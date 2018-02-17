A gerincoszlop a rá nehezedő terhelés miatt sokszor károsodik, különösen idősebb életkorra. Ennek egyik gyakori következménye a gerincoszlopból kiinduló ülőideg nyomódása, gyulladása vagy irritációja. Az ezzel járó panaszokat nevezzük isiásznak.

Az isiászra jellemző tünetek

Az isiász-szindróma egyik tünete a fájdalom. Rendszerint deréktájon is tapasztalható, de az isiászos tünetek jellegzetessége a lábak irányába kisugárzó fájdalom. Az érintett ideg (nervus ischiadicus, ülőideg) lefutása mentén az alsó végtagokban lépnek fel panaszok, főleg a farpofán és a combon, olykor a tárd alatti szakaszon is a lábfejig.

A fájdalom intenzitása tág határok között változhat. Van, amikor hirtelen, éles, villanásszerű nyilallással kezdődik, és van, amikor csak enyhe, esetleg közepesen erős fájdalmat érez a beteg. Bizonyos testhelyzetekben vagy mozdulatokra a fájdalom intenzitása hirtelen fokozódik.

Ehhez társulhatnak még az idegi érintettséget jelző neurológiai tünetek: zsibbadás, bizsergő vagy égő érzés, a bőrérzés zavarai, reflexkiesés vagy az érintett végtag gyengesége.

Súlyos esetben izomgyengeség, bénulásos tünetek, illetve széklet- vagy vizelet-visszatartási zavarok léphetnek fel. Ez sürgősségi állapot!

Az ülőideg az emberi szervezet legvastagabb idege, melynek kompressziója viszonylag könnyen felismerhető tünetekkel jár. Hátterében az ideg jellegzetes lefutása áll, a comb hátsó oldalán fut a térdárokig, majd ott két ágra válik, és beidegzi a lábszár és a talp izmait.

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Mi okozza az isiászt?

Az isiász nem egyetlen betegség, hanem a különböző ülőideg-károsodások miatt fellépő tünetek összességét nevezzük isiásznak vagy isiász-szindrómának. Leggyakoribb oka a porckorongsérv miatt kialakuló ideggyöki nyomás, de más elváltozások is állhatnak a hátterében.

Porckorongsérv és isiász

Hogy a gerincoszlop ne csupán szilárdító, hanem egyben mobilis is legyen, a kemény csigolyatestek között porckorongok helyezkednek el, melyek a kellő rugalmasságot biztosítják a mozgáshoz. Ezen porckorongok két rétegből állnak, egy külső vastagabb és egy belső puhább szövetből. Ha a csigolyatestek közti porckorong szövete sérül, a belső rész könnyen kitüremkedik, ezt a jelenséget porckorongsérvnek nevezzük. A leggyakrabban a nyaki, illetve az ágyéki gerincszakasz érintett, feltehetőleg azért, mert e szakaszok vannak a leginkább kitéve a megterhelésnek.

A kitüremkedő porckorongrész lehet akár tünetmentes is, ám könnyen nyomást gyakorolhat a mellette futó idegi struktúrákra, akár a gerinccsatornában futó idegszálakra, akár az onnan kilépő ideggyökökre. Amennyiben lokalizációja olyan, hogy a gerincoszlop alsó (L4-S3) szakaszán kilépett idegszálakból összeadódó, úgynevezett ülőideget (nervus ischiadicus) helyezi nyomás alá, megjelennek az isiász jellegzetes tünetei.

Egyéb lehetséges okok

Ritkábban egyéb kiváltó okok is állhatnak a háttérben. A klasszikus isiászos panaszokat az ideggyök érintettsége okozza, de hasonló, az ülőideg lefutása mentén jelentkező panaszokat okozhat magának az idegnek a károsodása is, ezért az okok lehetősége széles. Ilyen például:

gerinccsatorna-szűkület - a gerincoszlop kopásos, degeneratív elváltozásai miatt, főleg idősebb életkorban

csontkinövések (osteofiták), meszesedés a gerinccsigolyákon vagy a kisízületeken

spondylolisthesis (csigolyaelcsúszás)

piriformis szindróma - az ülőideg károsodása külső erőbehatásra

az ülőideg direkt kompressziója baleset kapcsán

túl sok ülés - önmagában a hosszú ideg tartó ülés is kifejthet kóros nyomást az ülőidegre

daganat keltette nyomás

fertőzéses eredetű gyulladás következményeként

A kivizsgálás menete

Enyhébb esetekben a háziorvossal való konzultáció elegendő lehet, a gerincoszlop terhelését csökkentő életmóddal enyhíthetőek a derékfájdalommal járó és az isiászos panaszok is..

Azonnali orvoshoz fordulás és szakorvosi kivizsgálás szükséges azonban, ha az isiász súlyos tünetekkel jár:

hirtelen nagyon erős intenzitású fájdalom lép fel,

a fájdalom nem szűnik,

bénulásos tünetek, izomgyengeség, a beteg nem bír lábra állni,

gáttáji érzészavar jelentkezik,

széklet- és/vagy vizeletinkontinencia jelentkezik,

a kórelőzményben baleset, daganatos betegség szerepel, vagy immunszupprimált betegről van szó.

A vizsgáló szakember számára fontos diagnosztikai jelek a fizikális tünetek. Az isiászos tünetekkel rendelkező páciens jellegzetes testtartású, kíméli az érintett oldali végtagot, csípőt, emiatt teste oldalra hajlik. Bizonyos mozdulatokra a fájdalom hirtelen erősödik. Általános esetben az isiász további vizsgálatok nélkül is diagnosztizálható.

Különféle képalkotó vizsgálatokra (általában MR-vizsgálatra) akkor kerül sor, ha felmerül valamilyen súlyos elváltozás gyanúja, vagy a panaszok súlyossága alapján felmerül a műtét szükségessége. Ezek célja a kiváltó ok pontos diagnosztizálása és az esetleges műtéti beavatkozás megtervezése.

Hogyan kezelhető az ülőidegzsába?

Akut szakaszban, fennálló panaszok esetén a kezelés lényege szükség esetén a fájdalomcsillapítás és a fizikai aktivitás fenntartása.

A konzervatív kezelési módok közé a gyógyszeres szájon át bevehető, vagy súlyosabb esetben injekció, infúzió formájában bejuttatott fájdalomcsillapítás áll. Erre a célra legtöbbször megfelelően az egyszerű fájdalomcsillapítók (úgynevezett nemszteroid gyulladáscsökkentők), melyek egy része vény nélkül is elérhető a gyógyszertárakban. A kiváltó ok és a társuló panaszok függvényében orvosa izomlazító készítmények alkalmazását is javasolhatja.

Az ágynyugalom akut szakaszban is kerülendő, törekedni kell a könnyű testmozgás fenntartására a mindennapos tevékenységek ellátására, amennyire a fájdalom engedi. A mozgás fokozatosan növelhető, gyógytornász bevonása különösen eredményes.

Szerencsére az ülőidegzsába prognózisa általában kedvező. A legtöbb esetben a panaszok fokozatosan javulnak, néhány héten belül múlik, vagy legalábbis a panaszok jelentős enyhülése várható.

Amennyiben a kiváltó ok - például porckorongsérv - továbbra is fennáll, a tünetek újbóli felléptével kell számolni. Az akut szakasz elmúltával a kezelésben érdemes az okok kezelésére és a kiújulás megelőzésére helyezni a hangsúlyt.

Súlyosabb esetekben (szűnni nem akaró intenzív fájdalom), amennyiben a konzervatív módszerek eredménytelenek, a sérült porckorong miatt műtéti megoldás jön szóba.

Az esetek többségében a megelőzés életmódunk, szokásaink megváltoztatásával lehetséges, rendszeres, de a gerincoszlopot kímélő mozgással.

Sürgősségi neurológiai tünetek esetén (a fenti ismertetett izomgyengeség, bénulás, kiterjedt zsibbadás, széklet- és vizeletvisszatartási képtelenség) azonnali orvosi ellátásra, műtétre van szükség. Ez a cauda equina szindróma.

Lásd még A porckorongsérv kezelése

Az isiász kialakulásának megelőzése

Ismert hajlam esetén, illetve anélkül is, az isiász leggyakoribb okainak kockázata az alábbi módszerekkel nagymértékben csökkenthető:

helyes testtartás - gerincet kímélő testtartás, illetve a hosszan fennálló kényszertartások kerülése

gerinctorna - a törzsizmok erősítésével segíti a hát megfelelő terhelhetőségét, otthon is végezhetőek gyakorlatok, de sok esetben ajánlott gyógytornász segítségével megtanulni

rendszeres, egyénre szabott fizikai aktivitás - sportok közül különösen ajánlott az úszás

fizikoterápiás eljárások - önmagukban nem bizonyított megelőző szerepük, de kiegészítő jelleggel hasznos lehet a manuálterápia, ultrahang-kezelés is

Ezek a módszerek alkalmasak lehetnek arra, hogy megerősítsék a gerincközeli izomrendszert, ezzel is segítve a helyes testtartás megőrzését, és a gerincoszlop stabilitásának fenntartását. Nincs olyan eljárás, amely garantálná az isiász jelentkezését, de ezek által sok esetben csökkenthető a tüneteket okozó ideggyöki nyomás és megelőzhetőek vagy mérsékelhetőek a panaszok.

Forrás: WEBBeteg

Szerzőnk: Dr. Lesznyák Judit, csecsemő- és gyermekgyógyász