Milyen tényezők fokozhatják a gyomorsav termelését? Állhat-e mögötte betegség? Mihez vezethez, ha nem kezelik a problémát? Mikor kell orvoshoz fordulni?

A gyomorsav rendkívül erős sav, feladata az ételek emésztése, és az étellel a tápcsatornába került kórokozók ártalmatlanítása. Normál esetben, egészséges embereknél a gyomorfal védőrétege megvédi a gyomrot a gyomorsavtól.

A gyomorszáj, vagyis a gyomor nyílása a nyelőcső felé záróizommal rendelkezik. Ez a záróizom gondoskodik arról, hogy a gyomor által megemésztett táplálék és a gyomorsav ne juthasson vissza a nyelőcsőbe.

A gyomorsav a gyomorfalban termelődik, főként éjszaka, a gyomor nyálkahártyájában tárolódik, nappal igény szerint elválasztódik, és a gyomor belsejébe kerül. Mennyisége számos tényezőtől függ.

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Mitől termelődhet több gyomorsav?

Sok sav szabadul fel kiadós étkezések során, de stressz hatására is.

Normál esetben ez a rendszer kifogástalanul működik. De néha bizonyos élelmiszerek, egyes gyógyszerek és betegségek befolyásolhatják a savtermelést. A gyomor különböző betegségei és a fokozott savtermelés hasonló panaszokat okoznak. Mivel a gyomorsav mennyisége összefügg a táplálkozással, a tünetek többnyire két órával étkezés után jelentkeznek. Ezzel szemben más gyomorbetegségek esetén az étkezésektől függetlenül is felléphetnek a panaszok.

Betegség is okozhatja

Maga a gyomorégés nem egy betegség, hanem egy panasz, ami különböző betegségek velejárója lehet. Nagyon ritkán teljesen egészséges embereknél is előfordulhat. De ha gyakran előfordul, valamilyen betegség áll a háttérben, és a panasz megszüntetéséhez erre kell fényt deríteni.

Reflux: fő tünete a gyomorégés, azaz a mellkasban érzett égő fájdalom. A gyomor és a nyelőcső közötti záróizom nem működik megfelelően, ezért a gyomorsav és az ételdarabkák visszaáramlanak a nyelőcsőbe, és ingerlik annak védtelen nyálkahártyáját. Ha a gyomorsav egészen a szájüregig eljut, akkor beszélünk savas felböfögésről. A gyomorégés többnyire két órával az étkezések után jelentkezik. A fekvő helyzet és a lehajolás súlyosbítja a reflux tüneteit.

Irritábilis bél szindróma esetén nem mutatható ki szervi elváltozás. Ezért a diagnózis csak akkor állítható fel, ha más betegségeket kizártak. A tünetek nagyon sokfélék: néha a gyomorégés és a savas felböfögés a vezető tünet, más pácienseknél puffadás, teltségérzet vagy hányinger jelentkezik, illetve felváltva székrekedés és hasmenés.

Milyen élelmiszerek fokozhatják a savtermelődést? citrusfélék

paradicsom

szénsavas üdítők

magas savtartalmú gyümölcslevek

alkohol

Megfelelő kezelés híján súlyos károsodásokat okozhat a túl sok gyomorsav az emésztőrendszerben

A gyomor nyálkahártyája védi a gyomrot a gyomorsavtól. Tartalmaz bizonyos anyagokat (prosztaglandinok), amelyek védőréteggel vonják be a gyomor nyálkahártyáját. A gyomorpanaszok akkor alakulnak ki, ha a védőfaktor meggyengül, vagy ha a savhatás túlságosan felerősödik.

Amennyiben hetente többször fellép a fokozott gyomorsavtermelés, a gyomorsav kimarhatja a nyelőcső nyálkahártyáját. Ennek következménye lehet nyelőcsőgyulladás, ami ha krónikus, tehát újra és újra visszatér, fennáll a veszélye a nyelőcsőrák kialakulásának.

Ha a gyomornyálkahártyát valami enyhén ingerli, gyomornyálkahártya-gyulladás (gyomorhurut) alakulhat ki, ami rendszerint gyorsan gyógyul. Tartós ingerlés esetén a gyulladás krónikussá válhat (krónikus gasztritisz). Idővel emiatt kialakulhat a gyomornyálkahártyán egy seb, egy fekély. Fennáll a nyálkahártyasejtek degenerálódásának veszélye, ami gyomorrák kialakulásához vezethet.

Mikor szükséges feltétlenül orvoshoz fordulni?

Ha csak ritkán jelentkezik gyomorégés, az a gyógyszertárakban kapható gyógyszerekkel vagy házi gyógymódokkal kezelhető.

Ha azonban gyakrabban fordul elő heti két alkalomnál, vagy éjszaka felébreszti a fájdalom, mindenképp fel kell keresnie egy orvost, aki eldönti, szükség van-e gyomortükrözésre (gastroscopia).

Akkor is forduljon orvoshoz, ha a következőket tapasztalja:

Erős fájdalom, illetve az éjszakai nyugalmat megzavaró fájdalom

Étvágytalanság

Súlyveszteség

Émelygés, véres hányás

Véres vagy fekete színű széklet

Sápadtság és fáradtság, ami a vérveszteség miatti vashiány jele lehet

A családban előfordult gyomorrák vagy nyelőcsőrák.

Forrás: WEBBeteg

Bak Marianna, biológus szakfordító; NetDoktor.de

Lektorálta: Dr. Csuth Ágnes, családorvos