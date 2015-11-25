A lumbágó a 20-50 éves korosztályban minden harmadik-negyedik embert érintő, nyilalló, éles derékfájdalommal járó mozgásszervi betegség. A derékfájásnak számos oka lehet, általában az izomeredetű, ún. nem specifikus vagy egyszerű derékfájást nevezik lumbágónak. Ez egyben a derákfájdalmak leggyakoribb változata.

Milyen derékfájást nevezünk lumbágónak?

A lumbágó igen gyakori megbetegedés (köznapi értelemben gyakran a derékfájás szinonimája), a fájdalom erőssége miatt pedig gyakran kifejezett mozgáskorlátozottsággal jár. A panaszok rendkívül intenzívek lehetnek, gyakran okoz munkából való kiesést, ugyanakkor jóindulatú állapot, ami mögött legtöbbször nem áll súlyos szervi elváltozás, hanem a helytelen életmód vagy egy rossz mozdulat okozza, és néhány hét alatt maradványtünetek nélkül gyógyul.

Vezető tünetegyüttese:

deréktáji fájdalom (elsősorban az ágyéki-keresztcsonti szakaszon),

ágyéki gerinc melletti izmok görcse, merevsége (azaz spazmusa),

kényszertartás az ágyéki gerincen.

A lumbágó kialakulásának anatómiai oka

A gerinc az evolúció során négy lábon járáshoz fejlődött ki. A két lábon való járás kialakulásához a gerinc szerkezetében változásoknak kellett bekövetkezni, hogy a gerincoszlopra, főleg annak ágyéki-keresztcsonti szakszára nehezedő súlyt elbírja. Ezek közül a legfontosabb a nyaki és az ágyéki szakaszon egy-egy görbület kialakulása, mely előre felé az arc felé domború, ezt nevezzük lordosisnak.

A terhelésből adódóan elsősorban az ágyéki-keresztcsonti gerinc betegségei a leggyakoribbak, ez a szakasz a legsérülékenyebb. Amennyiben a deréktáji izmok nem elég erősek, vagy a szokásosnál nagyobb terhelés éri őket, kialakul a lumbágónak nevezett tünetegyüttes. Ehhez korunk mozgásszegény életmódja, a tartósan helytelen testtartásban végzett, döntően ülő munka nagyban hozzájárul.

Az izomgörcs kialakulását és a fájdalomérzet mértékét pszichés tényezők is befolyásolják.

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A lumbágóval együtt járó tünetek

A lumbágó tünetei közül a beteg számára a legkellemetlenebb a fájdalom. Lehet hirtelen kezdetű, egy rossz mozdulathoz, nehéz súly emeléséhez kötethető, de fokozatosan kialakuló is. Ez utóbbi esetében a kialakulásában nagy szerepet játszik a munkavégzéshez köthető kényszertartás, helytelen testtartás.

A fájdalom erőssége az erős, mozgásképtelenséget okozótól az enyhe, inkább csak bizonyos testhelyzetekben jelentkezőig terjedhet. Ilyenkor kiválthatja pl. a gerinc rázkódása (pl. futás, utazás). A fájdalmat köhögés, tüsszentés fokozhatja. A fájdalom intenzitása jelentkezhet állandó jelleggel, vagy szakaszosan is, amikor átmenetileg megszűnik, majd ismét fokozódik.

A fájdalmat a betegek legtöbbször csak az ágyéki-keresztcsonti gerinc területén jelzik, ritka esetben a csípőízületbe, farizomzatba sugárzik. A kisugárzó fájdalommal járó lumbágó az isiász.

A fájdalom miatt a beteg egyfajta kényszertartást vesz fel a fájdalom csökkentésére, ennek következtében korábban leírt fiziológiás görbülete a gerincnek jelentősen csökken. A gerinc mozgásai beszűkülnek, a beteg nem tud előre-hátra-oldalra olyan mértékben hajolni, mint a fájdalom jelentkezése előtt.

Mikor forduljon feltétlenül orvoshoz?

Az egyszerű derékfájás vagy lumbágó nem minden esetben teszi szükségessé az orvosi kivizsgálást és kezelést. Mivel azonban derékfájdalmat más, súlyos elváltozások is okozhatnak, bizonyos esetekben feltétlenül orvoshoz kell fordulni. Keresse fel orvosát, mert alapos kivizsgálás és speciális terápia lehet szükséges, ha:

5 nap alatt pihentetés mellett sem szűnő, erős derékfájdalom,

széklet- vizelettartási zavar, alsó végtagi gyengeség és/vagy végtagzsibbadás - cauda equina szindrómása utalhat,

magas láz - fertőzéses eredetre utalhat,

ha a panaszok hetekig fennállnak, vagy rövid időre megszűnnek, de bizonyos mozdulatokra ismét jelentkeznek.

Szükséges orvos felkeresése akkor is, ha olyan alapbetegségek szerepelnek a kórelőzményben, mint a csontritkulás (ilyenkor magas a csigolyaösszeroppanás kockázata), daganatos megbetegedés (csontáttét kizárása), immunhiányos állapot (fertőzéses eredet magas kockázata).

Ha felmerül, hogy a derékfájást hátterében komolyabb elváltozás állhat, elsőként képalkotó vizsgálatok (röntgen, MR) elvégzésére kerülhet sor a gyanú megerősítésére vagy kizárására. Rutinszerűen nem szükséges kivizsgálás minden derékfájás esetén.

Lásd még A derékfájás leheséges okai

Mit tehetünk a derékfájdalom csökkentéséért?

A lumbágó az esetek többségében otthon is kezelhető.

Fizikai aktivitás és testhelyzet

Régebben azt tanácsolták, hogy a fájdalom jelentkezésekor az első néhány napban a kemény alapon való, szigorú fekvés ajánlott, és csak a fájdalom enyhülése után lehet megkezdeni az óvatos mozgást. Napjainkra az ajánlások megváltoztak, és a korai mobilizációt javasolják a könnyű fizikai aktivitás és a hétköznapi tevékenységek fenntartásával. A fájdalom jelentkezése önmagában nem jelent problémát, így amennyiben mozgás hatására éles, de még elviselhető fájdalom jelentkezik, nem szükséges az ágynyugalom. A sok fekvés valójában lassítja a gyógyulást.

Törekedni kell ugyanakkor arra, hogy a mozgás ne legyen túl megterhelő, ne végezzünk nehéz fizikai munkát, kerüljük a nehéz tárgyak emelését, a könnyű, átmozgató aktivitásra kell törekedni.

Fekvés során érdemes megtalálni azt a pozíciót, melyben a fájdalom a legenyhébb. Ezt általában felhúzott lábakkal lehet elérni háton vagy oldalfekvésben, az alsó végtagok mérséklet felpóckolásával. Ezzel a gerincet tehermentesítjük, csökkentve ezáltal az izmok merevségét, a kényszertartást, ezek révén a fájdalmat. Nem szükséges kemény fekvőfelületet választani.

Gyógyszeres kezelés

Szedhetőek a lumbágó okozta fájdalom enyhítésére a különböző fájdalomcsillapító gyógyszerek, az úgynevezett nem szteroid gyulladáscsökkentők (pl. diclofenac, ibuprofen). Ezek közül több vény nélkül is kapható (az elnyújtott hatásúakat érdemes választani), illetve a vényköteles készítmények háziorvos által is felírhatóak. Törekedjünk arra, hogy a lehető legrövidebb ideig, a legkisebb hatásos dózisban szedjük ezeket.

Rendelkezésre állnak különböző izomlazító gyógyszerek is, melyek szintén háziorvos által is felírható készítmények.

Fizioterápiás módszerek

Hatásos az izmok görcsének enyhítésére a masszázs, a merevséget melegítéssel lehet oldani.

Amennyiben a fájdalom már elviselhető, és mozgásra sem erősödik, a rendszeres mozgásprogram, személyre szabott gyógytorna is elkezdhető. A tartós panaszmentesség eléréséhez ezek számítanak a legeredményesebb módszernek.

Derékfűző viselére rutinszerűen nem javasolt, tartós használat esetén hozzájárul a deréktáji izimzat gyengüléséhez. Fűzőt csak orvosi javaslatra alkalmazzon.

A fenti terápia az esetek többségében elegendő, habár a gyógyulás és a fájdalom teljes megszűnése hosszú folyamat, hetekig is eltarthat. Különösen súlyos fájdalom esetén injekciós formában is beadható fájdalomcsillapító. Speciális kezelés, pl. csak műtét, csak a derékfájással járó esetek igen kis részében szükséges, elsősorban porckorongsérv esetén.

Megelőzés és a kiújulás megakadályozása

A lumbágó kezelése nehezebb, mint kialakulásának megelőzése. A rendszeres testmozgásra nevelést, a helyes testtartás kialakítását már kisgyermekkorban el kell kezdeni. Ekkor a mindennapok részévé válik, és az egyén felnőttkorában is igényt tart majd a rendszeres mozgásra.

Hogyan előzhető meg a lumbágó kiújulása?

Súlyfelesleg esetén testsúlycsökkentés.

Rendszeres gerinctorna (gyógytornász által javasolt gyakorlatokkal) végzése. A legfontosabbak a nyújtó gyakorlatok, továbbá a gerinc melletti izomzatot, hasizmokat erősítő gyakorlatok.

Rendszeres sportolás: az ajánlott sportok közé számos mozgásforma tartozhat, amelyek nem teszik ki túlzott és hirtelen megterhelésnek a hátizaomzatot. Ilyen könnyen elérhető sport többek között az úszás, kerékpározás, séta.

Időnkénti fizikoterápia.

Kényszertartásban végzett munka során, óránként 5 percre álljunk fel, mozgassuk meg gerincünket.

Olyan alvási testhelyzetben aludjunk, amely kényelmes, nem okoz izomfeszülést, nem fokozza a panaszokat. Szükség esetén cseréljük ki matracunkat.

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