legtöbb kismamát örömmel tölti el, és itt az ideje a ruhatárat kiegészíteni divatos kismamaruhákkal. A jól megválasztott, előnyös ruha kihat a közérzetünkre, kiteljesedő nőiességünk megélésére. A visszerek megelőzésére érdemes kompressziós harisnyát beszerezni, hasfalunkat, melleinket rendszeresen masszírozni, hogy megelőzzük a terhességi csíkok kialakulását.

Fontos a rendszeres orvosi ellenőrzés, ideje a védőnővel megismerkedni, aki a terhesgondozáson túl évekig segítőtársunk lesz a gyermek körüli teendők ellátásában.

Időnként rémisztő lehet alakunk gyors változása, fontos, hogy aggodalmainkról beszéljünk társunkkal, környezetünkkel, akár szakemberrel is.

A harmadik trimeszter: készülődés a szülésre

A harmadik trimeszter során gyakran visszatérnek a hangulati ingadozások, fáradékonyabbá válhatunk. Az egyre nehezedő "teher" miatt fájhat a gerincünk, lábunk, visszeresség, striák (terhességi csíkok) jelentkezhetnek, a méh felnyomhatja a rekeszt, emiatt fulladásos panaszaink lehetnek.

Egyre inkább a szülés és az újszülött ellátása körül forognak gondolatainak, gyakran felerősödnek korábbi félelmeink. Fontos, hogy beszélgessünk aggodalmainkról, kerüljük azok társaságát, akik rémtörténetekkel szórakoztatnak bennünket. Próbáljunk bízni a természet, saját testünk csodálatos erejében, gondoljunk arra, hogy a szülés természetes folyamat, ami életünk egyik legmeghatározóbb - szerencsés esetben csodálatos - élménye lesz!

Hol szüljünk? Ma már számtalan lehetőség közül választhatunk a kórházi szüléstől kezdve az otthon szülésig, az orvos mellett választhatunk szülésznőt, sőt dúla (hivatásos segítő) is bekísérhet bennünket a szülésre. Legyünk azonban tisztában azzal, hogy a szülés során esetleg teljesen más dolgok tűnnek fontosnak, másképp, más pozícióban kívánhatunk szülni, illetve esetleges orvosi beavatkozás szükségessége húzza keresztbe elképzeléseinket!

Remélhetőleg mostanra sikerült olyan orvost találnunk, akiben maradéktalanul megbízunk. Ideje mindent összecsomagolni a kórházi tartózkodás idejére, az utolsó holmikat beszerezni az újszülöttnek, mert könnyen lehet, hogy a szülés után sokáig nem jutunk el boltokig.

Beszéljük át párunkkal, hogy részt akar-e venni a szülésen, de ne erőltessük, illetve, ha számunkra tűnik kényelmetlennek a jelenléte, akkor azt is határozottan mondjuk meg. Végül is a szülés rólunk és a kisbabánkról szól, nekünk kell eldönteni, amennyire lehetséges, hogy kivel, kikkel osztjuk meg ezt az élményt! Gondoljuk át és osszuk meg a szüléssel kapcsolatos elképzeléseinket orvosunkkal, ha mód van rá, ismerkedjünk meg a szülőszobával!

A várakozás utolsó heteit még használjuk ki közös programok (vacsorák, mozi, színház, baráti összejövetelek stb.) szervezésére, töltekezzünk fel, mert a szülést követő hetek minden örömük ellenére rengeteg energiát igényelnek majd tőlünk, és minden időnket felemésztik. Fontos igénybe venni párunk, szüleink, rokonaink, barátaink támogatását, minden segítség jól jöhet.

Forrás: WEBBeteg

Orvos szerzőnk: Dr. Dinya Zoltán, pszichiáter