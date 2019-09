Magyarországon különböző felmérések szerint a párok 10-18 százaléka meddő. A meddőség okának felderítéséhez mindkét fél vizsgálata elengedhetetlen.

Meddőségről (infertilitás, sterilitás) akkor beszélünk, ha egy év alatt rendszeres, fogamzásgátlástól mentes szexuális élet mellett sem következik be terhesség egy gyermekre vágyó párnál. Statisztikai módszerekkel kiszámítható, hogy ha a peteérés körüli időben legalább egyszer közösülés történik, a teherbeesés esélye 20 százalék. Ez alapján - egyéves időtartamra vetítve - a terhesség létrejöttének esélye 85 százalék.

Magyarországon a párok 40 százalékánál a nő, 40 százalékánál a férfi, 20 százalék esetében mindkét fél rendellenessége deríthető fel. A férfi infertilitással az andrológia foglalkozik.

A férfi meddőség okai

Genetikai okok. A férfiak kromoszómakészletében egy X és egy Y nemi kromoszóma található (XY), a nőknél két X (XX). Amennyiben ezekben a kromoszómákban szerkezet- vagy számbeli eltérés adódik, az megzavarja a férfi nemi szervek és jellegek méhen belüli kialakulást, így nemzőképtelenséget okoz. Az ilyen jellegű eltérések szerencsére igen ritkák.

Hormonális okok. A normális nemi működés bonyolult idegi és hormonális hatások is szabályozzák. A férfihormon (tesztoszteron) termelő szervek működésére az agyban elhelyezkedő hipotalamusz és agyalapi mirigy hat Amennyiben ezek közül bármelyik megbetegszik (pl.: daganat, gyulladás következtében), a hormonegyensúly felborul, ezáltal hormonális alapon létrejövő sterilitás alakul ki.

A férfi nemi működés Ahhoz, hogy a terhesség létrejöjjön, az alábbi folyamatoknak kell a férfi szervezetben zökkenőmentesen lezajlaniuk.



A herezacskóban elhelyezkedő here termeli a hímivarsejteket (spermium), melyek azután a mellékherében tárolódnak. Innen az ondóvezetéken jutnak tovább, ahová az ondóhólyag váladéka kerül. Az ondóvezeték a prosztatán keresztül a húgycsőben folytatódik, majd a húgycsőnyílással végződik. Az ondóhólyag és a prosztata váladékot termel, mely sajátos összetétele révén a spermiumok életképességét biztosítja. Közösüléskor az így létrejött sperma távozik, mely a spermiumokat tartalmazza, amelyek alkalmas környezetben megtermékenyítik a petesejtet, és létrejöhet a terhesség. A továbbiak szempontjából ki kell emelnünk, hogy a herében a spermiumok termelődése 34 °C hőmérsékleten a legintenzívebb, az ennél melegebb környezet gátolja a folyamatot.



A fenti tényezők bármelyikének eltérése infertilitást okozhat.

Magas testhőmérséklet a herék működéséhez. A here veleszületett betegsége a rejtettheréjűség, mikor születéskor a here nem a herezacskóban található, hanem a hasüregben. A herezacskó falában futó gyűjtőerek (vénák) tágulata szintén meddőséget okozhat. Ezen két kórállapot alapját az képezi, hogy a here az ideálisnál melegebb környezetbe kerül: a hasüregben testhőmérsékletű a környezet, a kitágult véna pedig a vér melegsége miatt teremt előnytelen feltételeket a spermiumok termelődéséhez.

Gyulladás, daganat. A herék és a mellékherék gyulladásai, daganatai szintén infertilitáshoz vezethetnek. Közismert, hogy a felnőttkori fültőmirigygyulladás (mumpsz) szövődményeként heregyulladás alakulhat ki. A gyulladások (sokszor nemi betegségek) következtében sérülnek, hegesednek, illetve elzáródnak a fenti anatómiai képletek, így a sperma kiürülése gátlódik.

Diagnózis A férfiak vizsgálata egy alapos fizikális vizsgálattal kezdődik. Ezt követi a sperma vizsgálata, ami során vizsgálják a spermiumok mennyiségét, mozgékonyságát, alakját, a sperma mennyiségét, kémhatását, cukortartalmát. Amennyiben szükséges, ultrahang- és röntgenvizsgálat, vérből végzett hormonmeghatározás, igen ritkán genetikai vizsgálat is szóba jön.

Kémiai hatások, sugárzás. Egyes kémiai és fizikai hatások is okozhatják a spermaképződés csökkenését vagy a spermák fokozott pusztulását. Ilyen a dohányzás, a túlzott alkoholfogyasztás, a különböző gyógyszerek, elsősorban a kemoterápiás szerek használata. A daganatellenes terápiában alkalmazott besugárzás szintén okozhat sterilitást.

Idegi eredet. A megtermékenyítés bekövetkezéséhez az erekció (merevedés) és ejakuláció (sperma kilövellés) zavartalan lezajlására is szükség van. Idegi eredetű merevedési zavart okoz a gerinc bizonyos szakaszának a sérülése, ezzel meggátolja a sikeres közösülést.

Pszichés okok. Napjainkban a férfi meddőséget leggyakrabban pszichés tényezők okozzák, ezen két mechanizmus gátoltsága folytán. A stressz, a nem kiegyensúlyozott párkapcsolat, a szociális és egzisztenciális bizonytalanság, az alkoholizmus mind a nemzőképesség csökkenését okozhatja, legtöbbször a hímvessző merevedési zavara (erektilis diszfunkció) formájában.

Forrás: WEBBeteg

Orvos szerzőnk: Dr. Kónya Judit, családorvos