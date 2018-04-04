Pszichés hátfájás - A fájdalom szubjektív

A fájdalomérzetet nagyban befolyásolja gondolkodásunk, ez érvényes a hátfájásra is. Az emberek fájdalomküszöbe különböző. Egyikünk, ha beüti a fejét, csak megrázza magát és tovább megy, más valaki meg azonnal jeges borogatással enyhíti a fájdalmat.

A családi háttér is meghatározza, hogy milyen erősen reagál valaki a fájdalomra, például a hátfájásra. Néhányan nem tulajdonítanak különösebb figyelmet az ilyesminek, emiatt általában ritkábban panaszkodnak fájdalomra. Más családokban, ahol minden apró karcolás miatt riadalom tör ki, valaki mindig azt panaszolja, hogy fáj valamije.

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Pszichés befolyás

A psziché befolyásával néhányan el tudják terelni gondolataikat, és így enyhül a fájdalom. A második világháborúban azoknak a súlyos sérülteknek, akiket elszállítottak a harcok helyszínéről, sokkal kevesebb ópiumra volt szükségük, mint azoknak, akik kisebb sérüléseket szenvedtek, de ott kellett maradniuk a harctér közelében.

A hátfájást sokan fájdalmasabbnak élik meg, gondolataik negatív befolyása miatt. Aki a fájdalomba beleéli magát, rosszabbnak érzi a helyzetét, mint amilyen valójában, és jobban szenved.

Mi az a pszichoszomatika? A pszichoszomatika kifejezést Heinroth használta először 1818-ban. A pszichoszomatikus medicina olyan elmélet, amely a testi, lelki, társadalmi kölcsönhatásokat is vizsgálja az emberi betegség keletkezésében, lefolyásában és kezelésében. Ez a fajta orvoslás személycentrikus. Ma a legtöbb országban nincs pszichoszomatikus medicina, ez független egyetemi szakágként csak Németországban létezik. Az lenne a kedvező, ha a betegséget nemcsak különálló folyamatként szemlélné az orvoslás, hanem a gyógyítás középpontjában a beteg állna, nem a betegség.

A vigasztalás enyhülést hoz

G. Engel, amerikai pszichiáter 1977-ben a Science egy cikkében tette közzé a test és lélek összefüggéseivel kapcsolatos felismeréseit. Engel úgy vélte, hogy a fájdalom sohasem egy izolált érzés, mindig valamilyen más érzéssel áll összefüggésben, például a szociális kapcsolatokkal: Ha egy kisgyermek fájdalmában sír, és az édesanyja vigasztalja, hamarosan jobban érzi majd magát, enyhül a fájdalom.

Néhány felnőtt is – tudat alatt – ennek reményében szenved a krónikus hátfájástól, bízva abban, hogy valaki megsajnálja, hogy kap egy kis törődést és odafigyelést.

Pszichoszomatikus fájdalom

1933-ban E. Weiss, pszichoanalitikus azt gyanította, hogy a fájdalomra panaszkodó páciensek, akik fájdalma hátterében az orvos semmilyen testi okot nem talál, a lelki problémákat testi szenvedésként élik meg. A páciensek a lelki fájdalmat bizonyos módon testi fájdalommá „alakítják”. A szakértők ilyenkor beszélnek pszichoszomatikus panaszokról.

Gyerekeknél ez a jelenség jól ismert: hasfájásuk hátterében gyakran semmilyen szervi eltérés nincs, ez sok esetben például a szomorúság, a lelkiismeret-furdalás vagy az iskolai osztályban való „szerepléstől” vagy feladattól való félelem megnyilvánulása. De a lelki terhekre visszavezethető hasfájás felnőtteknél is előfordul, ennek tipikus példája az irritábilis bél szindróma (IBS).

Perifériás idegrendszer

A perifériás vegetatív idegrendszer jelenti az anatómiai kapcsolatot a lélek és az olyan fájdalmas érzések között, mint a hátfájás. A központi idegrendszer minden belső szervet összekapcsol egymással, valamint az izmokkal, a vérerekkel és a bőrrel. A pszichoszomatikus fájdalmat a szakértők véleménye szerint a vegetatív idegrendszer zavara váltja ki. Ezek a panaszok a családi és munkahelyi problémákra, a stresszre, a megfelelési kényszerre és a kudarctól való félelemre adott reakciókként értelmezhetők. A vegetatív idegrendszer válaszreakciója egyre inkább fokozódik, és a panaszok súlyosbodnak.

Hátfájás

Az a feltevés, miszerint a hátfájások egy részében döntő szerepe van a pszichés folyamatoknak, már évek óta létezik. Ezt alátámasztja az a vizsgálat, melynek eredménye szerint a krónikus hátfájással küzdő emberek 80-90%-a szenved enyhe depresszióban is. A depresszió gátolja az ópiátok fájdalomcsillapító hatásának kifejtését. Emiatt az érintettek jelentősen érzékenyebbek a fájdalomra, mint az egészségesek.

A „hátfájás forradalom” kigondolója a skót ortopéd sebész Gordon Weddell. Elméletét 20 éven keresztül megkérdőjelezték, mára azonban sok tanulmány alátámasztja:

Ezek szerint a hátfájdalmak hátterében nem mindig áll valós megbetegedés, illetve a gerinc- vagy a csigolyák közötti porc jelentős károsodása, sérülése. Pszichés eredet esetén a hát sok esetben már nem működik úgy, ahogy kellene: merev, az izom gyenge, nem működik megfelelően, vagy mozgása akadályozott. Ezek a fiziológiás problémák fájdalmat okoznak, attól függően, hogy reagál rájuk a páciens, a belső elhatározás és a szociális tényezők döntők, melyek befolyásolják az érintettek mindennapjait és tüneteik súlyosságát. Természetesen a tünetek mögött szervi ok is állhat, minden esetben előbb azt kell kizárni megfelelő vizsgálatokkal. Másrészt, amennyiben kizárólag pszichés eredetről van is szó, a hosszan tartó stressz következtében kialakuló izomfeszülések, kényszertartás tartóssá válhat és ha a pszichés problémák nem kerülnek orvoslásra, ha nem fogllakozik az egyén a stresszoldással, akkor évek, évtizedek alatt valódi szervi eltérések, kopások, porckorong-károsodások is létrejöhetnek, ami már orvosi beavatkozást igényel.

Hogyan lesz a stresszből fizikai tünet? A stressz alapvetően pozitív élettani folyamat, amely életet menthet. Az „üss vagy fuss!” egy ősi reakció, amely úgy mobilizálja az izomzatot, hogy gyorsan menekülhessünk vagy támadhassunk. A vadállatok előli meneküléshez, a gyors helyváltoztatáshoz vagy cselekvéshez ugyanis meg kell feszülnie az izmoknak. Főleg a törzshöz közeli, mély hátizomzat húzódik össze, mint rugó, ha elkezdenek termelődni a stresszhormonok. Ezek az ősi reakciók azonban akkor is beindulnak, amikor nem vadállatok elől menekülünk, hanem a magánéletünkben vagy munkahelyünkön élünk át stresszes helyzeteket. A probléma, hogy ezek a megfeszült izmok nem tudnak gyorsan ellazulni, ugyanis csak egy dolog tudja lebontani a stresszhormonokat: a mozgás. Vagyis ha egy-egy feszült helyzet után tudnánk egy kicsit sétálni, kocogni – ez remek megoldást jelentene a feszültség levezetésére. Optimális lenne, ha például ebédidőben jutna 10-15 perc egy kis mozgásra – javasolja dr. Dobos Márta, az Oxygen Medical ortopéd szakorvosa.

Modern fájdalomkezelés

A lelki folyamatok és a hátfájás közötti összefüggés felismerésével lehetővé vált a hátfájás ezen típusának megszüntetése. A pszichoterapeuták különböző módszerekkel a pszichés folyamatokat úgy befolyásolják, hogy a panaszok megszűnjenek vagy enyhüljenek, mindenképpen érdemes tehát szakember segítségét kérni! Fontos elsajátítani és rendszeresen alkalmazni stresszoldási technikákat, ilyen pl. a relaxáció, a Jacobson-féle progresszív izomlazítás, az autogén tréning, a jóga, a meditáció vagy egy kedvenc hobbi stb. Elengedhetetlen a rendszeres testedzés is, főleg a has- és hátizmok erősítése, ezzel kapcsolatban fontos a fokozatosság, illetve a bemelegítő és levezetésként a nyújtó gyakorlatok is szükségesek a sérülések elkerülése érdekében. Ebben kérheti gyógytornász segítségét.

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Forrás: WEBBeteg

Bak Marianna, biológus szakfordító; NetDoktor.de

Lektorálta: Dr. Csuth Ágnes, családorvos