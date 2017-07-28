A hát- és derékfájdalmak, a nyaki fájdalom, vállpanaszok döntően életmódunkból, a helytelen testtartásból és a mozgásszegény életmódból erednek, ezért megoldásuk is leggyakrabban a mozgástól várható. Nagyon fontos, hogy tudatosuljon: egészségének megőrzése érdekében mindenki saját maga tehet a legtöbbet.

Személyre szabottan

A derékfájás 90 százalékban úgynevezett nem specifikus derékfájdalom, amikor nem áll egyetlen anatómiai elváltozás a panasz hátterében, és sokkal ritkábbak a specifikus kórképek, mint például a porckorongsérv. Legtöbbször az ismétlődő mozdulatokkal és a kényszertartással állnak összefüggésben a nyaki fájdalmak és vállpanaszok is.

Általános esetben a fájdalom csökkentésének elsődleges kezelési és megelőzési módja a testmozgás és a helyes testtartás. Amennyiben felmerül valamilyen mozgásszervi elváltozás lehetősége, a mozgás abban az esetben is fontos, azonban annak intenzitása eltérő lehet, a betegségnek megfelelően lehetnek engedélyezett, illetve kerülendő mozdulatok, továbbá a mozgásterápián túl más kezelési eljárásokra is szüksége lehet. Ilyen esetben mindig forduljon orvoshoz, gyógytornászhoz, mozgásterapeutához, aki személyre szabottan állítja össze a mozgástervet.

A mozgás szerepe

A legtöbb derékfájdalommal vagy nyaki fájdalommal járó esetben nem szükséges az ágynyugalom, sőt kifejezetten az javasolt, ha - amennyire a fájdalom intenzitása engedi - minél többet mozog a beteg. Lehetőség szerint folytatni kell a normál mindennapos tevékenységet, kiegészítve otthon is végezhető gyakorlatokkal. A gyakorlatok célja az izmok nyújtása-lazítása és erősítése is, hosszabb távon az erős törzsizomzat stabilizálja a gerincoszlopot, megelőzi a panaszok visszatérését. Nem veszélyes, ha mozgás közben fájdalom tapasztalható, de ha a tünetek romlanának, akkor fel kell függeszteni a tornát.

Súlyos panaszok, komoly elváltozás lehetőségét felvető tünetek esetén átmenetileg kerülje a tornát és a fájdalmat okozó mozdulatokat, mielőbb forduljon orvoshoz. Ebben az esetben is része lesz a kezelésnek a mozgásterápia, gyógytornász bevonása is indokolt lehet, ám ezt csak a kivizsgálást követően szabad elkezdeni.

Amennyiben rendszeres mozgás, otthoni torna sem javít a panaszokon, ugyancsak érdemes gyógytornászhoz, mozgásterapeutához fordulni, itt speciális és egyénre szabott mozgásterápiás gyakorlatok végezhetőek és gyakorolhatóak be.

Mikor ne tornázzon? újonnan kialakult vagy gyorsan romló erős fájdalom,

súlyos baleset, gerincsérülés lehetősége esetén, vagy gerincműtétet követően,

ismert csontritkulás esetén, ha fennáll a csigolyaösszeroppanás kockázata,

a fájdalomhoz idegi érintettségre utaló tünetek is társulnak: lábgyengeség, vizelet- vagy székletürítési zavar

Konkrét tornagyakorlatok

Munka közben:

A tartós ülőmunka, a mozdulatlanság és az egy irányba történő nézés károsan hat a gerincoszlop közüli izmokra, hosszabb távon komoly panaszokat okozva. Időnként változtassa meg testhelyzetét, és óránként álljon fel a székéből.

A következő gyakorlatokat akár munka közben is el lehet végezni:

Álljon szembe az asztallal, támaszkodjon a lapjára, majd homorítsa és domborítsa a hátát ahányszor jól esik!

Üljön le a székre, tegye tarkóra a kezét, kulcsolja össze az ujjait, és gyengéden nyomja lefele a fejét! Néhány perc múlva engedje fel, majd ismételje meg a gyakorlatot 4-5-ször!

Tarkó mögött fogja meg a bal kezével a jobb ujjait és húzogassa, közben ügyeljen arra, hogy a könyöke mindvégig a hát vonalában maradjon. Ezt a gyakorlatot mindkét oldalra végezze el többször!

Végezzen fejfordításokat jobbra-balra, majd hajlításokat előre-hátra! Ezeknél a gyakorlatoknál figyeljen arra, hogy ne fordítsa gyorsan és ne erőltesse, ne feszítse!

Ezek a gyakorlatok napközben többször is elvégezhetők anélkül, hogy túl sok időt elvenne.

Részletesen 5 perces office torna - Képekkel

Otthon:

A következő gyakorlatokat már inkább otthonában végezheti, természetesen megismételve a fentiekkel:

Feküdjön a talajra behajlított térdekkel, talpak a talajon, lassan húzza fel a jobb térdét a mellkasához, kulcsolja össze a kezét térd alatt, tartsa néhány másodpercig, és ugyanolyan lassan engedje vissza a talajra. Ismételje mindkét lábbal, majd párossal is!

Továbbra is feküdjön a talajon hajlított térdekkel, kezét nyújtsa ki oldalra, vállmagasságba, majd fordítsa először jobbra mindkét térdét, a talajt megérintve, majd szép lassan ismételje meg a gyakorlatot a másik oldalra is!

Helyezkedjen el négykézláb. Feszítse meg enyhén a hasizmait, majd lassan nyújtsa ki előre az egyik karját és ezzel egy időben hátra az ellentétes lábát. Tartsa meg a helyzetet néhány másodpercig, majd lassan térjen vissza a kiinduló helyzetbe, és végezze el a gyakorlatot az ellenkező oldalon is.

Miután ezek a gyakorlatok nem vesznek el az idejéből csak 20-30 percet, érdemes rászánni, hiszen az élete minőségén nagyon sokat javíthat.

Részletesen 8 gyakorlat derékfájás ellen a mindennapokra - Képekkel

Kiegészítő jelleggel javasolható lehet a gyógymasszázs is, ami elsősorban az izomzat ellazításában segít, ez azonban nem helyettesíti a testmozgást és a nyújtó, erősítő gyakorlatokat.

A testtartás szerepe

Tanácsok ülőmunkát végzőknek

Az ülőmunkát végzők nagytöbbsége rossz széken, és rossz testtartással ül, de a legfőbb probléma a folyamatos ülés és a kényszertartás, ami megterheli az ágyéki gerincet, rendellenes izomfeszülést okoz.

A munkavégzéshez olyan széket válasszanak, amelyikben egyenes háttal és kényelmesen lehet ülni. Mindkét talp érje a talajt, soha ne tegye egymásra keresztbe a lábát, ülés közben megfelelően támaszkodjon az ágyék, és a gerinc.

Az ülési pozíciót gyakran kell változtatni, ehhez kényelmes, széles széket kell választani, időnként fel kell állni, sétálni és átmozgatni a váll, derék és csípőízületeket és az izmokat.

Tanácsok állómunkát végzőknek

Az állómunkát végzőknek ügyelni kell arra, hogy a két lábon egyenletesen helyezzék el a testsúlyukat. Ne álljanak sokáig egy pozícióban, gyakran mozduljanak el!

Nagyon fontos a kényelmes cipő viselete, mely semmiképpen ne legyen magas sarkú! Másfél, két óránként feltétlen tartani kell egy kis szünetet arra, hogy átmozgassa az ízületeit, izmait.

A fenti tanácsok követése ajánlott a panaszok kialakulásának megelőzése, akut fájdalmak kezelése és a kiújulás megelőzése céljából is.

Forrás: WEBBeteg

Orvos szerzőnk: Dr. Németh Ágnes