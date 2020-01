A nátha és az influenza hatékony megelőzése

A béta-karotin, a C- és az E-vitamin antioxidánsok, amelyek a szabad gyökökkel szemben védik a szervezetet, és ezáltal erősítik az immunrendszert. Az egyik legfontosabb béta-karotin-forrás a sárgarépa, E-vitamin pedig megtalálható többek között a növényi olajokban, a mandulában, a mogyoróban. A mandula tartalmaz B2-vitamint is, mely szintén szerepet játszik a kórokozókkal szembeni védelemben.

A D-vitamin központi szerepet tölt be az immunrendszer aktivizálásában és szabályozásában, ugyanakkor az is feladata, hogy gondoskodjon róla, hogy az immunrendszer aktivitása ne forduljon a saját szervezet ellen. Ez a vitamin a természetes ölő T-sejtek (NKT-sejt) képződéséhez is szükséges, mely sejtek döntő szerepet játszanak számos betegséggel szembeni küzdelemben, illetve az immunválasz modulálásában is. D-vitamin hiányában nem termelődik elegendő NKT-sejt. A szervezet megfelelő D-vitamin-ellátottsága érdekében elegendő időt kell a természetes napfényen tölteni. Élelmiszereink közül a halak, a tej és tejtermékek, valamint a vargányagomba és a tojássárgája tartalmazza. Orvosi rendelvényre szükség lehet ősztől tavaszig D-vitamin-készítmények szedésére.