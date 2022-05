Lézerterápia - mit érdemes tudnunk erről a fizioterápiás kezelésről?

Milyen panaszok, betegségek esetén hasznos a lézerterápia, hogyan történik a kezelés, van-e ellenjavallata? Hogyan veheti igénybe a beteg?

A lézereket orvosi diagnosztikában széleskörűen lehet alkalmazni: diagnosztikai lézerspectroszkópia, lézeres-Doppleres véráramlásmérés, lézeres tomográphia stb.

Ezen túl a lézerek orvosi alkalmazásai a köztudatban sokkal inkább a gyógyító, mintsem a diagnosztikus felhasználás miatt ismertek. Ezek a lézerek az úgynevezett soft-laserek (lágylézer). Azért nevezik soft-lasereknek, mert alacsony a teljestményük, így a kezelt területen nem okoznak azonnal látható elváltozásokat, sőt a várt kezelési eredmény is csak sokszor többszöri alkalommal végzett kezelést követően, hosszabb idő elteltével jelentkezik.

Ugyanide tartoznak a fotodinamikus terápia (PDT) során használt nagyobb teljestményű lézerek is, hiszen ekkor a késleltetett gyógyhatást a fény hatására későbbiekben aktiválódó kémiai anyagok váltják ki.

Beszélhetünk tehát soft-laser (lágylézer) kezelésről és fotodinámiás terápiáról (PDT) az orvosi gyógylézerek alkalmazása kapcsán.

A lágylázerkezelésről

A lézerterápia egy alacsony energiájú lézerrel végzett olyan orvosi kezelés, amely gyorsítja a sebgyógyulást, regenerációt. A lézerterápia azért alacsony energiájú, mert a lézer ereje nem elég erős, hogy felmelegítse a test szöveteit. Az energia szintje más lézeres terápiákhoz képest is alacsony, mondjuk a tumorokat és a vérrögöket elpusztító lézerekhez vagy a sebészetben használt lézerkésekhez képest. A sebészeti és a szépészeti lézer minden esetben felmelegíti a kezelt szövetet. A lágylézeres lézerkezelés azonban (amely alatt a nem sebészeti orvosi kezeléseket is értjük) nem melegíti fel a szöveteket, ellenben hatást kifejt.

A soft lézer használatának magyarországi úttörője Prof. Dr. Mester Endre volt, a Budapesti Orvostudományi Egyetem Sebészeti Klinikájának tanszékvezető egyetemi tanára. 1972-ben védte meg tudományos disszertációját, melyet a soft-lézerek biológiai hatásairól írt. Kutatásai során igazolta, hogy a kis teljesítményű lézeres besugárzás hatására

jelentősen felgyorsulnak a sebgyógyulási folyamatok

gyors érújdonképződés indul meg

felgyorsul a sérült hám öngyógyító folyamata

fokozódik a kollagéntermelés

gyulladás- és fájdalomcsökkentő hatás is tapasztalható.

Kísérleti eredményeit más külföldi kutatócsoportok egymástól független vizsgálati eredményei is igazolták.

A lágylézerkezelés (alacsony energiájú lézerkezelés, kis energiájú lézerkezelés, lágylézeres biostimuláció néven is említik) így fájdalom- és gyulladáscsökkentő hatása révén az orvostudomány számos területén biztonságosan és sikerrel alkalmazható:

A lágylézer kezelés előnyei és hátrányai A terápia előnyei A terápia hátrányai tömeges, ambuláns ellátásra kiválóan használható

egy adott készülék indikációs területe széles, több betegségcsoportban is alkalmazható

érintésmentesen végezhető a kezelés, nincs fertőzésveszély, bárhol és bármikor könnyen elvégezhető

mellékhatásmentes, többször ismételhető

gyors hatás, más módszerekkel biztonsággal kombinálható

fenntartása olcsó

gyerekek esetében is biztonságosan alkalmazható szigorú biztonsági előírások betartása szükséges

megfelelő képzettséggel rendelkező orvos és asszisztencia biztosítása alapvető

működtetéséhez ÁNTSZ-engedély szükséges (kivétel kis, otthoni lézerek)

ORKI által engedélyezett berendezés használható

védőfelszerelés, megfelelő helyiség és eszközpark szükséges

pontos kivizsgálás, diagnózisfelállítás és kezelési terv meghatározása szükséges

csak orvosi felügyelet mellett végezhető

Hol és hogyan vehető igénybe a lézerterápia?

A lézerterápia általában kórházi vagy szakrendelői fizioterápiás háttér mellett elérhető. Ebben az esetben megfelelő szakvizsgával és jogosultságokkal rendelkező szakorvos rendelheti el a kezelést, megfelelően felállított diagnózis és meghatározott kezelési terv mellett. Egyéb kezelésekkel is remekül kombinálható, a kezelési terv felállítása szakorvosi feladat.

Magánintézményekben is elérhető a kezelés, megfelelő térítés ellenében, ilyenkor is a kezelés elrendelése szakorvosi kompetencia. Emellett számos, otthoni használatra forgalmazott lézerkészülék közül lehet választani, megfelelő védőfelszerelések használata azonban ilyenkor is kötelező.

A fotodinámiás kezelésről (PDT)

Daganatos betegségek kezelésében használatos eljárási módszer. A soft-lézer kezelés és a lézersebészet között helyezkedik el a fotodinámiás kezelés. Itt lényegében a soft-lézerekhez képest nagyobb teljesítményű lézerek kerülnek használatba.

A beteg szervezetébe attól függően, hogy hol helyezkedik el a kezelendő daganat, fényérzékenyítő anyagot juttatnak be intravénásan vagy krém segítségével. Ez a fényérzékenyítő anyag szelektíven dúsul a tumor szövetében, míg a nem daganatos sejtek ezt az anyagot nem veszik fel, vagy gyorsan kiürítik magukból. Ha megfelelő idő elteltével a festett területet megfelelő hullámhosszúságú lézerfénnyel megvilágítják, akkor a tumorszövet fluoreszkálni fog, jól kirajzolódik, kimutathatóvá válik. Ezt az eljárást nevezik fotodinámiás diagnosztikának.

A fotodinámiás terápia ettől a módszertől csak annyiban különbözik, hogy a megfelelő, de más hullámhosszúságú lézerfénnyel történő megvilágítás hatására a fényérzékenyítő anyagban bomlás következik be, és ennek hatására a tumorsejtek roncsolódása, szétesése következik be. Ez az eljárás tehát a fény fotokémiai hatásán alapszik. Magyarországon az eljárást csaknem egy évtizede alkalmazzák.

A PDT (fotodinámiás) kezelés előnyei és hátrányai A terápia előnyei A terápia hátrányai a daganatos sejtek szelektíven pusztulnak

áttétképződés üteme csökken

nincs káros gyógyszer-gyógyszer kölcsönhatás

más kezelések hatékonyságát nem befolyásolja

késleltetett a szövetroncsolódás. Hátránya az eljárásnak, hogy a test felszínéhez közel eső részeket, a felületesen fekvő, direkt elérhető testüregeket, valamint az endoszkóppal elérhető szervek szöveteit lehet csak kezelni.

A PDT nem alkalmazható az alábbi esetekben:

ha a fényérzékenyítő anyaggal vagy a lézerfénnyel szemben allergia, túlérzékenység áll fenn

ha a kezelendő tumor mérete túl nagy

ha már áttétképződés következett be

ha a daganatot sem közvetlenül a bőrfelületen keresztül, sem endoszkóp segítségével nem lehet megvilágítani.

A fizioterápiáról A legrégibb gyógyító eljárások egyike a fizioterápia, amely a természet energiáit használja fel a gyógyító tevékenysége során. A természet energiái lehetnek fizikai és kémiai energiák, melyek a szervezetbe bekerülve rájuk jellemző biológiai válaszokat váltanak ki. A fizioterápiás eljárások csoportosítása ennek megfelelően leggyakrabban a bevitt energia formái szerint történik, így a bevitt energia szerint a fizioterápia szakágara osztható fel. A fizikoterápia a fizioterápiával ellentétben csak fizikai energiákat (kivétel az iontoforézis) használ fel, míg a fizioterápiás eljárások mind kémiai, mind fizikai energiákat felhasználnak a kezelés során. A fizioterápia feladata komplex, magában foglalja a betegségek megelőzését, a diagnosztikát, a terápiát és a kutatást. Fizioterápiás kezelések során a szervezet válasza lehet specifikus és aspecifikus, vagy primer és szekunder, illetve helyi és álalános reakció. A fizioterápia szakágakra osztható fel a bevitt energia szerint, ez a magyar felosztás. Eszerint a fizioterápiás kezelések felosztása során 8 csoportot különböztetünk meg, melyek az alábbiak: 1. Elektroterápia (ide tartoznak a kis-, közép- és nagyfrekvenciás kezelések, valamint az elektromágneses kezelések) 2. Helio- és fototerápia (fényterápia, ide tartozik az ultraibolya sugárzás, a látható fény, infravörös sugárzás és lézerkezelés; illetve speciális forma a polarizált fény alkalmazása, azaz a bioptron lámpa) 3. Termoterápia (hőterápia, mely lehet hideg- és meleghatás, ide tartoznak a hideg és meleg száraz pakolások, borogatások; az egész testre kiható hőlég- és gőzkamra, valamint a szauna és a kryoterápia is) 4. Hidroterápia (nedves borogatások, pakolások, leöntések, tangentor, skótzuhany, subaqualis torna és a súlyfürdő tartoznak ide) 5. Mechanoterápia (ide tartozik a passzív vezetett gyógytorna, aktív gyógytorna, masszázs, különböző extensiós kezelések és ultrahangkezelés) 6. Klímaterápia (valamely földrajzi terület éghajlatát használja fel a gyógykezelés során; speciális formája a speleoterápia, amikor hideg vagy meleg klímájú barlangok adottságait használják a kezelés során) 7. Balneoterápia (gyógyvízzel és mesterséges anyagokkal készített fürdőkezelések, gyógyvizes ivókúra és iszappakolások) 8. Inhalációs kezelések (aeroion és aeroszol terépia) A régebbi csoportosítások még magukban foglalták a diétát is, amely mára már önálló kezelési ággá nőtte ki magát; így a magyar felosztás nem tartalmazza.

Forrás: WEBBeteg

Orvos szerzőnk: Dr. Bálint Anita, reumatológus