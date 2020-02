Szülés - Fájdalomcsillapítási módszerek

Minden nő másképp éli meg a szülést és a méhösszehúzódásokkal járó fájdalmakat. A szervezet által termelt fájdalomcsillapító és boldogsághormonok (endorfin), amelyek a szülés alatt szabadulnak fel, a szülő nő segítségére vannak. A szülési fájdalmak enyhítését segíti a helyes légzési technika, amit a kismamák már a szülés előtti felkészülés során elsajátítanak. Mindezek mellett is számos lehetőség áll rendelkezésre a fájdalmak csillapítására a gyógyszerektől kezdve a helyi érzéstelenítésen át a természetgyógyászati módszerekig és különféle technikákig. Van azonban olyan is, amit nem érdemes kipróbálni!

A fájdalomtól való félelem

Minden gyermek megszülése egy csoda, ami az anyuka számára felejthetetlenül szép élmény lehet. Bár a kismamák ennek tudatában készülnek a nagy napra, mégis sokan közülük annak közeledtével egyre többet gondolnak a fájdalomra. A szülés fogalmát sokan összekötik a fájdalommal. A fájdalom negatív töltetű kifejezés. Ehelyett a kismama a szülésre készülve gondolatban inkább az összehúzódások és az erő fogalmát kapcsolja a szüléshez. Azáltal, hogy a kismama az összehúzódásokat segítségként fogadja el, amelyek hozzásegítik és szükségesek ahhoz, hogy kisbabáját végre megismerhesse, szertefoszlik a félelme.

A szervezet fájdalomcsillapítói

Sok nő úgy hozza világra gyermekét, hogy nem vesz igénybe semmilyen fájdalomcsillapítási módszert, a szülés során ugyanis a szervezet hormonális szabályozó mechanizmusa által a szülő nő testét fájdalomcsillapító hormonok (pl. endofrin) és örömhormonok (pl. oxitocin) árasztják el. Az összehúzódásokkal járó fájdalom feldolgozását támogatja a helyes légzés is, a korábban megtanult légzési technikára a nővér emlékezteti a kismamát a szülés során, valamint a leendő apuka vagy más, a szülésnél jelen lévő segítő is támogathatja a szülő nőt azzal, hogy együtt lélegzik vele, így a hangos légzéssel kapcsolatos esetleges gátlások is oldódnak az anyukában. A kilégzéssel együtt kiadott elnyújtott „ooohhh” hanggal még eredményesebb lehet a fájdalom feldolgozása.

Ha az összehúzódások mégis túlságosan fájdalmasak vagy a kismama kimerül, akkor arra az orvosnak feltétlenül reagálni kell. Ugyanis a megélt erős fájdalom félelmet kelthet és az attól való félelem, hogy a fájdalom még sokáig tarthat, stresszt és görcsöket okoz, ez késlelteti a szülést és a kisbaba is stresszes állapotba kerül miatta. Ne feledje, hogy mindenki szervezete más és más, számos körülménytől függ, hogy egy nő hogyan éli meg a szülést, milyen mértékű fájdalmat tapasztal, ezért ne habozzon segítséget kérni! Mondja ki, amit érez, beszéljen róla, ha fél, bátran kérjen segítséget, hiszen számos módszer létezik a fájdalom enyhítésére.

A hagyományos orvoslás fájdalomcsillapító módszerei

Görcsoldó szerek

A méh összehúzódott állapotát valamelyest enyhítik azok a gyógyszerek, amelyeket erős menstruációs fájdalmak esetén is alkalmaznak. Ezek a hatóanyagok kúp, injekció vagy infúzió formájában adhatóak a szülő nőnek. Ezek a babára nézve ártalmatlanok.

Fájdalomcsillapító szerek

A nagyon jó fájdalomcsillapító hatású opiátokat csak nagyon rövid ideig szabad alkalmazni. Mivel ezek a méhlepényen (placenta) keresztül eljuthatnak a babához, közvetlenül a szülés előtt kerülendő a használatuk. Ha szükség van gyógyszeres fájdalomcsillapításra, akkor az különböző módokon alkalmazható, beadható például intravénásan vagy intramusculárisan (izomba).

Peridurális érzéstelenítés (peridurális anesztézia, PDA)

A peridurális érzéstelenítés (epidurális érzéstelenítés, EDA) ma a legjobbnak tartott módszer a szülési fájdalmak kikapcsolására. Ennek alkalmazása mellett a kismama teljes mértékben tudatánál van, így élheti meg a szülést. A PDA során alkalmazott gyógyszerek nem kerülnek be a véráramba, így nincsenek közvetlen hatással a babára. Ez az érzéstelenítési módszer alkalmazható hüvelyi szülés, tervezett császármetszés vagy előre látható szülési komplikáció esetén.

Az aneszteziológus (altatóorvos) helyi érzéstelenítés mellett egy vékony katétert vezet be a gerincvelőt burkoló kemény agyhártya külső és belső rétege közötti úgynevezett epidurális térbe az alsóbb ágyéki csigolyák területén. A katéteren keresztül tudják beadni az érzéstelenítő szert, amely blokkolja azoknak az idegeknek a működését, amelyek a fájdalomingerületet közvetítik a méhtől az agy felé. Legfeljebb 30 perc elteltével ily módon a fájdalom nagyon hatékonyan kikapcsolható. A PDA az izomműködést nem befolyásolja, így az összehúzódások csak a has megkeményedéseként észlelhetők. Sok nő számára nagy könnyebbséget jelent a peridurális érzéstelenítés.

A perdiurális érzéstelenítés hátránya, hogy következtében leeshet a kismama vérnyomása, mivel az altest erei kitágulnak. Ez a méhlepény vérellátásának romlásához is vezethet és befolyásolhatja annak anyagcseréjét. Ennek megelőzése érdekében a PDA során keringésstabilizáló gyógyszereket is adagolnak a kismamának. Ezenfelül az epidurális érzéstelenítés csökkentheti az összehúzódásokat, ezért szükség lehet az összehúzódásokat serkentő szer adására. Az érzéstelenítés miatt gyakran elgyengülnek a kismama lábai, így nem tud járkálni. A modern klinikákon „sétáló EDA”-ra is lehetőség van, amellyel az érzéstelenítés kizárólag az alhasra korlátozódik, így a kismama tud járkálni.

Pudendusblokk

Az úgynevezett pudendusblokk a hüvely és a végbélnyílás közötti fájdalmat kapcsolja ki. Az érzéstelenítőt injekció formájában adják be az ülőgumó területén. Ezt a módszert akkor használják, ha a szülés során ma már ritkán szívóharang vagy szülészeti fogó alkalmazására kerül sor vagy ha egy szülés következtében keletkezett nagyobb sérülést (pl. gátrepedés, gátmetszés) össze kell varrni.

Kéjgáz

Nyugtató, relaxáló és szorongást csökkentő hatása van. A fájdalmat enyhíti, de nem szünteti meg. A babára káros hatása nincs.

Kalcium

A kalciumot nagy dózisban, injekció formájában adják be, támogatja a vérellátást, lazító hatású, ellazítja az altestet és a méhszáj könnyebben tágul.

Alternatív módszerek fájdalomcsillapításra

Bach-virágeszenciák

A Bach-virágeszenciák elsősorban a pszichés tünetek enyhítésében nyújthatnak segítséget. Ezek a virágeszenciák a terhesség során, a szülés közben és a gyermekágy időszakában is alkalmazhatók. Különösen a félelmek leküzdésében jelenthetnek nagy segítséget. Csak szakképzett Bach-virágterapeuta (természetgyógyász) alkalmazhatja, nagyon fontos ugyanis a megfelelő virágeszenciák kiválasztása. A virágeszenciákat cseppenként kell adagolni szájon át.

Aromaterápia

Az egyébként személytelen szülőszobát kellemes közeggé lehet változtatni illóolajok alkalmazásával. Párologtató készülék segítségével az illóolajok a légtérbe kerülnek, és így belélegezhetők. De használhatók masszázsolajok formájában a bőrbe masszírozva is. A szülési fájdalmak feldolgozásához speciális illóolaj-keverékek járulhatnak hozzá. Mindig kizárólag 100%-os tisztaságú, természetes, gyógyszerkönyvi minőségű illóolajokat szabad alkalmazni, ezek megvásárolhatók patikákban.

Akupunktúra

Egyre több klinikán alkalmaznak akupunktúrát is fájdalomcsillapítás céljából. A hagyományos kínai orvoslás részét képező módszer segíthet a félelem, feszültség és fájdalom negatív körét megtörni. Alkalmazása során hajszálvékony tűket szúrnak a test bizonyos pontjaiba (meridiánok). Azoknak a nőknek, akik félnek a tűszúrástól, ez a módszer nem megfelelő.

A vízben szülést nem javasoljuk!

A vízben szülésnek megvannak a maga előnyei, és többen kifejezetten ezt keresik, de csakis megfelelően szakképzett szülészorvosi felügyelet mellett alkalmazható! Bár a meleg víz segíti az ellazulást, ugyanis tágítja az ereket, és oldja az izomgörcsöket, a kádban szülés nem javasolt, különösen otthon nem!

A víz hőmérséklete, ha nem csupán néhány fokkal magasabb a kismama testhőmérsékleténél, akkor megterheli az anyuka szívét és keringési rendszerét. A meleg víz ráadásul bágyadttá teheti a kismamát. A vízbe születés a babára nézve pedig akár életveszélyes is lehet! Ugyanis a vízbe születő kisbaba vizet nyelhet, félrenyelhet, aminek következtében megfulladhat, vagy szövődményként tüdőgyulladást kaphat, illetve fertőzés alakulhat ki nála (például a vízbe került széklettel való kontaktus miatt), továbbá a babánál a vér nátriumszintjének csökkenése miatt hiponatrémiás görcs alakulhat ki, ami szintén halálhoz vezethet. A baba vérében a nátriumszint csökkenése az anyuka meleg víz miatti fokozott verejtékezésének következménye. Ha valaki mégis így akar szülni, a kitolási szakaszra feltétlenül ki kell szállnia a vízből.

Forrás: WEBBeteg

B. M., szakfordító; Schmerzen bei der Geburt lindern, Anja Speitel (minimed.at)

Lektorálta: Dr. Tekse István, szülész-nőgyógyász, meddőségi specialista