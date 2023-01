A gyomorfekély kialakulásának okai és tünetei

Sérülések, fertőzések. A szervezet számára stresszhelyzetet jelentő események (súlyos baleseti sérülés, fejsérülés, égés, sokk, súlyos fertőzések) esetén 2-3 nap alatt is keletkezhetnek fekélyek. Ezek kialakulásában mind a védekezőrendszer károsodása, mind pedig a fokozott savtermelés szerepet játszik.



Olyan esetek is ismertek, melyekben nem lehet rábukkanni a fekély kiváltó okára, ilyen pácienseknél az orvosok öröklődésre gyanakszanak, de ez a feltevés tudományosan nem bizonyított. Veleszületett hajlam is közrejátszhat a kialakulásában, de a dohányzás, és a túlzott alkoholfogyasztás is veszélyeztető tényezőnek számít.