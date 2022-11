Mit kell tudni az ér-ultrahangvizsgálatról?

Az erek ultrahangos vizsgálata egy gyakran használt radiológiai vizsgálómódszer. Az eljárás során képet lehet kapni az erek anatómiájáról és áramlási viszonyairól.

Az érrendszer két fő megbetegedése az érelmeszesedés talaján kialakult érszűkület és a vénás trombózis. Ugyan a két betegség más-más érszakaszokat érint és más a kialakulási módjuk, de mindkét kórállapot az adott érszakasz szűkületével és esetleges elzáródásával járhat. Mindkét betegség vizsgálata lehetséges ultrahanggal, így a vizsgálat fontos segítséget nyújthat a diagnosztikai eljárások során.

Milyen erek vizsgálhatók ultrahanggal?

Leggyakrabban a nyaki artériákat, valamint az alsó és felső végtagi vénákat vizsgáljuk ultrahang segítségével. Lehetséges továbbá a hasi szervek ereinek a vizsgálata, illetve az agyi erek keringésének vizsgálata is. Várandósság esetén a magzati keringés is vizsgálható, ellenőrizhető, hogy megfelelő-e az áramlás a köldökzsinór erein keresztül.

A vizsgálat elméleti alapja

Az erek vizsgálatának a mindennapi klinikai gyakorlatban leggyakrabban használt módszere a Duplex-ultrahang. Ez valójában egy kettős képalkotó technika, ami egyrészről láthatóvá teszi az ereket és környezetüket, másrészről Doppler-technika segítségével megmutatja az erekben detektálható áramlást, az esetleges szűkületeket, elzáródásokat. A vizsgálat során két dimenzióban, fekete-fehérben látszik az ér anatómiája és ebbe vetíthető bele a Doppler-technikával mért véráramlás, színkódolt formában. Az áramlás irányát a színek jelzik: a vizsgálófej felé haladó vér piros színű; a távolodó vér pedig kék színű. Az áramlás sebességét a szín árnyalata fejezi ki: a sötétebb árnyalatok lassabb, míg a világosabb árnyalatok gyorsabb áramlást mutatnak. Az áramlás turbulenciáját a két szín keveredéseként, egymásba történő átfordulásaként lehet látni.

Az ér-ultrahangvizsgálat indikációi

Nyaki érultrahang

Alapvetően a vizsgálatra akkor van szükség, ha felmerül a nyaki artériák szűkületének gyanúja. A szűkületeket többnyire érelmeszesedés talaján kialakult plakkok okozzák. Az ultrahang segítségével lehetséges a plakkok pontos méretének, elhelyezkedésének és az általuk okozott érszűkület súlyosságának meghatározása is. Amennyiben az ultrahang során mért érszűkület nagyobb (az ér keresztmetszetének 70-80%-a), további képalkotó vizsgálatok lehetnek szükségesek (pl. CT/MR) a terápiás beavatkozások megtervezéséhez. Nagyon fontos kiemelni, hogy időben diagnosztizált nyaki érszűkület esetén meg lehet tenni a szükséges terápiás lépéseket, melyekkel megelőzhető a súlyosabb szövődmények (pl. stroke) kialakulása.

Fontos a rendszeres nyaki ér-ultrahangvizsgálat a már ismerten érelmeszesedésben szenvedő betegek követésében is.

Végtagi vénák ultrahangos vizsgálata

Leggyakrabban mélyvénás trombózis gyanúja esetén történik a vizsgálat. Segítségével kimutatható a vénák trombózisa, és meghatározható a pontos elhelyezkedése is. Az alsó végtagi ultrahangnak fontos szerepe lehet a krónikus vénás keringési elégtelenség, a vénabillentyű-elégtelenség, a visszértágulatok és a visszerek felületes gyulladásos folyamatainak diagnosztizálásában is. Az ultrahang segítségével követhető a trombózis időbeli alakulása, a trombus szervülése. A trombózis az alsó végtagokon lényegesen gyakoribb, de bizonyos esetekben a felső végtagi erek vizsgálata is szükséges lehet.

Hasi erek ultrahangos vizsgálata

Ultrahang segítségével vizsgálható egyes hasi szervek vérellátása, illetve a hasi főverőér (hasi aorta) is. Bizonyos érelváltozások (pl. hasi aorta aneurizma, veseartéria-szűkület) láthatóak lehetnek, de ezek általában önmagában ezzel a vizsgálattal korlátozottan értékelhetőek. Patológiás elváltozás gyanúja esetén rendszerint további képalkotó vizsgálat (CT, MR) elvégzése szükséges.

Agyi erek ultrahangos vizsgálata

Speciális esetekben vizsgálható néhány agyat ellátó ér és annak áramlása is. A koponyán belül található verőerek ultrahangvizsgálata a koponyán található természetes csontablakokon keresztül történhet. Ezt a vizsgálati eljárást transcranialis (azaz koponyacsonton át történő) Doppler-ultrahangnak (’TCD’) nevezzük. A vizsgálatot főként neurológusok végzik. A TCD információt adhat egy adott ér szűkületéről, elzáródásáról, valamint érfejlődési rendellenességekről.

Magzati keringés ultrahangos vizsgálata

A várandósság folyamán a rutin ultrahangvizsgálatok alkalmával ellenőrzik a magzati keringést, a köldökzsinórban futó erek áramlását is. Ezek alapján következtetni lehet arra is, hogy megfelelő-e a magzat oxigénellátása és a méhlepény működése. A keringés vizsgálata meghatározó szerepű számos veszélyállapot korai felismerésében, hiszen a vérkeringés jellegzetes eltérései sok esetben hamarabb jelentkeznek, mint a terhességi kórképek tünetei.

Hogyan zajlik az erek ultrahangos vizsgálata?

Az erek ultrahangos vizsgálatát – régiótól függően – leggyakrabban radiológus, neurológus, szülész-nőgyógyász vagy szonográfus végzi.

A vizsgálat speciális ultrahangfej segítségével zajlik. Az ultrahangfejre és/vagy a vizsgálandó területre speciális zselé felvitele történik.

A vizsgálat nem igényel különösebb előkészítést; gyors, fájdalommentes, és nem jár sugárterheléssel.

A betegnek általában nem szükséges éhgyomorra lennie, a rendszeresen szedett gyógyszereit beveheti a vizsgálat előtt.

A vizsgálat területét szabaddá kell tenni, így mindig érdemes olyan ruhát választani, ami nem szoros, az adott területről könnyen levehető.

A vizsgálat általában fekvő helyzetben történik.

Orvos szerzőnk: Dr. Tóth Sára Rebeka