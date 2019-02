A gerincsérv (porckorongsérv) kezelése

A porckorongsérv kezelése - amennyiben kifejezett izomgyengeség és, vagy vizelési zavar nem áll fenn - elsősorban gyógyszeres és fizioterápiás kezelést jelent, amely mellett a fájdalommentes időszaktól intenzív gyógytorna jön szóba.

A porckorongsérv kezelésének meghatározása során mindig fontos szem előtt tartani, hogy vannak-e kisugárzó fájdalmak, bénulásos tünetek, vizelet- és széklettartási rendellenességek és zsibbadásos panaszok. Amennyiben ilyet tapasztalunk, érdemes idegsebészeti szakvéleményezésre küldeni a beteget, aki eldönti, szükséges-e műtéti beavatkozás.

Amennyiben a panaszok nem indokolják vagy az idegsebész sürgető műtéti beavatkozást nem tart szükségesnek, úgy a kezelőorvos konzervatív kezeléseket helyez előtérbe. A konzervatív kezelés a gyógytornát, a gyógyszeres terápiát és fizikoterápiát foglalja magába.

Hirdetés

Gyógyszeres fájdalomcsillapítás

A javasolt kezelések mibenlétét mindig a beteg állapota határozza meg.

Mozdulni képtelen, friss porckorongsérv kezelése sürgősségi vagy kórházi feladat, ilyenkor intravénás injekciókat, gyulladáscsökkentő, izomlazító és fájdalomcsillapító gyógyszereket tartalmazó infúziók alkalmazhatók. Nagyfokú fájdalom esetén kábító fájdalomcsillapító gyógyszerek használatára is sor kerülhet tapasz vagy tabletta formájában.

Egyes esetekben a gerinc melletti izomzatba adott lidocain és glükokortikoszteroid injekció alkalmazása enyhítheti a porkorongsérv okozta panaszokat, illetve az okozott vizenyő felszívódását is segíti. Szakavatott kezekben az epidurális infiltráció is hatékony módszer a fájdalom csökkentésére.

Gyógytorna porckorongsérv esetén

7-10 napos gyógyszeres fájdalomcsillapítást követően kerülhet sor gyógytornász által vezett egyéni gyógytorna alkalmazására. Sok egészségügyi intézményben már időben korábban; pár napos infúziós kezelést követően a gyógytornász is tornáztatja a beteget passzív, vagy aktív vezetett torna alkalmazásával.

Porckorongsérv esetében a leggyakrabban a McKenzie torna javasolható, melyet a beteg a gyógytorna kezelések alkalmával teljesen el tud sajátítani, majd emittálást követően otthonában rendszeresen tudja önállóan végezni.

Fizikoterápiás módszerek

Fizikoterápiás kezeléseket általában már nyugvó állapotban, nem a betegség heveny szakában végzik, amelyek alkalmazása a beteg állapotának és panaszainak függvényében történik.

Bénulásos tünetek esetén haladéktalanul SIA-szeletív ingeráram kezelés javasolt.

Alsó végtagi vagy felső végtagi zsibbadásos panaszokra leszálló galván alkalmazható.

Hatásos lehet még a TENS kezelés, az ultrahang kezelés és a gyógymasszázs is.

Az alkalmazott kezelések mindig az elrendelő orvos indikációja alapján történnek.

Manuálterápia és kinezio tape kezelések is jó hatásúak a porckorongsérv kiegészítő terápiaként mind subakut, mind krónikus szakaszban; illetve a megelőzésként is kedvező eredményeket mutat.



TB-finanszírozott fizikoterápiás kezelések évente két alkalommal vehetőek igénybe (2x15 kezelés) a területileg illetékes fizioterápiás szakrendelésen, kórházi osztályon vagy szanatóriumban. Emellett évente két alkalommal gyógyfürdő kezelések is igényelhetők kiírási joggal bíró szakorvosoktól. Ezeket a gyógyfürdő kezeléseket részlegesen támogatja az OEP, a térítési díjak betegek által fizetett mértékéről a fürdők saját hatáskörükben döntenek, minősítésüktől függően.

Gerincsérv esetén masszázs kezelések, iszapkezelés, tangentor kezelés, gyógyfürdő kezelés és sok helyen súlyfürdő kezelés is igénybe vehető. A gyógyfürdő és súlyfürdő kezeléseknek meghatározott betegségek esetén indikálhatóak, és bizonyos kórformák vagy állapotok kizárják azok felvételét. A kezelések javallatairól és ellenjavallatairól érdemes előzetesen tájékozódni.

Mikor kerül sor porckorong műtétre?

A gyógyszeres és fizioterápiás kezelések hatására a fájdalom az esetek többségében idővel csökken, és - ha a sérv elmozdul - a gyök a nyomás alól felszabadul. A gyógytorna hatására az izomzat megerősödik, így csökken a gerinc terhelése. Ha egy hónapnyi konzervatív kezelés mellett is fennállnak a panaszok, vagy elviselhetetlenül erős fájdalommal jelentkezik a betegség, vagy súlyos bénulásos panaszok jelentkeznek, akkor idegsebészeti műtétre van szükség.

A műtét során a porckorongot eltávolítják, a nyomás alá került képleteket felszabadítják, ezáltal a betegek jelentős része panaszmentessé válik.

A műtétnek kockázata is van: az operáció közben sérülhet az ideggyök, illetve - mivel a porckorongot eltávolítják - a környező porckorongok terhelése fokozódik, s így nagyobb eséllyel alakul ki rajtuk is sérv.

A műtét legsúlyosabb szövődménye az úgynevezett posztlaminectomiás szindróma. Ilyenkor a műtétet követően hegesedés indul meg az érintett területen, ami gyakorlatilag állandó fájdalommal, rokkantsággal járó állapotot eredményez, és ezen a további műtétek is inkább rontanak, mint használnak. Ez a szövődmény elsősorban azokban az esetekben jelentkezik, amikor a műtétet korán végzik el, nincs "megérve" a sérv, és így annak eltávolítása sem sikerül tökéletesen.

Lapozzon A porckorongsérv életmód kezelése és a megelőzés lehetőségei