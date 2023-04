Gyógyszerek hatása a refluxos panaszokra

A refluxos betegek nagy csoportja egyéb betegség miatt nem csak a reflux elleni gyógyszereket szedi. Az is ismert, hogy egyes gyógyszerek hatására a zavar tovább fokozódik, a tünetek erősödnek. A betegeknek így érdemes tájékozódniuk más, esetlegesen szedett gyógyszereik hatásáról is.

Gyakori a reflux társulása a szívkoszorú érelmeszesedéssel, vagy asztmaszerű légzési betegségekkel. A refluxos betegek közül sokan ezért nem csak a reflux elleni gyógyszereit szedik, hanem más készítményeket is, amelyek vagy hatnak a refluxos panaszokra, vagy a gyógyszerek esetleges kölcsönhatása jelenthet kockázatot.

A szívgyógyszerek hatása a refluxos panaszokra

A szív keringési betegségei esetén szinte minden páciens kap értágítót, úgynevezett tartós hatású nitrát készítményt, melyeknek ismert tablettás és tapaszként alkalmazott formája. Ráadásul mellkasi fájdalom jelentkezése esetén ezek a betegek, még gyors hatású nitrátot (nyelv alatti tabletta, vagy spray formájában) is használnak. A mellkasi fájdalom megelőzése céljából gyakori a sejt kalcium-anyagcseréjét befolyásoló gyógyszerek használata. Ezek mindegyike a simaizmok ellazulását segíti, mely rendkívül előnyős, amikor az erek tágításával a szív keringését javítjuk, ugyanakkor a nyelőcső alsó záróizmának ellazulása a reflux tüneteket fokozhatja, vagy provokálhatja.

Tekintettel arra, hogy a szívre ható gyógyszerek sok esetben nem elhagyhatók, ilyen esetben a gyomor tartalom savasságának mérséklésével, vagyis a reflux kezelésével csökkenthetjük a gyomortartalom visszaáramlása által okozott panaszokat. Ismert az is, hogy a savas gyomortartalom a nyelőcsőbe jutva reflexes úton a koszorús erek összehúzódását válthatja ki, tovább rontva a szívnek az érelmeszesedés által már egyébként is károsodott keringését. Így a savcsökkentés egyúttal a szívpanaszokat is mérsékelni tudja ezekben a betegekben.

Az asztma gyógyszerei és hatásuk a refluxra

Az asztma kezelése során a cél a kis légutak görcsének oldása szintén simaizom lazítók segítségével. Ezek adagolása többnyire spray-k segítségével a légutakon keresztül történik. Van olyan krónikus hörghurut, mely az asztmához rendkívül hasonló tüneteket okoz, a kis légutak összehúzódásával jár, terápiájára tabletta, vagy kapszula formájában bevett hörgőtágítókat alkalmazunk. Ezek a gyógyszerek hatnak a nyelőcső alsó záróizmára, lazítják azt, fokozzák a reflux okozta tüneteket.

Ismert, hogy a nem allergiás eredetű tüdőasztma és a GERD nagyon gyakran együtt fordulnak elő. Egyrészt a nehezített légzés okozta erőlködés, a gyakori köhögés miatt a gyomortartalom gyakran préselődik a nyelőcsőbe, másrészt a nyelőcső savas irritációja provokálhatja reflexes úton nemcsak a szívkoszorús ereknek a görcsét, hanem az asztmás kishörgő-görcsöt is. A roham alkalmával használt szteroidok fokozzák a gyomorban termelődő sav mennyiségét, rontva a panaszokon.

A protonpumpagátlók hatása más gyógyszerekre

A reflux kezelésére használt protonpumpagátló típusú (PPI) savcsökkentőknek kevés mellékhatása van. Egyes emberek esetén szájszárazság fordul elő, másokban hasmenés jelentkezik. Mint minden gyógyszer, ezek is okozhatnak allergiás reakciókat, amik a legtöbb esetben bőrtünetet jelentenek.

A protonpumpagátlóknak más gyógyszerekkel kevés kölcsönhatás ismert. Az utóbbi időben jelentek meg tanulmányok arról, hogy gyengíthetik egyes szív és érrendszeri betegségben alkalmazott vérlemezke működést gátló (véralvadásgátló, "vérhígító") gyógyszerek hatását. Azok a betegek, akiknek úgy nevezett sztent (kis csövecske) került beültetésre a szívkoszorú ereikbe a keringés javítása céljából, soha nem hagyhatják el a érlemezke működést gátló gyógyszereket vagy a hasonló hatású készítmény szedését, mert eldugulhat a sztentjük. Az ő számukra különösen veszélyes lehet, ha refluxuk kezelése során a vérlemezke működést gátló gyógyszerek a hatásukat vesztik. Szerencsére azonban úgy tűnik, hogy vannak biztonságosan adható savcsökkentők, ugyanis a többi típus gyengítő hatása sem tűnik számottevőnek.

(WEBBeteg - Dr. Vitális Zsuzsanna, gasztroenterológus)