Bordaporcgyulladás - Tünetek, okok és kezelés

Cikkünkben a bordaporcgyulladás, más néven costochondritis okairól, tüneteiről és kezeléséről olvashat.

A bordaporc jelenti az összeköttetést a bordák és a szegycsont között. A bordák és a szegycsont egymással érintkező részei alkotják a sternocostális ízületet, melynek részét képezik a csontvégeket összekötő porcok is. Ennek a porcnak a gyulladását nevezik costochondritisnek.

A bordaporcgyulladás tünetei

A bordaporcgyulladás vezető tünete a fájdalom, melynek oka és intenzitása betegenként eltérő lehet, és jelentkezhet önmagában vagy más tünetekkel együtt. A fájdalom a szegycsont és a bordák érintkezésénél érezhető. Néhány embernél a hátba vagy a hasba is kisugározhat. A legtöbb beteg a fájdalmat a szegycsont egyik oldalán érzi, de a mellkas mindkét oldalán is jelentkezhet. Egyes betegeknél a fájdalom heves lehet, míg másoknál tompa vagy maró jellegű. A fájdalom olyan tevékenységek során jelentkezik vagy fokozódik, amilyen a légzés, köhögés, tüsszentés, nevetés stb. Nyugalmi állapotban a fájdalom enyhül. A legtöbb esetben a 4., 5. és 6. bordánál van a fájdalom eredete. Mivel a tünetek nagyon hasonlítanak a szívinfarktus tüneteihez, minden esetben a beteg alapos szakorvosi kivizsgálása szükséges!

Ezt is olvassa el Mi a teendő szívinfarktus esetén?

Hirdetés

A bordaporcgyulladás lehetséges okai

Még nem teljesen tisztázott, hogy pontosan mi okozza a bordaporcgyulladást. Csak kevés esetben sikerül kideríteni a betegség okát. A costochondritis összefügghet a szegycsont sérülésével. A betegség gyakran olyan embereknél alakul ki, akik főleg a karjaikat terhelő megerőltető edzésprogramot folytatnak (pl. evezősöknél, úszóknál), illetve olyanoknál is jelentkezhet, akik nemrég valamilyen nehéz súlyt emeltek pl. munkájukból adódóan. Fertőzések, amelyek például a felső légutakat vagy magát a sternocostális ízületet érintik, szintén okozhatnak bordaporcgyulladást. Sok bordaporcgyulladással küzdő páciens számol be megelőző hosszan tartó köhögésről. Azok a fájdalmak, amelyek a sternocostális ízület környékén érződnek, a szervezet más részéből is eredhetnek.

Ezt is olvassa el Angina pectoris: a mellkasi fájdalom

Milyen vizsgálatok szükségesek?

A bordaporcgyulladás diagnosztizálásához alapvetően szükséges a beteg tüneteinek alapos megismerése, az anamnézis felvétele, illetve fontos kizárni más, hasonló tünetekkel járó betegségeket. A mellkas területén észlelt fájdalmak esetén mindig elengedhetetlen a szíveredetű és más hasonlóan súlyos betegségek kizárása az ehhez szükséges vizsgálatok elvégzésével. Ennek keretében gyakran szükség van EKG-vizsgálatra. Esetenként mellkasröntgenre is sor kerül.

A bordaporcgyulladás kezelése

A bordaporcgyulladás nem igényel kezelést és nincs is olyan orvosi terápiás lehetőség, amely megfelelő lenne a gyógyítására. Attól függően, hogy mi okozta a betegséget, a tünetek több hónapig vagy akár még tovább is eltarthatnak. A terápiával a cél a fájdalom csillapítása, melynek érdekében a betegek alkalmazhatnak fájdalomcsillapítót, szedhetnek például nemszteroid gyulladásgátlókat (NSAID). Abban az esetben, ha a fent említett gyógyszerek szedése ellenére a fájdalom elviselhetetlen és visszatérő, a páciens helyi érzéstelenítőt és szteroidinjekciókat kaphat.

A bordaporcgyulladás mielőbbi gyógyulásának támogatása érdekében pihenjen sokat, kímélje magát, és kerülje a megerőltető fizikai aktivitást. Ha valamely – akár könnyedebb – tevékenység végzése közben a fájdalom erősödését tapasztalja, akkor hagyja abba az adott tevékenység végzését! Ha bordaporcgyulladás mellett köhögés is fennáll, nagyon fontos annak megfelelő kezelése, száraz köhögés esetén csillapítása.

A fájdalmas területre helyezett melegítőpárna is segítségére lehet.

Ha hosszú távon nem tapasztalható javulás, fizioterápia javasolt.

Prognózis

A bordaporcgyulladás szinte minden esetben gyógyul, az egyén panaszmentessé válik. A betegség lefolyása azonban változó, többnyire néhány hét vagy hónap alatt lezajlik, de legfeljebb egy év alatt lecsengenek a tünetek.

Szerző: WEBBeteg - Bak Marianna, biológus szakfordító

Forrás: gesund-info, Kostochondritis (Entzündung der Rippenknorpel) (Deximed)

Lektorálta: Dr. Árki Ildikó, háziorvos