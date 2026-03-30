Egészségügyi Szolgáltatási Tér (EESZT) gyermekek esetében - Hasznos tudnivalók szülőknek

Hogyan hozhatja létre a szülő a gyermekének az EESZT lakossági portálon lévő saját profilját? Milyen dokumentumok szükségesek hozzá? Személyesen vagy online tudja-e a gyermeke egészségével kapcsolatos ügyeket intézni? Milyen jogosultságai vannak a szülőnek az EESZT-ben?

A gyermek egészségügyi adatai 2017. november 1-től automatikusan bekerülnek az EESZT rendszerébe, külön regisztráció nélkül, ugyanis minden olyan személynek létrejön az elektronikus profilja, aki TAJ-számmal rendelkezik. Ez itt születettek esetén születésüktől kezdődik, speciális esetekben pedig a hazai ellátórendszerbe történő felvételüktől.

Az egészségügyi dokumentációk és az elektronikus receptek minden Társadalombiztosítási Azonosító Jellel (TAJ) rendelkező beteg számára digitálisan elérhetőek az EESZT lakossági portálján vagy az EgészségAblak mobilalkalmazáson keresztül. A bejelentkezés kétfaktoros azonosítási módszerrel lehetséges: Digitális Állampolgárság Program (DÁP), eAzonosítás vagy Ügyfélkapu+.

A gyermekek egészségügyi adatai (e-recept, leletek, ambulánslap, oltások stb.) ezért megtalálhatóak az EESZT rendszerében, ahhoz azonban, hogy ehhez a szülők vagy a törvényes képviselő is hozzáférhessen, igazolni kell a jogosultságot. Ezt személyesen lehet megtenni az illetékes Kormányablakban.

Miként férhet hozzá a gyermeke profiljához a szülő? Lépésről lépésre

Saját profil: ahhoz, hogy a szülő törvényes képviselőként (amennyiben szülői felügyeleti jogosultsága fennáll, törvényes képviselőnek minősül) online hozzáférést kapjon a gyermek adataihoz, fontos, hogy rendelkezzen saját Ügyfélkapu+ vagy DÁP hozzáféréssel, és a rendszerben megfelelően legyen rögzítve a törvényes képviselői jogviszony.

Regisztráció és jogosultság igazolása: a Kormányablakban a szülő saját és a gyermeke TAJ-kártyájával, valamint a születési anyakönyvi kivonattal kérheti a jogosultság rögzítését.

Meghatalmazás: a szülő vagy más törvényes képviselő a Kormányablakban, személyazonosság igazolása után nyújthatja be a törvényes képviselet rögzítése iránti kérelmet. Ehhez szükség van a törvényes képviseleti jogosultságot igazoló okirat bemutatására. A jogosultság igazolása jelenleg csak személyesen, a Kormányablakban intézhető, online módon nem. A szüksége

Belépés a rendszerbe: az EESZT lakossági portálon vagy az EgészségAblak mobilalkalmazásban a belépést követően a képviselt személy, azaz gyermeke TAJ-számának kiválasztásával hozzáférhet a gyermek EESZT-ben tárolt egészségügyi adataihoz.

Korlátozás: a szülő jogosult az adatok megosztására vagy korlátozására vonatkozóan „önrendelkezési nyilatkozatokat” tenni a gyermek nevében (a digitális önrendelkezés keretében beállíthatja, hogy ki, milyen adatokhoz, milyen körben férhet hozzá).

A szükséges dokumentumokról, meghatalmazásokról részletes információt az EESZT Információs Portálon talál.

Milyen jogosultságai vannak a szülőnek?

A képviseleti jogosultság rögzítését követően a törvényes képviselő (szülő) hozzáférhet a képviselt személy elektronikus receptjeinek kiváltására, továbbá az EESZT és az EgészségAblak applikáció által biztosított funkciók eléréséhez:

megtekintheti a gyermek leleteit, kiválthatja a felhőbe feltöltött e-recepteket,

a gyermek betegsége esetén az adminisztráció egyszerűbbé válik az elektronikus dokumentumoknak köszönhetően,

lekérdezheti az adathozzáférési naplót.

Mind az édesanya, mind az édesapa vonatkozásában egymástól függetlenül fennáll a szülői képviseleti jogosultság, így alap esetben mindkét félnek külön-külön kérnie kell a törvényes képviseleti jogának EESZT-ben történő rögzítését, amennyiben mindketten gyakorolni kívánják a kapcsolódó jogosultságokat. Nem feltétlenül szükséges azonban mindkét szülőnek megjelennie a jogosultság igazolásához a Kormányablakban, az eljárásra meghatalmazást adhatnak egymásnak.

Mindent láthat a szülő?

Az egészségügyi adatairól való rendelkezéshez egy felnőtt esetében mindenkinek joga van, így a beteg beállíthatja, hogy ki férhet hozzá az adataihoz és a betegdokumentumaihoz. Gyermekek esetében azonban felmerül a kérdés, hogy van-e esetleg olyan adat, információ, amelyet nem láthat a szülő, nincs jogosultsága megismerni gyermeke esetében?

A szülői felügyeleti jog általában a gyermek 18 éves koráig áll fenn, addig a főszabály szerint – tehát amennyiben pl. nincs ezzel ellentétes bírósági döntés – teljeskörűen jogosult a gyermek egészségügyi adatainak megismerésére. A szülő tehát helyette, a nevében digitális „önrendelkezési nyilatkozat”-ot tehet, érdemes ezt közösen megbeszélni a nagyobb gyermekkel.

A törvényes képviselet rögzítése során a nagykorúvá válás időpontja kerül be a rendszerbe a képviseleti jog gyakorlásának végső időpontjaként, így a beállított időpont leteltével a jogosultság automatikusan megszűnik, ezután a nagykorú már önállóan intézheti ügyeit, betekinthet saját egészségügyi adataiba, módosíthat az önrendelkezési nyilatkozaton.

A gyermeknek saját Ügyfélkapu+ regisztrációval 14 éves korától rendelkezhet, ezért 14 és 18 év között az érintett gyermek és gondviselője is hozzáférhet az adatokhoz.

Mire figyeljen a szülő? Gyakorlati tanácsok A képviseleti jog rögzítéséhez, az ügyintézéshez a képviseleti jog igazolása szükséges, az ehhez szükséges okiratot a szülőnek magával kell vinnie a Kormányablakba. Jelenleg ugyanis Magyarországon nincs olyan nyilvántartás, amelyből az ügyintéző a törvényes képviselet fennállását ellenőrizni tudná. Fontos, hogy mindkét szülő vonatkozásában egymástól függetlenül fennáll a szülői képviseleti jogosultság, ezért mindkét félnek külön-külön kérnie kell törvényes képviseleti jogának EESZT-ben történő rögzítését, amennyiben mindketten gyakorolni kívánják a kapcsolódó jogosultságokat. A Kormányablakban történő eljáráshoz azonban nem feltétlenül szükséges mindkét szülőnek megjelennie, az eljárásra meghatalmazást adhatnak egymásnak, így a megjelenő szülő saját- és meghatalmazottként a másik fél törvényes képviseleti jogát is kérheti a megfelelő, jogosultságot igazoló okiratok bemutatását követően. Gyakori probléma, hogy a családi állapot változása (válás, felügyeleti jog módosulása) nem kerül automatikusan átvezetésre az EESZT-ben, így a rendszer a korábbi jogosultsági állapotot tükrözi. A törvényes képviselő személyében és a képviselet státuszában bekövetkező bármely változást azonnal, de legkésőbb a változás időpontjától számított 8 napon belül be kell jelenteni, az ügyintézéshez a szülői felügyelet gyakorlásának rendezésére hozott bírósági ítéletet kell csatolni. Szülői felügyelet visszaállítása esetén a visszaállító bírósági határozat szükséges.

Amennyiben a bíróság döntése alapján az adott szülő igazoltan rendelkezik szülői felügyeleti joggal, a másik szülő nem tilthatja meg a törvényes képviseleti jog rögzítését, hozzájárulásról vagy tiltakozásról nem beszélhetünk.

Gondnokság alá helyezés esetében amennyiben új gondnok kerül kijelölésre, a törvényes képviselő személyében bekövetkezett változásokra vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.

Forrás: WEBBeteg

Szerző: Tóth András, újságíró