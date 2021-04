Erősítő gyakorlatok az egyenes testtartáshoz

Erősítse a hátát, és előzze meg a hátfájást! Az állandó számítógép előtt való ülés sokaknál a hát egészséges működésének rovására megy, és fájdalom kialakulásához vezet. Fontos, de nem elegendő csupán az egyenes tartásra odafigyelni, a hátat célzottan erősíteni is kell, és ezáltal a helyes testtartás és annak helyreállítása, javítása is elérhető.

Nagyon sokan töltik szinte egész napjukat számítógép előtt, általában irodai székben ülve, helytelen testtartásban. Ha el is határozzák, hogy egyenesen fognak ülni, ez a helyzet rövid idő után kényelmetlenné válik. Mégpedig azért, mert az izomzat túl gyenge ahhoz, hogy a felsőtestet hosszabb ideig ebben a helyes pozícióban tartsa. Azoktól az izmoktól, amelyeket korábban alig vagy egyáltalán nem edzett, nem is várható el nagyobb teljesítmény. Ezért fontos a hátizmok rendszeres erősítő edzése.

A hát felső részének izomzatáról

A gerincoszlop és a lapockák között elhelyezkedő interscapuláris izomzatra van szükségünk ahhoz, hogy a lapockákat hátra lefelé tudjuk mozgatni. A legfontosabb szerep az elülső fűrészizomra (musculus serratus anterior, a felületes hátizmokhoz tartozik) és a vele ellentétesen működő rombuszizmokra (musculus rhomboideus, a felületes mellizmokhoz tartozik) hárul. Annak érdekében, hogy ezek az izmok betöltsék szerepüket, rendszeresen nyújtani kell őket, valamint a váll-nyak régió lapockaemelő izmait is nyújtani és erősíteni kell.

Hátizom-erősítő gyakorlatok otthonra

1. gyakorlat: Feküdjünk hasra, karjaink a testünk mellett, tenyerünk a talaj felé nézzen, fejünket, felsőtestünket és a karunkat kissé emeljük el a talajtól, fontos, hogy közben fejünket a gerincoszlop síkjában tartsuk, ehhez az állunkat behúzzuk (enyhe toka kialakítása). Miközben a karok azonos magasságban maradnak, a lapockákat húzzuk hátra és lefelé, tartsuk 10 másodpercig, az egész, teljes gyakorlatot ismételjük meg tízszer.

2. gyakorlat: A kiinduló helyzet hason fekvés, a karokat U-alakban tartjuk, a tenyerek a talajon, homlokunk néz a talaj felé, karjainkat, felsőtestünket és a fejünket elemeljük a talajtól. Karjainkat felváltva előrenyújtjuk a fejünk irányába, a karok visszahúzásakor figyelünk arra, hogy a lapocka hátra-lefelé mozduljon, a visszahúzott kart ott tartjuk, a másikat előrenyújtjuk. Ezt a gyakorlatot is ismételjük meg tízszer.

Hátizom-erősítő gyakorlatok az irodába

Kiindulási helyzet mindkét gyakorlathoz: Ülünk a széken, kissé előredőlve, de egyenes háttal.

1. gyakorlat: a lapockákat hátra-lefelé húzzuk. A gyakorlatot tízszer ismételjük.

2. gyakorlat: A karokat a plafon felé nyújtjuk, de a hát síkjában! (tehát kissé előredőlve), a tenyerek egymás felé néznek, a lapockákat hátra-lefelé húzva tartjuk, karjainkat apró ütésszerű mozdulatokkal előre-hátra mozgatjuk. A gyakorlatot tízszer ismételjük.

Nyújtás

Nagyon fontos, hogy a hátizom-erősítő gyakorlatok elvégzése után mindig végezzen nyújtó gyakorlatokat!

A hát alsó részének izomzatáról

Ahhoz, hogy a hátunk alsó részét is optimálisan erősíthessük, elengedhetetlen, hogy az ágyéki csigolyák helyes tartását is gyakoroljuk. Ülő helyzetben a medence előre-hátra képes billegni, a természetes helyzete valahol a kettő között van.

Tipp: A teljesen előrebillent helyzetből körülbelül 2 cm-rel hátrafelé mozdítsa a gerincoszlopa ágyéki szakaszát, ebben a helyzetben a struktúrák optimálisan ellazulnak a gyakorlatokhoz.

Hátizom-erősítő gyakorlatok otthonra

Kiindulási helyzet: Hanyatt fekvés, lábak kissé felhúzva, a talpak a talajon, egymástól lábfejnyi távolságra, mindkét tenyér a talaj felé fordítva a talajon. A medencéjét hozza természetes helyzetbe, a fenekét emelje el a talajtól, úgy, hogy a térde, a csípője és a válla egyvonalban legyen. Tartsa így a medencéjét anélkül, hogy közben hagyná lesüllyedni! A gyakorlat továbbfejlesztéseként felemelheti egyik lábát, eközben combjai maradjanak egymással párhuzamosak, az előrenyújtott lába lábfejét feszítse hátra és a medencéjét tartsa emelve. A gyakorlatot tízszer ismételjük.

Hátizom-erősítő gyakorlatok az irodába

Alapvetően a hát alsó részének erősítésére is alkalmazhatóak a fentebb leírt a hát felső részének izmait erősítő gyakorlatok, mivel az egyenes tartás aktiválja, a kissé előredőlt helyzet megtartása pedig megdolgoztatja a hátizmokat.

Nyújtás

A rendszeres erősítésnek csak akkor van értelme, ha a mozgásszervrendszer elemei megfelelően működnek. Ezért a hát felső részének izomzata mellett fontos az alsóbb hátizmok, a farizmok és a lábak nyújtása is.

Hasizmok

Akinek fontos a hátizmai egészsége, nem feledkezhet meg a hasizmai erősítéséről sem. Az erős hasizomzat megakadályozza a gerinc ágyéki szakaszának előrebillenését, a törzs stabilitását biztosító izomcsoportokhoz tartoznak a mély hátizmok, a mély és ferde hasizmok és a medencefenék.

Hasizom-erősítő gyakorlatok otthonra

Kiindulási helyzet: Hanyatt fekvés, karok a test mellett, tenyerek a talajon, lábak összezárva, kinyújtva. Az ágyékcsigolyáit hozza természetes helyzetbe. Fontos, hogy erre az összes gyakorlat alatt figyeljen, tartsa így végig. Emelje fel a lábait egymás után, majd hajlítsa be az egyik térdét úgy, hogy a combja merőleges, lábszára pedig párhuzamos legyen a talajjal, vagyis a térd és a comb 90 fokos szöget zár be egymással, a csípő és comb szintén 90 fokos szöget zár be egymással. Eközben a másik lába maradjon egyenesen kinyújtva a levegőben, kb. 45 fokos szögben a talajjal. Az ágyékcsigolyák stabilak maradnak, lábait felváltva hajlítsa be és nyújtsa ki. Végezzen 3-szor 10 ismétlést mindkét oldali lábával. Tegye le a lábait egymás után, és pihenjen így egy kicsit.

Hasizom-erősítő gyakorlatok az irodába

Kiindulási helyzet: Ülünk a széken. Közelítsük egymáshoz az ellentétes oldali térdünket és könyökünket, közben a hát egyenes, ismételjük meg a gyakorlatot a másik térd-könyök párral is! Végezzünk 3-szor 10 ismétlést mindkét térd-könyök párral.

Összegzés

Aki rendszeresen végez erősítő és nyújtó gyakorlatokat és az irodában sem ódzkodik az edzéstől, hamar észreveheti, hogy a fájdalom alábbhagy, mozgékonysága javul, fittebb lesz, nem jelentkezik fájdalom hosszas ülés után sem, és az egyenes testtartás problémamentesen és hosszú ideig fenntartható. Az irodában is a mozgáson van a hangsúly. Aki egész nap ugyanabban a pozícióban tartózkodik, megszokja az izomfeszülést, hozzászokik az izmok inaktivitásához. Így az edzés csak fele akkora hatékonyságú, mintha az irodában is edzenénk.

(WEBBeteg – B. M.; Forrás: trainingsworld.com; Magyar Sporttudományi Társaság)