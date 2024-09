Hogyan zajlik és mi történik a pszichológiai ülésen?

A pszichológiai vagy terápiás ülések forgatókönyve sokak számára ismeretlen, egyszersmind ijesztő lehet, különösen azok számára, akik még soha nem vettek részt ilyenen.

Ebben a cikkben részletesen olvashat arról, hogy mire számíthat, mi történik egy tipikus pszichológiai ülésen, különös tekintettel az első ilyen alkalomra, hogy eloszlassuk mindazok aggodalmát, akik még soha nem jártak pszichológusnál vagy pszichoterapeutánál, de szeretnének menni.

Az első pszichológiai ülés különösen fontos, mert ekkor alakul ki az első benyomás, amely alapot ad a további találkozásokhoz, és meghatározza a bizalmi kapcsolatot.

Az első terápiás ülés: Mi történik?

Az első találkozás, vagy más néven első interjú legtöbbször egyfajta bevezető, amely során a pszichológus/terapeuta és a kliens megismerkednek egymással. Az ülés elején a pszichológus általában röviden bemutatkozik, ismerteti szakmai hátterét, és elmondja, hogyan működik a terápia, s hogy hogyan épül fel egy-egy alkalom. Ez a szakasz lehetőséget ad a kliens számára, hogy kérdéseket tegyen fel, és kényelmesebben érezze magát az új környezetben.

Ezután a pszichológus megkéri a klienst, hogy röviden mutatkozzon be és érdeklődik a bejelentkezés okairól. Ez lehet valamilyen konkrét probléma, mint például szorongás, depresszió, stressz vagy kapcsolati nehézségek, de lehet általánosabb jellegű is, mint az önismeret mélyítése vagy személyiség fejlesztése. A pszichológus érdeklődik a kliens életének különböző aspektusai iránt, beleértve a családi hátteret, munkát, társas kapcsolatokat és korábbi pszichológiai tapasztalatokat is. Ezek az információk segítenek a pszichológusnak megérteni a kliens helyzetét és közösen meghatározni a terápia fókuszát.

A bizalom és a biztonság megteremtése

Az első ülés egyik legfontosabb célja a bizalom és a biztonság megteremtése a kliens számára. A terapeuta igyekszik olyan környezetet kialakítani, ahol a kliens bátran megoszthatja érzéseit és gondolatait, anélkül hogy ítélkezéstől vagy kritikától kellene tartania. A diszkréció és a titoktartás garantálása alapvető fontosságú; a pszichológus biztosítja a klienst arról, hogy mindent, amit csak megoszt, bizalmasan kezel.

A terapeuta és a kliens közötti kapcsolat

Az erős és bizalmi terápiás kapcsolat központi eleme a sikeres terápiának. Ez fokozatosan alakul ki, van akinek hosszabb időbe telik megnyílni, mások akár már az első alkalommal biztonságban érzik magukat, és az empatikus, értő figyelem mellett könnyen megosztják belső érzéseiket, gondolataikat.

Az első ülés során a pszichológus és a kliens elkezdik felépíteni ezt a kapcsolatot, amely az alapja lesz a további üléseknek. A terapeuta empatikusan, figyelmesen és támogatóan viselkedik, hogy elősegítse a kliens megnyílását és hogy bátorítsa az önkifejezését. A terápiás kapcsolat idővel mélyül és erősödik, lehetővé téve a kliens számára, hogy bonyolultabb és rég eltemetett problémákat is feltárjon.

A terápia céljainak meghatározása

Az első ülés (vagy olykor az első két alkalom) fontos része a terápia céljainak meghatározása. Miután a terapeuta megismerte a kliens helyzetét, közösen dolgozzák ki a reális és elérhető célokat. Ezek a célok lehetnek rövid távúak, mint például a szorongás csökkentése vagy egy konkrét probléma megoldása, illetve hosszú távúak, mint például az önismeret fejlesztése. A célok meghatározása segít abban, hogy a terápia strukturált és fókuszált legyen. Gyakran a kliens eredeti „megrendelése” mögött mélyebb lelki elakadások és okok tárhatóak fel, amik mentén történik a terápia fókuszának megfogalmazása.

Például ha valaki a szorongásának csökkentése miatt fordul terapeutához, de kiderül, hogy ennek hátterében kötődési, kapcsolódási nehézségek, vagy párkapcsolati problémák állnak, úgy ez esetben a társas kapcsolatok fejlesztése, a kötődési minták átdolgozása kerül a terápia fókuszába. Ahogy a kliens egyre jobban megtalálja másokkal a hangot, úgy az emiatt érzett szorongása is oldódni fog. Természetesen ilyenkor is van létjogosultsága relaxációs technikák elsajátításának is a tünetek okának mélyebb megértése, és átdolgozása mellett.

A terápiás módszerek és technikák

A pszichológus az első ülésen általában röviden bemutatja a terápiás módszereket és technikákat, amelyeket használ, és amiket alkalmazni fog. Ez lehet kognitív viselkedésterápia, pszichoanalitikus terápia, sématerápia, relaxációs terápia, hipnoterápia vagy egyéb módszer, attól függően, hogy mi a legmegfelelőbben illeszthető a kliens problémáihoz és céljaihoz, illetve hogy a terapeuta miben jártas. A pszichológus elmagyarázza, hogyan működnek ezek a módszerek a folyamat során.

Visszajelzés és következő lépések

Az első ülés végén a pszichológus összegzi a beszélgetést, és visszajelzést ad a kliensnek, majd közösen megvitatják a következő lépéseket. Ez magában foglalhatja a következő találkozók időpontjának egyeztetését, a terápia menetének megtervezését, és esetleg néhány otthoni feladat vagy gyakorlat kijelölését, amelyeket a kliens a következő ülésig elvégezhet vagy gyakorolhat. A pszichológus ilyenkor lehetőséget ad a kliensnek arra is, hogy kérdéseket tegyen fel, és tisztázza a terápiával kapcsolatos esetleges aggodalmait is.

A következő ülések

Az első ülés után a következő találkozások már jóval strukturáltabbak és fókuszáltabbak lehetnek. A pszichológus és a kliens együtt, közösen dolgoznak a meghatározott célok elérésén, különböző technikákat és módszereket alkalmazva. Az ülések során a kliens folyamatos visszajelzést kap, és a terápia menetét, vagy a célok kijelölését szükség esetén módosíthatják. A sikeres terápia a terapeuta és a kliens közötti folyamatos, nyitott és őszinte kommunikáción alapul.

Hogy épülnek fel az első interjú utáni további terápiás ülések?

Rendszerint a terápiás ülés elején az aktualitások kapnak hangsúlyt: mi történt a klienssel a két ülés között. Majd ezután, amennyiben voltak házi feladatok, ezek átbeszélése történik, aztán a módszerspecifikus rész következik, amely a különböző terápiás technikák használatát (relaxáció, imagináció, szimbólumokkal való munka, sématerápia, kognitív vagy viselkedésterápiás gyakorlatok, stb.) jelenti. Ezután az ülés összegzése, a páciens megélésének, érzéseinek átbeszélése következik, majd lezárásul, ha az adott módszer dolgozik vele, otthoni gyakorlat, házi feladat adása zárja az alkalmat.

Összegzés

Összességében az első pszichológiai ülés egyfajta feltérképezés, amely során a pszichológus és a kliens megismerkednek egymással, és közösen meghatározzák a terápia fókuszát és céljait, illetve irányvonalát. Az ülés központi eleme a bizalom és a biztonság, valamint a terápiás kapcsolat alapjainak megteremtése. A pszichológus empatikusan és támogatóan viselkedik, hogy elősegítse a kliens megnyílását. Az első ülés után a terápia folyamatos, legtöbbször strukturált és célorientált munkával folytatódik, amely a kliens személyes fejlődését és jóllétének elősegítését szolgálja.

Forrás: WEBBeteg

Orvos szerzőnk: Dr. Szabó Zsuzsanna, háziorvos, pszichoterapeuta