A fájdalom számos problémát jelezhet, ezért okát minden esetben fontos kideríteni. Maga a fájdalom azonban komoly negatív hatással lehet mindennapjainkra, ezért a fájdalom csillapítása segíthet, amíg magának a fájdalmat okozó problémának a kezelésére nem kerül sor. A fájdalom csillapítása több módon is történhet: alkalmazhatunk közvetlenül a fájdalom helyén tapaszokat vagy krémeket, vagy használhatunk bevételre szánt fájdalomcsillapító tablettákat, kapszulákat is.

Fájdalomcsillapító kenőcsök és tapaszok

- A téma cikkei 2/1 Fájdalomcsillapító kenőcsök

2/2 Fájdalomcsillapító tapaszok

A fájdalomcsillapító tapaszok előnye, hogy közvetlenül a fájdalom helyén alkalmazhatóak és hosszabb időn át lehetnek a bőrön, ezért hatásuk gyorsan kialakul és tartósabb, egyenletesebb. Emellett a tapaszok hatóanyagai csak kis mértékben jutnak be a keringésbe, így mellékhatásaik vagy kölcsönhatásaik kialakulásának esélye más gyógyszerekkel csekély. Ennek mértéke azonban egyénenként változhat, így nem szabad teljesen figyelmen kívül hagyni.

Hirdetés

A fájdalomcsillapító tapaszok típusai

A fájdalomcsillapító tapaszoknak több típusa létezik. Vannak mikroelektromos működésű, kineziológiai, illetve gyógynövény- és gyógyszertartalmú tapaszok, utóbbiak között némelyik vény nélkül kapható, míg mások vénykötelesek.

Mikroelektromos működésű fájdalomcsillapító tapaszok

A mikroelektromos működésű tapaszok lényege, hogy a tapaszban enyhe nedvesség (verejték) hatására gyenge egyenáram jön létre, amely hatására az izmok ellazulnak, javul a vérkeringés, és ennek hatására oldódik a fájdalmat okozó görcs is. A tapasz előnye, hogy gyógyszermentes, így nem zavarja más gyógyszerek hatását, illetve az ellenáram is olyan gyenge, hogy nem zavarja az elektromos készülékek használatát sem.

A tapaszok méretre vághatóak, és több napig is hordhatóak, szükségtől függően. Több ilyen típusú tapasz is létezik, attól függően, hogy akut, krónikus vagy sporteredetű fájdalom kezelésére van szükség.

Kineziológiai tapaszok

A kineziológiai tapaszok megfelelően felhelyezve fokozzák a nyirokkeringést és a vérkeringést, illetve csökkentik a sérült szövetek terhelését, ezáltal csökkentik a fájdalmat és a gyulladást, illetve a további izomgörcsök kialakulását.

A kineziológiai tapasz előnye, hogy a mikroelektromos tapaszokhoz hasonlóan gyógyszermentes, így széleskörűen alkalmazható, biztonságos. Használatakor azonban nagyon fontos a szakszerű felhelyezés, hogy a tapasz a megfelelő izmokra hatva hatékonyan tudja kifejteni a hatását, így a felhelyezéshez érdemes mindig szakember segítségét kérni.

Ezen tapaszokkal kapcsolatban sokszor felmerül a kérdés, hogy van-e jelentősége a tapaszok színének. A színnek a színterápia miatt van jelentősége, a különböző színek ugyanis bizonyítottan eltérő hatással vannak az emberek lelki világára, így befolyásolhatják a fájdalom megélését és erősségét.

Gyógynövénytartalmú fájdalomcsillapító tapaszok

A gyógynövénytartalmú tapaszok általában valamilyen gyógyhatású növényi kivonatot (pl. orvosi kender) és mentolt, illetve egyes esetekben metil-szalicilátot is tartalmaznak. Ezeknek köszönhetően hűsítő és fájdalomcsillapító hatásúak. Alkalmazásuk során szem előtt kell tartani, hogy terhes és szoptató nők számára nem javasoltak, illetve maga a mentol és annak erős illata irritáló lehet, amely pl. asztmások esetében különösen fontos szempont, számukra nem alkalmazható. A metil-szalicilát tartalmú készítmények esetében fontos, hogy csak 18 éves kor felett alkalmazhatóak, és szalicilsav-származékokra érzékenyek számára ellenjavalltak. Súlyosabb szív-, máj- és vesebetegség esetén, illetve kumarin típusú véralvadásgátlók szedése esetén minden esetben beszélje meg háziorvosával a lehetőségeket, mert bár a hatóanyagok felszívódása kis mértékű, semmiképpen sem szabad figyelmen kívül hagyni az esetleges mellékhatásokat. A tapaszok több órán át is a bőrön maradhatnak (akár 6-8 órán át is, erről a használati utasításból tájékozódhatunk), de hosszabb használat esetén előfordulhat égő érzés a tapasz helyén, ilyenkor mindenképp hagyjuk abba a tapasz használatát, és forduljunk orvoshoz, mert az irritáció akár súlyos mértékű is lehet.

Gyógyszeres fájdalomcsillapító tapaszok

A gyógyszeres fájdalomcsillapító tapaszok között vannak vény nélkül kapható és vényköteles készítmények is. A vény nélkül kapható készítmények általában diklofenák hatóanyagot tartalmaznak, amely egy nemszteroid gyulladásgátló és fájdalomcsillapító vegyület. A diklofenáktartalmú készítmények csak elővigyázatosan alkalmazhatóak szív-, máj- és vesebetegség, illetve bélgyulladás esetén. Aktív fekély esetében teljesen ellenjavalltak, mivel a nemszteroid gyulladásgátlók növelhetik a vérzésveszélyt. Életkor tekintetében jellemző, hogy csak 15 éves kor felett alkalmazhatóak, de ilyen típusú tapaszok serdülőkön való használata előtt inkább kérjük ki háziorvosunk tanácsát. Terhesség és szoptatás ideje alatt szintén csak orvosi mérlegelést követően használhatók.

Ezek a tapaszok csak rövid távú kezelésre (max. 7 nap) javasoltak, hosszabb ideig fennálló fájdalom esetén mindenképp keressük fel háziorvosunkat. Fontos, hogy egyes esetekben ezek a tapaszok fényérzékenységet okozhatnak, így alkalmazásuk nem javasolt közvetlen napfénnyel való érintkezés esetén.

Általános tanácsok a fájdalomcsillapító tapasz típusától függetlenül

A fájdalomcsillapító tapaszok használatáról általánosságban elmondható, hogy mindig tiszta, száraz és ép bőrre kell őket felhelyezni. Nyílt, sebes, problémás felületre semmiképpen nem tehetőek fel! Szintén fontos, hogy egyes ragasztóanyagok allergiás reakciót válthatnak ki a bőrön, ilyen esetben mindig hagyjuk abba a tapasz használatát, és forduljunk orvoshoz. Ha bizonytalanok vagyunk a fájdalomcsillapító tapaszok alkalmazásával kapcsolatban, kérjük ki orvosunk vagy gyógyszerészünk tanácsát.

Olvasson tovább! Ízületi fájdalmak okai és kezelése

Forrás: WEBBeteg

Szerzőnk: Dr. Mélypatakiné Dr. Áfra Júlia, szakgyógyszerész