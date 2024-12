Várandósság az ünnepek alatt: Hogyan óvjuk meg magunkat és a babát?

A karácsony körüli sürgés-forgás, családi és baráti látogatások sokak számára megterhelők lehetnek és közben sokszor elfelejtődik, hogy ez az időszak az ünneplés ideje. Ha babát vár, akkor még több oka van az ünneplésre. Egyszersmind a baba egészsége válik a legfőbb prioritássá és háttérbe szorulhatnak olyan programok, mint a hosszú utazások vagy nagy vendégsereg fogadása.

A várandósság időszakában kiemelt figyelmet kell fordítania magára, de sajnos ezt könnyebb mondani, mint megtenni. Cikkünkkel szeretnénk segíteni, hogy ki tudja élvezni az ünnepet áldott állapotban is.

Hirdetés

Pihenjen, amennyi jól esik!

Talán a legfontosabb, hogy pihenjen, amennyit bír – bár ennek kivitelezése nem egyszerű, ha közben hányingertől vagy gyomorégéstől szenved, illetve óránként kell mosdóba járnia. Próbáljon sokáig aludni, szundítson, amikor lehetősége van rá, és ne gondoljon arra, hogy milyen feladatok várják. Azok a kismamák, akik esetlegesen álmatlanságtól szenvednek, semmiképpen se kezdjenek altatót szedni anélkül, hogy megbeszélnék ezt a háziorvosukkal vagy a nőgyógyászukkal.

Maradjon aktív megfelelő keretek közt!

Nem jó átesni a ló túloldalára sem: az ünnep a pihenés és a kikapcsolódás ideje, de – amennyiben nem veszélyeztetett terhes, akkor – ne hanyagolja el a testmozgást. A várandósság alatti aktív életmód számos előnnyel jár. Egyeztessen orvosával, hogy milyen mozgásformák javasoltak és biztonságosak az Ön és kisbabája számára.

Fogadja el a segítséget!

Ha olyan szerencsés, hogy számíthat szerettei, barátai segítségére, fogadja el. Vonuljon kicsit háttérbe, engedje át a főzést, a takarítást, a ház feldíszítését másoknak. Az is nagy segítség, ha alkalomadtán egy ismerős be tud ugrani játszani a nagyobb gyerekekkel. Amennyiben mindezekre nincs lehetősége, vagy nehezére esik átengedni az irányítást, pihenjen gyakran az adventi teendők közepette.

Listákkal megkönnyítheti a saját dolgát

A listázás segíthet, hogy ne vesszen el a feladatokban. Érdemes minél korábban elkezdeni az ajándékok beszerzését, hogy legyen elég idő a csomagolásra, a süteménysütésre és a többire. Ha naponta csak egy-két feladatra koncentrál, megúszhatja, hogy kapkodni kelljen az utolsó napokban.

Étkezés

A mértékletesség a kulcsa annak, hogy kiélvezhesse az ünnepi finomságokat.

Fontos leszögezni, hogy terhesség alatt abszolút tilos az alkoholfogyasztás, nincs olyan, hogy biztonságosan fogyasztható alkoholmennyiség! Így ki kell hagynia például a pezsgőt és a hagyományos tojáslikőrt, de választhat helyette egy finom fűszeres teát vagy forró csokit.

Érdemes elolvasni a gyümölcslevek és szénsavas üdítők címkéjén a cukortartalmukat, az utóbbiak jelentős koffeinmennyiséget is tartalmazhatnak.

A kedvenc sütijétől nem kell megfosztania magát, és a többi finom falattól sem, de kerülje a túlevést. A babának szüksége van a tápanyagokra, ezért próbáljon változatosan, egészségesen étkezni. Az egészségtelen táplálkozás nem csupán terhességi pluszkilókhoz vezethet, hanem a baba egészségére is rossz hatással lehet. Amennyiben terhességi cukorbetegséget diagnosztizáltak Önnél, kiemelten fontos a diéta betartása.

Utazás kapcsán, amit érdemes tudni

Az utazással kapcsolatban javasoljuk, hogy mindig legyen Önnél valamilyen egészséges nassolnivaló, kézfertőtlenítő, valamint orvosi papírjai. Az első trimeszterben, amikor gyakori a hányinger és a hányás, kényelmetlen lehet ezekkel a tünetekkel más fürdőszobájában küzdeni. Ilyenkor érdemesebb az otthoni vendéglátást választani. Amennyiben veszélyeztetett terhes, vagy volt már koraszülése, szintén a legjobb megoldás a hosszú utazással járó látogatások helyett az otthon közelében maradni. Ugyancsak ez javasolt a 36. hét betöltése után. Ha hajóútra készül, feltétlenül tájékozódjon előtte, mert az utazási társaságok várandósokra vonatkozó szabályzatában lehetnek eltérések. Az utazás során esetlegesen előforduló kihívásokat is érdemes megfontolni, mint a hajón korlátozottan hozzáférhető orvosi ellátás, az étkezési lehetőségek vagy a fertőzésveszély.

Törődjön lelki egészségével is!

A lelki egészség fontosságát is hangsúlyozzuk. Teljesen érthető, ha feszültnek érzi magát az ünnep közeledtével, ha szeretné, hogy minden tökéletes legyen. Rátesz még erre az is, hogy a karácsonyi rokonlátogatások során felszínre törhetnek régi sérelmek, melyek veszekedéshez vezethetnek. Próbáljon a pozitívumokra koncentrálni. Segíthetnek ebben meditációs, relaxációs technikák, amelyeknek később is hasznát tudja venni.

Ne felejtse, a karácsony az év egyik legszebb szakasza. Amennyiben ezt az időszakot várandósként éli át, az tovább emel az ünnep varázsán, emlékeztetve Önt arra, ami oly fontos: a család és a barátok szeretetére. Békés, boldog karácsonyt kívánunk!

Tovább Adventi készülődés stresszmentesen

Forrás: WEBBeteg

Szerző: Dr. Kőműves Anikó, szakgyógyszerész, orvos- és egészségtudományi szakfordító



Felhasznált irodalom: