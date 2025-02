A térdízületi porcok sérülései

A porcsérülések lehetnek akut vagy krónikus panaszok okozói, melyek gyakran igen erős vagy tartós fájdalommal járnak.

Akut térdsérülések leggyakrabban baleset következtében alakulnak ki, a krónikus térdsérülések pedig általában hibás terhelés következményei. Az esetek többségében a porcok kopásával járó elváltozások fordulnak elő.

A térdízület felépítése

A térdízületet a combcsont és a sípcsont ízületi felszíne alkotja, a csontvégeket sima porcrétegek (üvegporc) borítják, melyek lehetővé teszik a fájdalommentes és zavartalan mozgást. Az ízület stabilitásáért az elülső és a hátulsó keresztszalagok, illetve az oldalszalagok a felelősek. A rugalmas porcos meniszkuszok szerepe az ízület másodlagos stabilizálása.

A leggyakrabban az elülső keresztszalag és a belső oldalszalag, illetve a meniszkuszok sérülnek meg.

A porcsérülések jellegzetességei

Az üvegporc elváltozásai

A porcsérülések jelentős fájdalommal járnak, mely térdsérülés esetén elsősorban emelkedőn felfelé és lépcsőzéskor jelentkezik. Idővel a fájdalom nyugalmi helyzetben is felléphet.

Több ízületi porcot is érintő általános elhasználódás, kopás esetén beszélünk artrózisról, kialakulásának valószínűsége a kor előrehaladtával egyre nagyobb. Létrejötte az esetek többségében krónikus folyamat a kor előrehaladtával, de öröklött tényezők is szerepet játszhatnak benne, ugyanakkor az ízülete(ke)t érő fokozott terhelés, valamint gyakori kisebb sérülések (pl. nehéz fizikai munka, versenysport) következtében is kialakulhat. Kezelés hiányában a porc kopása rohamos ütemben folytatódik, a porc állománya megbomlik, és felületén repedések keletkeznek, végül a csontfelszínek is szabaddá, védtelenné válhatnak, ami rendkívül erős fájdalommal jár. A porckopás gyakorta együtt jár a térdszalagok sérülésével is. Az sem ritka, hogy a szalagok és a meniszkuszok együtt sérülnek meg.

Felnőtt embereknél a porcsejtek nem képesek a megújulásra, a porckopás folyamata emiatt visszafordíthatatlan, megfelelő kezeléssel azonban lassítható a folyamat.

Az említettek mellett az üvegporc is elszenvedhet akut sérülést, baleset során károsodhat (pl. repedés, feltöredezés).

A meniszkuszok sérülései

A térd belső oldalán helyezkedik el a C alakú mediális meniszkusz, a külső oldalán pedig a hozzávetőleg gyűrű alakú laterális meniszkusz. A mediális meniszkusz sérülése gyakoribb.

A meniszkusz elszakadhat és akár le is válhat. A sérülés bekövetkezhet akut módon, hirtelen nagy erőbehatás (pl. baleset, sportsérülés) következtében, de lehet krónikus folyamat, azaz tartós túlterhelés eredménye is. Az akut meniszkuszsérülések hirtelen jelentkező általában heves fájdalommal járnak, a térd mozgását korlátozzák. A krónikus meniszkuszsérüléseknél lassan alakul ki a fájdalom.

Kezelési lehetőségek

A sérülés típusától és a háttérben álló okoktól függően különböző terápiás lehetőségek állnak rendelkezésre. A kezelés függ a sérülés helyétől, súlyosságától, kiterjedésétől és a fájdalom mértékétől, figyelembe kell venni továbbá a páciens életkorát és aktivitását is.

Ha a térdízületet baleset érte, minden esetben a beteg mielőbbi orvosi ellátása szükséges.

A meniszkuszsérülések kezelése mindig műtéti megoldást kíván.

Artrózis esetén annak súlyosságától függően szóba jöhet

gyógyszeres kezelés alkalmazása az orvos utasításainak megfelelően,

segíthet a fizioterápia,

műtéti megoldás, például mozaikplasztika vagy porcsejtátültetés,

esetleg injekciós kezelés: szteroidinjekció (kortizon) vagy hialuronsav-készítmény.

Az artrózis előrehaladott stádiumában az ízület pótlására (mesterséges ízület, térdprotézis) lehet szükség.

