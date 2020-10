A várandósság időtartama 40 hét, 10 holdhónap, ám a 37. és a 42. hét között a szülés normál esetben is bármikor elkezdődhet. A betöltött 37. hét előtt koraszülésről, a 42. hét után pedig túlhordásról beszélünk.

Máig sem ismert pontosan, hogy mi váltja ki a szülés megindulását, az azonban biztos, hogy bonyolult biokémiai mechanizmusok állnak a háttérben.

Méhtevékenység a várandósság ideje alatt is zajlik. Az idő előrehaladtával a méh egyre gyakrabban "gyakorlatozik", az izomzat összehózódik, majd néhány másodperc, egy perc után elernyed. A kismama ezt úgy érzékeli, hogy a pocakja kemény, feszes lesz. Az érzés legfeljebb kellemetlen, de nem fájdalmas.

Az első jelektől a vajúdásig

A terhesség utolsó heteiben a kismama egyre gyakrabban tapasztal jósló fájásokat. Ezeket a valódi, a szülés megindulását jelző fájásoktól az különbözteti meg, hogy nem rendszeresek és pihenés, esetleg egy meleg fürdő hatására elmúlnak.

Hirdetés

Fontos tudni! Amennyiben a magzatvíz elfolyik minél előbb fel kell keresni a kórházat, hiszen ritka esetben a kizúduló vízzel előeshet a köldökzsinór (olyankor, ha a magzat nem illeszkedett be a szülőcsatornába), ami pedig zavart okozhat a magzat oxigénellátottságában.

A szülést akár néhány nappal is megelőzheti a méh nyakcsatornáját kitöltő, a babát a fertőzésektől védő nyákcsap kilökődése, ezt azonban nem minden kismama tapasztalja. Előfordulhat gyenge vérzés, ami a nyakcsatorna tágulásából adódik.

A vajúdás során a méhszáj fokozatosan kitágul. A szülés fájásokkal vagy a magzatvíz egy részének elfolyásával veszi kezdetét. Ha fájások jelentkeznek, akkor kérhetjük a szülésznő vagy a választott orvos tanácsát abban, hogy mikor érdemes a kórházba indulni. Ez amiatt lehet fontos, mert sok vajúdó esetében a tágulás jobban halad, ha otthoni, nyugodt környezetben töltheti az első pár órát. A tágulás gyorsasága egyénenként is igen változó lehet, de egy anya különböző szülései esetén is. Először szülőknél általában 8-10 óra alatt tágul ki teljesen a méhszáj, többedszer szülőknél ez az időtartam általában kevesebb.

Milyen az ideális testhelyzet?

Az egyes szülészeti intézmények különböznek abban, hogy a kismama milyen testhelyzetet vehet fel a vajúdás során, illetve hogy milyen eszközöket vehet igénybe. Különbségek vannak az előkészítést illetően is. A legtöbb kórházban kötelező a beöntés és a szeméremszőrzet egy részének leborotválása. Szintén gyakori a folyamatos CTG (cardiotocograph, olyan eszköz, ami a magzati szívműködést és a méhösszehúzódásokat érzékeli és regisztrálja) monitorozás. A hagyományos eszköz azonban a kismamát az ágyhoz köti, így a vajúdás csak fekve lehetséges.

Ön tudta? A különböző körülmények, eszközök, módszerek mind-mind befolyásolhatják a vajúdás időtartamát, nehézségét, azonban legalább ilyen fontosak az egyéni, öröklött tényezők (pl. a fájdalomküszöb, a szövetek rugalmassága, tágulékonysága).

A tapasztalatok azt mutatják, hogy akkor a leggyorsabb a tágulás, ha a kismama olyan testhelyzetet vesz fel, ami számára a legkényelmesebb. A sétálgatás, a függőleges testhelyzet intenzívebbé teszi a tágulást, hiszen az elöl fekvő rész erősebben nyomja a méhszájat.

Viszonylag kevés intézményben állnak rendelkezésre olyan eszközök, amik a vajúdást segítik. Ilyenek például a bordásfal, amibe a fájások alatt lehet kapaszkodni, vagy a nagyméretű fiziológiás labda. A labdán ülve a fájások elviselhetőbbé tehetők a csípő előre-hátra ringatásával és ha szükség van rá, a gát ödémáját (duzzanatát) is segít elmasszírozni. Vajúdókád is segítheti a kismamát: a kellemesen meleg víz könnyíti a fájások elviselését, gyorsítja a tágulást.

Az otthonosan berendezett szülőszoba szintén segítséget jelenthet, hiszen a vajúdó jobban el tudja magát engedni, mint a rideg, hagyományos kórházi környezetben. Néhány intézményben nem csak a hagyományos szülőszéken lehet feküdni, hanem kényelmes, nagyméretű hagyományos ágyon is.

Kik lehetnek a kismama segítői?

Sokat számít az is, hogy kik a kismama segítői. Fontos a szülészorvosba vetett bizalom, esetleg a szülésznő támogató segítsége. Előnyös, ha valóban csak a szükséges számú belső vizsgálatot végeznek, mert ezek is zavarhatják a tágulást. A vajúdókat legtöbbször a leendő apa kíséri, de lehet a kísérő a kismama édesanyja vagy barátnője is.

Manapság kevesen szülnek még dúla segítségével (olyan asszonytársi segítő, aki maga is szült már és részt vett speciális képzésen). Tulajdonképpen mindegy, hogy ki a kísérő, a lényeg az, hogy a jelenlétében a kismama biztonságban érezze és el tudja engedni magát.

Alternatív módszerek

Léteznek olyan alternatív módszerek, amik szintén hasznosak lehetnek. A homeopátiás szerek rövidíthetik a tágulási szakot (a készítményeket és az adagolást illetően előzőleg szakemberrel kell konzultálni).

Az alhasra helyezett forró muskotályzsályás borogatás is segít a fájdalmat elviselhetőbbé tenni. A terhesség utolsó heteiben fogyasztott málnalevél tea sokak szerint gyorsítja a méhszáj tágulását.

Az EDA (epidurális anesztézia) a fájdalomcsillapítás egy formája. Mivel csökkenti ill. megszünteti a fájdalmat, a szülő nő tud pihenni, el tudja engedni magát, gyorsíthatja a vajúdást.

Olvasson tovább! Szülés - Fájdalomcsillapítási módszerek

Forrás: WEBBeteg

Orvos szerzőnk: Dr. Szimuly Bernadett, általános orvos