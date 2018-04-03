A derékfájósok számához képest csak kevés embernek van műtétre szüksége, a legtöbb esetben néhány hetes otthoni kezeléssel, fokozott elővigyázatossággal, esetleg gyógyszeres kezeléssel javulhat.

A derékfájás hátterében számtalan eltérő ok állhat, de az esetek többségében egyszerű, ún. nem specifikus derékfájásról van szó, ami döntően életmód eredetű és a kezelés alapját is a fizikai aktivitás jelenti. Amennyiben panaszai néhány napon belül nem javulnak, gyakran viszatérnek, vagy ha különösen erős fájdalommal járnak, balesetből erednek, illetve egyéb panaszok (pl. zsibbadás, izomgyengeség, széklettartási zavar) is társulnak hozzá, a derékfájás alapos kivizsgálást igényel a kezelés megkezdése előtt, a terápia meghatározásáig ebben az esetben kímélet javasolt.

Az egyszerű derékfájások otthoni kezelése

A terhelés csökkentésére, pihentetésre csak súlyos akut fájdalom esetén van szükség, amíg sor nem kerül az orvosi konzultációra. A leginkább fájdalommentes testtartást általában felhúzott lábakkal lehet elérni háton vagy oldalfekvésben, az alsó végtagok mérséklet felpóckolásával.

Az esetek többségében - izomfeszülés, izomhúzódás eredetű derékfájások esetén - kifejezetten a normál fizikai aktivitás fenntartása, a derék mozgatása és óvatos terhelése a cél, olyan mértékben, amennyire a fájdalom engedi. Nem a fájdalommentességre kell törekedni a mozgatás kérdésének a megítélésében, hanem az elviselhető szintű fájdalomtartományban a kíméletes, egyenletes terhelést jelentő mozgatásra. Ez elsősorban az izmok nyújtását és lazítását jelenti, majd fokozatosan lehet áttérni a hosszabb távon is hatékony, erősítő tornagyakorlatokra. A teljes ágynyugalom kerülendő.

Az egyszerű derékfájások esetén is lassú folyamat a panaszok enyhülése, az első 3-7 napban fennmaradhat az intenzív fájdalom, ezt követően kezd érezhetően javulni.

Fontos tudni, hogy derékfájások esetén a fájdalom mértéke nem egyenesen arányos a panaszokat kiváltó ok súlyosságával, banálisabb elváltozás is okozhat kifejezett fájdalmat. A fájdalom enyhítésére átmenetileg használhatunk vény nélkül kapható fájdalomcsillapítókat (pl. diklofenák, ibuprofén), az elnyújtott hatású készítmények a megfelelőbbek mozgásszervi fájdalmak esetén.

A mozgatás, óvatos tornáztatás kiegészíthető az izmok lazítását szolgáló további eljárásokkal. Ilyen a gyógymasszázs, illetve alkalmazható izomlazításra otthon az SMR henger. Ezek kiegészítő módszerek, amelyek a mozgás terápiás hatásával együtt fejtik ki optimálisan hatásukat.

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Mikor forduljon orvoshoz?

Mielőbbi kivizsgálást és ellátást igénylő esetek:

baleseti eredetű sérülés: esések, közlekedési balesetek után

vizelettartási vagy széklettartási zavarok

kisugárzó zsibbadás a gáttájékon vagy a lábakban

izomgyengeség a lábakban

ismeretlen eredetű láz társul a derékfájdalomhoz

ismert oszteoporózisos beteg hirtelen jelentkező hát- vagy derékfájdalma

Ezekben az esetekben ne próbálkozzon az otthoni kezeléssel, hanem forduljon orvoshoz, addig pedig minél jobban kímélje gerincét.

Ugyancsak kérjen orvosi időpontot akkor, ha az otthoni kezelés ellenére:

a fájdalom héhány nap elteltével fokozódik

két hét elteltével sem mutat javulást

egyéb panaszokkal társul, például indokolatlan súlyvesztés következik be a derékfájással egyidejűleg

Lásd még Mi a teendő derékfájás esetén?

A derékfájás diagnosztikája

Ha derékfájdalom miatt keres fel orvost, akkor a fizikális vizsgálat során valószínűleg megnézi a hátát, megvizsgálja, hogyan tud ülni, állni, járni és hogyan tudja megemelni lábait. Ellenőrizheti a reflexeit reflexkalapács segítségével. Ha ezalapján nem zárható ki törés, fertőzés, vagy hogy más betegség áll a derékfájdalom hátterében, az orvos további vizsgálatokat javasolhat. Egyszerű derékfájás esetén ezek a vizsgálatok nem szükségesek.

Röntgenvizsgálat - A medence, a gerinc és a végtagok röntgenvizsgálata a csontok eltéréseit tudja kimutatni, mint például a törést, ficamot, csontritkulást, kóros meszesedéseket. Általában kétirányú felvétel készül, de bizonyos esetekben különleges beállításra is szükség lehet. Röntgenvizsgálattal megtekinthető a csontok egymáshoz való viszonya, hogy van-e Önnél degeneratív ízületi betegség vagy csonttörés. Nem mutatja ki ugyanakkor a gerincvelő, az izmok, a kötőszövetek, az idegek vagy a porckorongok rendellenességeit (legfeljebb, ha azok különösen súlyosak).

Mágneses rezonancia vizsgálat (MRI) segítségével pontosabban el lehet különíteni a jó- és rosszindulatú elváltozásokat, és bár a csontok vizsgálatára kevésbé alkalmas, a lágy szövetekről ez a vizsgálat nyújtja a legpontosabb információt. Nagy hátránya, hogy hosszú a vizsgálati idő, valamint hogy nem végezhető olyan betegen, akinek szervezetében nem MRI-kompatibilis fémből készült protézis, illetve pacemaker van.

Computer tomográfiás vizsgálat (CT) - Ezekkel a képalkotó vizsgálatokkal a porckorongsérv, a csontok, ízületek, inak, idegek, szalagok és erek rendellenességei is kimutathatók. A CT hátránya, hogy a kórház számára drága a vizsgálat, valamint hogy sugárterheléssel jár, ezért terhesség alatt is kerülendő az alkalmazása. Kontrasztanyag használat esetén fennáll a kontrasztanyag-érzékenység veszélye.

Csontscan (csontszken) - Orvosa csontscan-vizsgálat segítségével csontdaganatot vagy kompressziós (összeroppanásos) törést kereshet. Az eljárás során kis mennyiségű radioaktív anyagot (tracer - trészer) adnak vénásan, amely aztán a csontokban felhalmozódva kimutathatóvá teszi a csontok rendellenességeit.

Idegvizsgálat, elektromiográfia - A vizsgálat során az idegek és az izmok működési rendellenességei deríthetők ki, például az ideg nyomódása, amit gerincsérv vagy gerinccsatorna-szűkület eredményezhet.

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Gyógytorna, mozgásterápia

A derékfájások többségében a mozgás- és a fizioterápiás módszerek nem kiegészítő kezelések, hanem az elsődleges, vagy akár egyetlen terápiát jelentik. Az egyszerű, nem specifikus derékfájásoknál (a köznyelv ezt nevezi lumbógónak) gyakran nincs szükség egyéb terápiára, a jól felépített mozgás a legfontosabb eljárás. A fájdalom egyes egyéb okait nem lehet megszüntetni orvosi eljárásokkal, erre jó példa a kopásos eredetű gerincfájdalom, így a háti izomzat erősítésétől és a kíméletes mozgástól várhatóak a legjobb eredmények. Más esetekben (pl. porckorongsérv, csigolyaelcsúszás) a műtéti eljárás hozhat még eredményt, de a műtéti beavatkozás nem az elsőként választott kezelési mód, és az esetek többségében a megfelelő testtartással, mozgással is megszüntethető a deréktáji fájdalom. Műtétet rendszerint csak akkor javasol orvosa, ha az egyéb módszerek alkalmazása mellett is súlyosbodnak vagy súlyosak maradnak a panaszok.

Az emberek nagy többsége szívesebben jár fizioterápiás kezelésekre, mint gyógytornára. Pedig hosszútávon a gyógytorna a leghatékonyabb kezelési mód a derékfájás, gerincbántalmak, hátfájás, lúdtalp, nyaki fájdalom, csontritkulás és egyéb mozgásszervi panaszok esetében. A gyógytornának szinte mindenféle eredetű derékfájdalom esetén van szerepe, ugyanakkor a konkrét gyakorlat és a kerülendő mozdulatok listája eltérő az egyes okok esetében. A kezelés mindig személyre szabott, illeszkedik a kiváltó okhoz, a panaszok súlyosságához, a kezelés céljához (akut panaszok enyhítése vagy ismételt derékfájdalom megelőzése). A gyógytornász konkrét gyakorlatokat tanít meg, amelyek erősítik a gerinc izmait és javítják a tartást.

A mozgásterápiának léteznek egyszerűbb esetekben otthon, szakember nélkül is gyakorolható gyakorlatai, illetve léteznek speciális módszerek (Dorn-gerincterápia, McKenzie-féle gyógytorna, Schroth-terápia), melyek terapeuta irányítása mellett érdemes végezni. Amennyiben az otthoni torna nem elegendő a tartós panaszmentesség eléréséhez, javasolt gyógytornász, mozgásterapeuta felkeresése.

Részletesen

Konzervatív (nem műtéti) orvosi terápiák

Hosszabb távon legtöbbször a mozgásterápia, más okok esetében pedig a műtét hozhat tartós javulást a beteg állapotában. Rövidebb távon az alábbi orvosi kezelési lehetőségek állnak rendelkezésre az akut fájdalom csökkentésére.

Vényköteles gyógyszerek - Orvosa lehet, hogy erősebb nemszteroid gyulladáscsökkentőt (NSAID), egyéb fájdalomcsillapítót, vagy izomlazító gyógyszert ír fel. Ezeket addig és olyan dózisban szedje, ameddig azt orvosa előírja. Arra kell törekedni, hogy a lehető legalacsonyabb, már hatásos dózisban, a lehető legrövidebb ideig alkalmazzuk őket. Kábító hatású fájdalomcsillapítókat, érzéstelenítőket derékfájásban általában nem alkalmaznak. Krónikus, erős fájdalom esetén fájdalomcsillapító tapasz formájában is alkalmazható a gyógyszeres fájdalomcsillapítás, ami a bőrön keresztül felszívódva folyamatosan jut a véráramba.

Szteroid injekció - Ha a fájdalom kifejezett, más beavatkozás segítségével nem enyhíthető, illetve a fájdalom lesugárzik a lábba (isiász), orvosa szteroid (pl. kortizon) injekció beadását javasolhatja a gerincvelő körüli térbe. A szteroid csökkenti az ideggyökök körülötti gyulladást. Tüneti szer, ha a kiváltó okot nem szüntetjük meg, a panaszok idővel kiújulnak. Rendszeres alkalmazása kerülendő a szteroid anyagcserét, hormonháztartást módosító hatásai miatt. Egyszerű derékfájás esetén nem javasolt módszer.

Orvosi segédeszközök - Fűzők, derékrögzítők viselése csak egyes kórképekben és átmenetileg javasolt, mindig orvosi mérlegelés alapján. Tartós viselésük gyengítheti a hátizmokat, ugyanakkor alkalmi viselésük, pl. fizikai munka közben javasolható gerinccsigolya-eredetű fájdalmakban.

Kiegészítő fizioterápiás módszerek

Manuálterápia: A gyógymasszázs hozzájárul az izomgörcsök, izomfeszülések oldásához, enyhíti a fájdalmat, de kiegészítője és nem helyettesítője a gyógytornának. Léteznek egyéb manuálterápiás eljárások, mint a triggerpontoldás, ezek hatékonysága kapcsán azonban csak tapasztalati beszámolók állnak rendelkezésre, nem tekinthető tudományosan igazolt terápiának.

Balneoterápia: gyógyfürdő és hidroterápia (súlyfürdő, iszappakolás, víz alatti gyógytorna) kiegészítő kezelésként javasoltak kedvező élettani hatásaik - pl. izomlazíts - miatt, ugyanakkor önmagukban nem tekinthetőek a derékfájás terápiájának.

Lökéshullám-terápia: A módszer lényege a merev, megrövidült izmok, izomcsomók oldása, a vérkeringés élénkítése egy nagyenergiájú lökéshullám segítségével. A módszer enyhe fájdalommal jár, egyes betegknél néhány kezelés után hozhat eredményt. Közvetlenül a gerincre nem alkalmazgató a terápia.

Elektromos stimulálás (TENS). A bőrön keresztüli elektromos idegingerlés gyenge elektromos áramot juttat a szervezetbe, ezáltal ingerelve az idegeket, megszakítva a a fájdalomjelzéseket. Bár biztonságos és fájdalommentes, a TENS eredményességével kapcsolatosan ellentmondásosak az eredmények, nem tartozik a szakmai által javasolt eljárások közé. Akkor lehet alternatíva, ha a panaszosnál nem alkalmazható hatékonyabb fájdalomcsillapító eljárás.

Műtéti eljárások a derékfájás kezelésére

A derékfájósok számához képest csak nagyon kevés embernek van derékfájdalma miatt műtétre szüksége. A műtéti kezelés elsősorban a porckorongsérv, gerinccsatorna-szűkület, gerincinstabilitások (csigolyaelcsúszás) talaján kialakuló panaszok oki terápiájaként áll rendelkezésre, ugyanakkor nincs hatékony műtét az izom, illetve kötőszövet eredetű fájdalmak kezelésére.

Diszkektómia. Ez az egyik leggyakoribb gerincműtét, porckorongsérv kezelésében alkalmazzák. Lényege a porckorong belső állományának (vagy legalábbis a porckorong tokján kitüremkedett részének) eltávolítása. Mivel a porckorong belső állománya nem termelődik újra (legfeljebb a műtét során bennmaradt rész türemkedik ki újra), ez hosszú időre, szerencsés esetben pedig véglegesen megszünteti az érintett ideg nyomódását.

Ez az egyik leggyakoribb gerincműtét, porckorongsérv kezelésében alkalmazzák. Lényege a porckorong belső állományának (vagy legalábbis a porckorong tokján kitüremkedett részének) eltávolítása. Mivel a porckorong belső állománya nem termelődik újra (legfeljebb a műtét során bennmaradt rész türemkedik ki újra), ez hosszú időre, szerencsés esetben pedig véglegesen megszünteti az érintett ideg nyomódását. Fúzió. Labilis gerinccsigolyák, csigolyaelcsúszás, illetve porckorongsérv kiújulás esetén jön szóba. A műtét célja, hogy a beteg porckorongot határoló két csigolyát csavarokkal és rudakkal egymáshoz rögzítsék, illetve a porckorong belsejének eltávolítása után, ide behelyezett speciális implantátumokkal a csigolyák összecsontosítását elősegítsék.

Labilis gerinccsigolyák, csigolyaelcsúszás, illetve porckorongsérv kiújulás esetén jön szóba. A műtét célja, hogy a beteg porckorongot határoló két csigolyát csavarokkal és rudakkal egymáshoz rögzítsék, illetve a porckorong belsejének eltávolítása után, ide behelyezett speciális implantátumokkal a csigolyák összecsontosítását elősegítsék. Laminectomia vagy laminotomia. Gerinccsatorna-szűkület megoldására alkalmazott műtétek. Ezen eljárások során a csigolya ívének egy részét eltávolítják, mivel a panaszokat a gerinccsatorna átmérőjének csökkenése okozza.

Létezik egy sürgősségi beavatkozást igénylő állapot, a cauda equina szindróma, ennek jelentkezésekor 24-48 órán belül el kell végezni a műtétet. Tünetei a gáttájékon jelentkező zsibbadás, lábgyengeség, a széklet- és vizeletürítési zavarok.

Lásd még A porckorongsérv kezelése

Amit a tartós gyógyulásért tehet

Tartós panaszmentesség a derékfájás legtöbb esetében csak a mozgásszerveinket érő hatások tartós átalakításával érhető el. Ezen változtatások nélkül később ismét kiújulhat a fájdalom, sót átmehet krónikus formába.

A derékfájás kiújulását megelőző életmód részei:

a rendszeres mozgás, minőségi mozgásformák - a gerincet tartó izmok lazítása, nyújtása, valamint erősítése is

a helyes testtartás, a kényszertartások kerülése, különösen munkavégzés közben (ülőmunka és állómunka esetén is)

a megfelelő alvási pozíció - érdemes kényelmes alvási pozíciót és jó fekvőhelyet választani

Krónikus hát- és derékfájás esetén felmerül a pszichés tényezők szerepe is a fájdalom hátterében, szükség esetén érdemes pszichoterapeuta segítségét kérni.

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Forrás: WEBBeteg összeállítás

Orvos szerzőnk: Dr. Zsuga Judit, neurológus

További forrás: NetDoktor, Bak Marianna, biológus szakfordító