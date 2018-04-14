A sarokfájdalom okai és kezelése

szerző: Dr. Csuth Ágnes családorvos; Dr. Bányai Tamás ortopédus - WEBBeteg
frissítve:

A sarokfájdalom gyakori probléma, amely sokszor kellemetlen, de csak az esetek egy részében áll mögötte komoly betegség. A fájdalom pihentetés hatására legtöbbször magától elmúlik, de vannak orvosi kivizsgálást és kezelést igénylő esetek is.

A sarok feladata, hogy biztosítsa a támasztékot a test súlyának, éppen ezért a sarkunk minden egyes lépésünknél komoly behatásnak van kitéve. Járáskor a testsúly 1,25-szöröse, futáskor a 2,75-szöröse nehezedik a lábunkra. A terhelés a sarokfájdalmak kialakulásának gyakori oka, de a mechanikai okok mellett számos más rendellenesség is kiválthatja. Fájdalmat okozhatnak a csontot, a csonthártyát, a kötőszöveteket, idegeket érintő elváltozások is, eredetének diagnosztizálása gyakran igényel orvosi kivizsgálást.

A leggyakoribb, sarokfájdalmat okozó problémák

Talpi fascia eredetű fájdalom

A legtöbb sarokfájdalom a talpon átívelő vastag kötőszöveti szalag, a fascia (bőnye) betegsége, a plantaris fasciitis, ami napjainkban egyre inkább plantaris fasciopathia néven is ismert. Ez a kötőszöveti degeneratív betegség abból ered, hogy ennek a szalagnak fontos szerepe van a talp izmainak és inainak, valamint a láb boltozatának a fenntartásában. Túlterhelés következtében azonban a kötőszöveten mikrosérülések keletkeznek, gyulladás is kialakulhat, a normális 2-4 mm vastagságúról pedig akár 6-10 mm-nyire is vastagodhat.

Fascia eredetű fájdalom esetén a fájdalom a sarok talpi felszínén jelentkezik, ahol a szalag a sarokcsonton tapad. A fájdalom kis területre lokalizálódik, terhelés, nyomás hatására lép fel. A kórkép jellemző tünete, hogy reggelente talpra álláskor erősebb a fájdalom, ám később mintegy ”bejáratódik”, a panasz mérséklődik, és csak ismételt, hosszú mozdulatlanság vagy erőteljes terhelés (lépcsőzés, futás) során rosszabbodik ismét.

Gyakrabban alakul ki rendellenes (túl magas vagy túl alacsony) lábboltozattal élőknél, illetve a nem megfelelő lábbelik viselése miatt. Kerülendő a túl lapos, kidolgozatlan talpú papucsok, a flipflopok.

Achilles-ín tendinopathia

A talpi fascia károsodása által okozott sarokfájdalomhoz hasonló, ám a sarok hátsó részén jelentkező fájdalom oka gyakran az Achilles-ín tapadási helyén kialakuló tartós degeneratív elváltozás (tendinopathia).

Sarkantyú (csontkinövés)

A saroksarkantyú a sarokcsont kinövése a tartós nyomás, irritáció, illetve az ezek nyomán fellépő gyulladás hatására. A test azon pontjain alakulnak ki, ahol a sarokcsont érintkezik a kötőszövetekkel, szalagokkal, izmokkal. A folyamatos nyomás, dörzsölés hatására a környező szövetekben és a csonthártyán gyulladás alakul ki, a sarokcsont védekezésként fokozza a mészlerakódást az érintett területen, idővel kialakul a csontkinövés.

Fontos tudni, hogy a sarkantyú az esetek többségében nem a fájdalom oka, hanem a sarokfájdalomért felelős elváltozások (gyulladás, szövetkárosodás) következménye. Csak a nagyra nőtt sarkantyú fejt ki fájdalmat okozó nyomást a környező szövetekre (ebben az esetben sem a csont fáj, hanem a környező szövetek), kisebb mértékű kinövés pedig számos érintettnél semmilyen panaszt nem okoz.

A sarkantyú két helyen jöhet létre: egyrészt a talpi részen a sarokcsont alján, gyakran a plantaris fasciitisszel összefüggésben (talpi sarkantyú), másrészt az Achilles-ín tapadásánál a sarokcsont hátulján (hátsó sarkantyú). Előbbit elsősorban a lábboltozat statikai problémái és a lábfej tartós megerőltetése váltja ki, utóbbit leggyakrabban a nem megfelelő, túl szoros lábbeli viselése.

Csont eredetű fájdalmak: stressztörés, daganat

A csont eredetű fájdalom mélyen érezhető. Törés kialakulhat nagyobb trauma hatására, de csontritkulás esetén kisebb behatás eredményeként is. Már kisebb terhelésre is fokozódik, és nyugalomban sem szűnik meg teljesen. A csontdaganat/csontáttét állandó fájdalommal jár. Okozhat még csont eredetű fájdalmat a csontvelő ödéma, itt a folyadékgyülem nyomásának fokozódása váltja ki a fájdalmat.

Idegi eredetű fájdalmak: alagút szindróma, neuropátia

Amennyiben a sarokfájdalom nem lokalizálható egy pontra, égő jellegű, bizsergéssel vagy érzészavarokkal, esetleg a lábujjak mozgatásának rendellenességével jár, idegi károsodás lehetősége merül fel. A tarsalis alagút szindróma oka a lábfej egyik fontos idegének összenyomódása a boka szakaszon. ebben az esetben a boka belső oldala és a talpi terület is fájdalmas. Statikai problémákkal (bokasüllyedés és lúdtalp) élőknél gyakrabban alakul ki.

Autoimmun betegségek

Előfordulhat sarokfájdalom szisztémás, autoimmun eredetű gyulladással járó betegségek részeként. Előforduló kórkép a spondyloarthritisek csoportja, ritkábban a rheumatoid arthritis. Ezek lehetősége akkor merül fel, ha a fájdalom kétoldali, mindkét sarkot érinti (egyszerre vagy felváltva), vagy ha más ízületek, gerincoszlop is érintettek. A gyulladást laboreredmények is jelzik.

A sarokfájdalom egyéb okai

  • Sever-kór: kamaszkorban a leggyakoribb okok közé tartozik, a sarokcsont gyors növekedésével összefüggő kórkép, a sarok hátsó részén jelentkezik a fájdalom.
  • Sarokpárna sérülése: a talpi terület zsírpárnájának zúzódása hirtelen nagyobb behatás eredményeként.
  • Fertőzéses eredet: ízületi fertőzések hirtelen kialakuló, heves fájdalommal járnak, gyakran műtétet vagy injekció beadását követően alakulnak ki.
  • Bőrbetegségek: egyes bőrbetegségek a bőr mélyebb rétegeit érintik (szubkután) és fájdalommal járhatnak. Talpi szemölcs esetén a talp síkjába simuló, de annak felszínén is látható elváltozás tapasztalható, amely járás során a fájdalmat okoz.
  • Idegen test: a bőrbe fúródó szilánk, szálka olykor nehezen felismerhető szabad szemmel, de terhelésre szúró fájdalommal jár.

Otthoni kezelés és rehabilitáció

A fascia és ín eredetű fájdalmat, amik a sarokfájdalom leggyakrabban előforduló okai, a túlzott terhelés okozza. Ezek az esetek pihentetéssel és a sarok kímélésével 1-2 hét alatt otthon is gyógyulnak, mindez azonban csak a fájdalom enyhülésére vonatkozik. A plantaris fasciitist régen elsősorban gyulladásos betegségnek tartották, azonban a meghatározó a kötőszövet elfajulása, ezért kezelésében a hangsúly nem a gyulladáscsökkentésen, hanem a szövetek regenerációján van. A tartós regeneráció elérése és a kiújulás megelőzése minden esetben hosszú folyamat, mely hónapokig, akár évekig is óvatosságot igényel.

A fájdalom enyhüléséig mindenképpen kerülni kell az ütődést okozó futást. Különösen kerüljük a sarkat terhelő aktivitásokat. Végezzünk nyújtó gyakorlatokat, amelyek a lábfej hátrafeszítésére épülnek. A fájdalom csillapítására helyezzünk jeges borogatást az érintett területre 15 percig.

A rehabilitáció részeként válasszunk megfelelő cipőt sportoláshoz és hétköznapra is, a túl magas és a túl lapos talp is kerülendő. Egyes esetekben jót tehetnek a cipőkben elhelyezhető sarokpárnák és sarokemelők is. Kemény talajon ne járjunk mezítláb. Érdemes leadni a túlsúlyunkból, ugyanis így kisebb lesz a terhelés, amely a lábunkat éri. Fontos a talpi fascia mozgatása és erősítése, ami lábujjhegyre állás rendszeres gyakorlásával érhető el.

Forduljon orvoshoz, ha a következőket tapasztalja

Mielőbb keressen fel orvost az alábbi esetekben:

  • Duzzanat okozta fájdalom a saroknál.
  • Zsibbadásérzés, fájdalommal és esetleg lázzal kísérve.
  • Képtelen a normális járásra.
  • Ha nem tudja visszafeszíteni a lábfejét.
  • Ha nem tud lábujjhegyre emelkedni.

Kevésbé sürgős eset, de jobb szakember segítségét kérni, ha a sarokfájdalom tovább tart egy hétnél, vagy már nem csak akkor jelentkezik a fájdalom, ha áll vagy jár.

A visszatérő, gyakran kialakuló sarokfájdalom esetén fontos ortopéd szakorvos felkeresése akkor is, ha otthon is gyógyuló állapotról van szó. A fájdalom gyakran lúdtalppal, bokasüllyedéssel összefüggésben jelentkezik, ezek megfelelő kezelésével - több más következmény mellett - a sarokfájdalom is elkerülhető.

Sarokfájdalom gyermekkorban

Gyakori kérdések Az unokahúgom a héten erős sarokfájdalomra panaszkodott, nem igazán tud ráállni, inkább csak lábujjhegyen "ugrál". Nem kell(ene) a gyorsabb gyógyulás érdekében gyógyszert szednie? Dr. Holnapy Gergely, ortopéd-traumatológus válasza

Sarokfájdalom kezelése orvosi segítséggel

Fascia és ín eredetű fájdalom esetén egyes talpbetétek, sarokemelők tehermentesíthetik a szalagok feszülését, ezáltal a fájdalmat. Enyhébb esetekben, vagy első terápiaként jön szóba. Tüneti kezelésként rövid ideig szóba jöhet nemszteroid gyulladáscsökkentő gyógyszeres terápia is, ha nem enyhülnek a panaszok. Az orvosi kezelés mellett

Elhúzódó eseteknél, amennyiben az elsőként választott terápia nem hoz eredményt egy-két hét alatt, helyileg beadott szteroid injekció 2-3 alkalommal ismételve hosszabb időre csökkentheti a tüneteket. Ez az eljárás a mellékhatások (fascia szakadás és sarokpárna sorvadás kockázata) miatt ritkán ismételhető, és gyulladáscsökkentő, fájdalomcsillapító hatásán túl nincs hatással a fájdalom kiváltó okára.

A konzervatív terápia részeként ajánlható a lökéshullám-terápia, ami ugyanakkor nem a standard protokoll része. Tapasztalatok szerint a módszer elősegítheti a szövetek regenerálódását, de nem minden páciensnél hatásos.

Konzervatív terápiára nem reagáló súlyos eseteknél végső megoldásként a műtét (fasciotomia) is szóba jöhet. A fascia leválasztható a sarokcsonttapadásáról, amely a panaszok lényeges csökkenését eredményezheti, ugyanakkor a beavatkozás a lábboltozat struktúrájára is hatással van, így kockázatokkal jár.

Amennyiben a sarokfájdalom hátterében más speciális ok áll, a kiváltó betegségnek megfelelő gyógyszeres, sebészeti, bőrgyógyászati ellátás szükséges.

További felhasznált forrás: Dr. Bányai Tamás - Oxygen Medical

