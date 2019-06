Növekvő testsúly, főleg a „pocakosodás”, terhesség, melyek fokozott terhelést jelentenek a már amúgy is túlterhelt ágyéki-keresztcsonti gerincnek.

Hirtelen lehűlés miatti izomfájdalom pl. izzadás, napozás után hidegben tartózkodás.

Gerinc melletti izomzat gyengesége, „elfáradása”, sérülése. Mindkét esetben az izomzat tartó-stabilizáló funkciója károsodik, mely fokozott terhet jelent a gerinc egyéb összeköttetéseinek pl. szalagok, s ez fájdalmat okoz. Emellett magukban az izmokban bekövetkező változások önmagukban is fájdalomkeltőek lehetnek pl. izomrostok szakadása. A fájdalom az izmok spazmusát okozza, mely a fájdalmat tovább fokozza.

A gerinc szalagjainak megbetegedései pl. leggyakrabban húzódása, ritkán szakadása.

A gerinc kisízületeinek „kopásból” származó elváltozásai.

A porckorongok „kopása”, mely a porckorong belső anyagának (anulus puplposus) kismértékű előboltosulását jelenti.

Gyulladásos folyamatok, melyek egyaránt érinthetik az izmokat, porckorongokat, csigolyákat, kisízületeket.

Csontritkulás, mely a gerinc stabilitásának csökkenése, esetleg kóros, sérülés nélküli csigolyatörések által okoz fájdalmat.

Daganatos elváltozások, melyek a csigolyákat érintik.

Közvetve: az alhasban, kismedencében helyet foglaló szervek megbetegedései is okozhatnak erre a területre sugárzó fájdalmat pl. vesebetegségek, nőgyógyászati betegségek.

Pszichés eredet.